В Беларуси журналист Александров задержан за оплату штрафов протестующих

Белорусский журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина задержаны за оплату штрафов, назначенных гражданским активистам в Беларуси. Замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич в пятницу, 15 января, заявил, что Александров и Злобина подозреваются в "финансировании протестной деятельности" в Беларуси.

"Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в центрах изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания и так далее", - сказал он.

По словам Казакевича, Александров в ходе опроса показал, что предложение заняться такой деятельностью он получил от фонда солидарности By_help, оказывающего помощь пострадавшим в ходе протестных акций. Александров согласился, и вскоре к его работе присоединилась Злобина. Как сообщил Казачевич, с 22 августа до 9 ноября Александров и Злобина оплатили из средств By_help более 250 штрафов.

Уголовное дело

В отношении обоих задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 342 УК Беларуси (обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности). Александров и Злобина помещены в изолятор временного содержания.

Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января. На следующий день стало известно, что он задержан.

Между тем фонд By_help заявил, что Александров мог дать показания в результате пыток, угроз и запугиваний, а публикация аудиозаписи с этими показаниями - это попытка оказать давление на общественное мнение и нарушение прав человека. В фонде также подчеркнули, что "любая оплата штрафов не является преступлением, а любые обвинения любого человека в том, что это преступление, - абсурдны".

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