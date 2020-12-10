В Беларуси журналист Александров задержан за оплату штрафов протестующих
Силовики обвиняют Александрова в финансировании протестной деятельности в Беларуси. Вместе с журналистом задержана его девушка Ирина Злобина.
Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина задержаны за оплату штрафов, назначенных гражданским активистам в Беларуси. Замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич в пятницу, 15 января, заявил, что Александров и Злобина подозреваются в "финансировании протестной деятельности" в Беларуси.
"Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в центрах изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания и так далее", - сказал он.
По словам Казакевича, Александров в ходе опроса показал, что предложение заняться такой деятельностью он получил от фонда солидарности By_help, оказывающего помощь пострадавшим в ходе протестных акций. Александров согласился, и вскоре к его работе присоединилась Злобина. Как сообщил Казачевич, с 22 августа до 9 ноября Александров и Злобина оплатили из средств By_help более 250 штрафов.
Уголовное дело
В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 342 УК Беларуси (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности). Александров и Злобина помещены в изолятор временного содержания.
Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января. На следующий день стало известно, что он задержан.
Между тем фонд By_help заявил, что Александров мог дать показания в результате пыток, угроз и запугиваний, а публикация аудиозаписи с этими показаниями - это попытка оказать давление на общественное мнение и нарушение прав человека. В фонде также подчеркнули, что "любая оплата штрафов не является преступлением, а любые обвинения любого человека в том, что это преступление, - абсурдны".
Смотрите также:
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Январь: отставка Медведева и реформа системы власти в РФ
В послании Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Февраль: приговор по делу "Сети"
Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. По версии следствия, молодые люди с анархистскими убеждениями объединились, чтобы устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, проходивших в РФ в 2018 году. Обвиняемые жаловались на пытки во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Март: первая волна пандемии и обвал цен на нефть
В марте обвал цен на нефть и обрушение мировых биржевых индексов из-за начала пандемии коронавируса спровоцировали падение курса рубля. Карикатурист Сергей Елкин о непосильной ноше для российской валюты.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Апрель: пропускной режим в Москве
В середине апреля в Москве ввели цифровые пропуска для передвижения по городу. Такие меры были призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Май: коронавирус диктует новые правила поведения
Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - в мае эти слова уже не только прочно вошли в лексикон, но и стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства жителей планеты. Сергей Елкин о новых формах этикета.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Июнь: голосование по поправкам в Конституцию РФ
С 25 июня по 1 июля в РФ прошло всенародное голосование, по итогам которого в конституцию страны был внесен ряд поправок. Изменения позволяют Владимиру Путину остаться президентом еще на два срока и расширяют его полномочия. Карикатурист Сергей Елкин о сути процедуры.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Июль: протесты в Хабаровске
В июле на Дальнем Востоке начались массовые протесты с требованием освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. В кремлевских кабинетах такого явно не ожидали, считает Сергей Елкин.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Август: протесты в Беларуси
После президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко в Беларуси начались массовые акции протеста и забастовки. Основная соперница Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву. А в интернете появилось видео, на котором она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Сентябрь: тайная инаугурация Лукашенко
23 сентября в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. О ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на церемонию гостях.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Октябрь: Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V"
Еще в конце лета в России была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса "Спутник V". В октябре начались испытания этого препарата на пожилых людях. Хотя за рубежом сомневаются в безопасности вакцины, Владимир Путин в ней уверен, отмечает Сергей Елкин.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Ноябрь: президентские выборы в США
Победителем президентских выборов в США, состоявшихся 3 ноября, стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Владимир Путин, однако, поздравил его с победой лишь 15 декабря - значительно позже, чем многие другие мировые лидеры. Поначалу Байден пополнил список тех, чьи имена президент РФ предпочитает не произносить вслух, констатировал Сергей Елкин.
2020 год глазами карикатуриста Сергея Елкина
Декабрь: расследование Bellingcat об отравлении Навального
Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Однако Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были в этом заинтересованы. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.