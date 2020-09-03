Задержание журналистки Луцкиной в Беларуси связано с делом Пресс-клуба

Представительница сформированного белорусской оппозицией Координационного совета (КС) для передачи власти Ксения Луцкина задержана на 72 часа по делу "Пресс-клуба Беларусь". Об этом пресс-секретарь КС Родченков сообщил в среду, 23 декабря. По его словам, Луцкиной удалось связаться с отцом, а ее адвокат в ближайшее время попытается созвониться со следователем.

Ксению Луцкину задержали вечером 22 декабря. Ее отец сообщил Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), что дома у женщины прошел обыск, были изъяты компьютер, телефон и флешки. Луцкина работала в государственной "Белтелерадиокомпании", после выборов президента в августе присоединилась к забастовке сотрудников, а затем уволилась, напоминает БАЖ.

Руководство белорусского Пресс-клуба задержано на 72 часа

В течение дня 22 декабря у руководства белорусского Пресс-клуба прошли обыски. Они были связаны с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов, сообщил правозащитный центр "Весна". По его сведениям, основатель клуба Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый директор Сергей Ольшевский и директор "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов были задержаны на 72 часа. Комитет госконтроля проверяет "Пресс-клуб Беларусь" на возможные нарушения налогового законодательства, в том числе поступления крупных сумм из-за границы, пишет издание "Наша нива".

Протесты в Беларуси после выборов президента

Давление на СМИ в Беларуси усилилось в свете массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Акции и забастовки не утихают более четырех месяцев. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены его президиума были либо арестованы, либо оказались за границей.

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