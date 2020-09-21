Белорусские силовики давят на протестующих через органы опеки
Приличные семьи в Беларуси могут стать вдруг "неблагополучными", если родители участвуют в акциях протеста против Лукашенко. Особенно остро давление силовиков на них проявляется в регионах.
Школа в Могилеве, в которой учится дочь Ольги Захаровой
Могилевчанка Ольга Захарова в конце минувшей недели наконец получила выписку из протокола заседания совета по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Комиссия средней школы №35, где учится ее одиннадцатилетняя дочь, решила, что все у ее ребенка хорошо. Но этого заключения пришлось ждать более месяца.
Ольга замужем уже тринадцать лет, у семьи своя квартира, дача, каждый год Захаровы ездят в отпуск на море - по местным меркам очень даже благополучная семья. Однако политическая активность матери резко изменила отношение местных властей к этой семье - милиция начала ее преследовать.
Белорусская милиция командует образованием
При проверке "на благополучие" было сделано шесть запросов, рассказала Ольга Захарова в интервью DW. Расчетно-кассовый центр дал справку, что задолженностей по коммунальным платежам у семьи нет, в наркологии никто из ее членов на учете не состоит, в милицию приводов не было и по месту работы родителей проблем нет.
Ольга Захарова на отдыхе с дочкой
А самым неприятным моментом, продолжает Ольга, стало неожиданное появление школьной комиссии у нее дома. Сразу пять человек во главе с замдиректора в один из вечеров пришли проверить, в каком состоянии находится квартира Захаровых, есть ли спальное место у ребенка и где он делает уроки. "А еще они заглядывали в холодильник и шкафчики с продуктами питания", - вспоминает Ольга.
Основанием для такой своеобразной проверки стало письмо замначальника Ленинского РОВД Могилева Александра Пушина в адрес отдела образования райисполкома. В нем Пушин открыто указал на политический характер происходящего - "гражданка принимает активное участие в несанкционированных массовых мероприятиях" - и потребовал "принятия мер профилактического воздействия".
Письмо было переправлено из отдела образования в школу. И "мерой воздействия" оказалось так называемое социальное расследование, результаты которого теперь и поступили наконец-то во все инстанции. При неблагоприятном развитии событий в современной Беларуси такое расследование - это прямой путь к признанию ребенка находящимся в социально-опасном положении (СОП), что может привести его родителей к лишению родительских прав.
Суда не было, комиссия была
Такова была потенциальная цена участия Ольги Захаровой в фотосессии в знак солидарности с избитым милицией рентгенологом могилевской стоматологической поликлиники Андреем Вербицким. Восемь женщин вечером 19 октября решили сфотографироваться с портретом Вербицкого, чтобы потом отослать ему в тюрьму, где врач тогда находился, изготовленные своими руками открытки.
Ольга Захарова
Не успели женщины сделать снимок, говорит Ольга, как к ним подъехал микроавтобус с ОМОНом, и все были задержаны. На них составили протоколы по статье 23.34 КоАП - участие в несанкционированной акции. Однако в суде дело стало разваливаться, трижды его материалы отправлялись на доработку. "То есть решения суда о моей виновности до сих пор нет, но комиссия уже приходила", - констатирует Ольга Захарова.
Поэтому на "online-заседание" совета профилактики она пригласила юриста правозащитного центра "Весна" Бориса Бухеля. Правозащитник был немало удивлен формой общения чиновников от образования. Сославшись на ковид, поясняет Бухель, было решено провести официальное заседание совета с помощью мессенджера. Это значит, что реального собрания не созывали, разговор шел с картинками на экране, а кто и как при этом вел протокол заседания - большой вопрос, сетует правозащитник.
Борис Бухель
При этом, продолжает он, коронавирус ранее не помешал явиться комиссии в квартиру Захаровых. Хотя статьи 23.34 КоАП нет даже в перечне оснований, дающих право подозревать ту или иную семью в неблагополучии. "Иными словами, преследование Захаровой изначально было незаконным, надо подавать жалобы", - отмечает Борис Бухель.
В белорусской глубинке дела еще хуже
История была бы неполной без указания еще одного важного обстоятельства. Ольга Захарова воспитывалась в Чаусском доме-интернате, она сирота. Несмотря на это, она смогла получить два высших образования, занималась двенадцатью видами спорта, по некоторым из них является кандидатом в мастера. Ольга подчеркивает, что очень ценит свою семью и готова за нее сражаться.
В этом здании находится отдел образования Ленинского района Могилева
Инцидент с проверкой семьи Захаровых в Могилеве далеко не первый. В октябре подобное письмо из Ленинского РОВД приходило и в отношении дочери Дениса Крайцева, который был избит милицией в Могилеве во время августовских протестов. Позже мужчина дал показания, которые вошли в материалы мониторинга, организованного правозащитниками совместно со Всемирной организацией против пыток. Но в его случае, делится Крайцев, директор школы, ознакомившись с требованиями милиции и поговорив с ним лично, решил, что достаточных оснований для социального расследования нет. Пока что эту семью оставили в покое.
А вот в глубинке дела обстоят гораздо хуже, признается житель Быхова Олег Караваев. Его дочь-школьница с тринадцати лет участвует в конкурсах диджеев, выступала на праздниках города в Гомеле и Гродно и даже была членом делегации Могилевской области на "Славянском базаре". Но после участия родителей в протестной акции 16 августа девочка вдруг оказалась совсем невостребованной - ее больше никуда не приглашают. Более того, проблемы появились даже в детском саду, куда ходит младший ребенок Караваевых. Прокуратура затребовала провести там опрос.
Инспекция по делам несовершеннолетних пыталась составить на родителей протокол по статье 9.4 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Однако двухмесячный срок привлечения к ответственности по этой статье давно истек. Тем не менее силовики по-прежнему отправляют в школу какие-то документы, возмущается Олег Караваев: "Об этом нам говорят в самой школе, но что это за документы - не раскрывают".
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Автор: Виктория Зарянка
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