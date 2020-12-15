Комментарий: Возврат в СССР по-белорусски неизбежно провалится

Александр Лукашенко закусил удила и хочет в отмеренные ему провидением последние несколько месяцев правления быстренько воссоздать в Беларуси СССР 2.0. Ему нравится советская империя в каждом проявлении: политическая стабильность, идеологическая стерильность, демонстративное чинопочитание и так далее. Если до выборов 2020 года Лукашенко еще сдерживался, прислушиваясь к экспертам-экономистам и надеясь на партнерство с Западом, то после 9 августа уже ни в чем себе не отказывает.

Как бы успеть в отпущенный срок отстроить жестокую "красную страну" своего детства? Как стать первым правителем на планете, кому удалось повернуть вспять историю в 21 веке? Пункты коммунистической методички Лукашенко по возврату в прошлое выглядят так.

Закрыть границы Беларуси

За последние месяцы территорию Беларуси, по официальным данным, покинули более 14 тысяч ее граждан: 10 тысяч уехали в Польшу, 3 тысячи - в Украину, больше тысячи - в Литву, Латвию и Эстонию. Если данная тенденция сохранится, то через пять лет в стране останется семь миллионов вместо девяти. 10 декабря власти ограничили выезд белорусов за границу через наземные пункты пропуска. Объяснили этот шаг просто - пандемией коронавируса. И не важно, что для борьбы с нею логичнее было бы ограничить въезд, а не выезд.

Саша Романова

Когда в 1930-е годы гражданам СССР запретили выезжать за рубеж, западные государства были объявлены "враждебным капиталистическим окружением". Причиной аналогичной меры в Беларуси, вероятно, стало возбуждение Генпрокуратурой Литвы нескольких уголовных дел по факту пыток белорусов на родине.

Пострадавшие от действий силовиков бегут именно через наземную границу, часто без визы, и попадают в Евросоюз с разрешением, выданным пограничниками в пунктах пропуска. На самолет таких граждан в Минске не пустят, через наземную границу теперь тоже не сбегут, значит, и в Интерпол не смогут пожаловаться, как сделал это избитый столичной милицией продавец цветов Максим Хорошин. Значит, по мысли властей, силовикам не стоит волноваться, они смогут, как прежде, спокойно летать с семьями на отдых в Турцию и едва ли захотят устроить в переворот.

Страх и насилие в отношении несогласных

Массовое применение насилия - это не только действия садистов-омоновцев, которые избивают и пытают задержанных. Вся система власти Лукашенко работает на устрашение несогласных. 8 декабря пять человек в Беларуси приговорили к реальным срокам наказания за лозунг, написанный на асфальте. Они написали "Не забудем!" на месте гибели в Минске Александра Тарайковского.

Три человека получили по полтора года ограничения свободы, еще двое - Максим Павлющик и Владислав Гулис - по два года колонии. Суд признал надпись на асфальте "циничной". При этом реальные преступники - те, кто убил Тарайковского и Романа Бондаренко, - не только не понесли наказания, на силовиков даже не заведено уголовных дел.

В данном случае главная цель режима - показать, что любое инакомыслие наказуемо. Вот что сказал Лукашенко по поводу бело-красно-белой символики на улицах Минска: "Мы уберем ее, прежде всего вбивая людям в головы, что это нельзя делать". Всего с начала протестов, по данным правозащитного центра "Весна", против их участников начато более 900 уголовных дел. Вывесить бело-красно-белый флаг на балконе или выйти на улицу в одежде соответствующих "политических" цветов - все это может быть расценено как попытка свержения власти и привести к тюремному сроку.

Реинкарнация съездов КПСС

На волне народного возмущения Лукашенко пообещал белорусам новую конституцию, потому что старую, с неограниченными полномочиями главы государства, "другому президенту отдавать нельзя". Протесты все никак не стихают, а обещание выполнять не хочется. Мы не знаем, что было на сентябрьской встрече Лукашенко и Путина в Сочи, но многие наблюдатели считают, что речь шла именно о конституционной реформе и транзите власти в Беларуси. Похоже, Лукашенко придумал, как ему выкрутиться. Общаясь с коллективом Столбцовской больницы, он предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Помните, в Советском Союзе были съезды КПСС? Проходили раз в пять лет, на них собирались делегаты, единодушно одобряли политику партии и прославляли ее очередного вождя. Практически то же самое существует и в Беларуси с 1996 года, когда на референдуме, итоги которого Запад не признал, была уничтожена конституция 1994 года, согласно которой тогдашний парламент - Верховный Совет - обладал серьезными полномочия и действовал принцип разделения властей.

Всебелорусское народное собрание - это своеобразный слет региональных чиновников, директоров госпредприятий, передовиков труда, а также провластных деятелей науки и культуры. Лукашенко называет его "высшей формой демократии", что ничего, кроме горькой иронии, вызвать не может. Советским Союзом руководили Генеральный секретарь и Политбюро ЦК КПСС, и судя по всему, Лукашенко сделает все, чтобы пожизненно остаться генсеком Всебелорусского народного собрания.

Борьба с тунеядцами и неизбежны крах

На совещании 7 декабря, посвященном прогнозу развития страны в 2021 году, белорусский правитель сказал, что нужно заняться трудоустройством безработных: "Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать. Сегодня неработающий, шатающийся человек - это не просто протестун на улице, это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления". Хуже всего, что такой же логики придерживаются и почитатели Лукашенко - те, кого в народе прозвали "ябатьками".

Между тем так называемый антитунеядский декрет в 2017 году вывел на улицы такое количество белорусов, что власти в спешке отправили его на доработку. Но поскольку год Крысы не отпускает без дурных новостей, то старая песня в устах Лукашенко вновь зазвучала. В СССР в отдельные периоды его существования борьба с тунеядцами велась столь широко, что среди ее жертв оказался и поэт Иосиф Бродский. Уже эмигрировав, Бродский был награжден Нобелевской премией по литературе. А через четыре года СССР рухнул.

Этим же закончится и попытка Лукашенко восстановить Советский Союз в масштабах Беларуси. Ваша бабушка в деревне когда-нибудь топила котят в мешке? Родилось пятеро, в хозяйстве нужен один - мышей ловить. Курицу или поросенка можно вырастить и заколоть, а от этих какая польза? Примерно так думает и Лукашенко - он уверен, что люди сами не могут выходить на протесты против фальсификации выборов и беззакония, потому что им это не несет выгоды. Значит, они делают это за деньги. А деньги платят зарубежные кукловоды, мечтающие устроить свержение власти в стране.

Одной из причин развала СССР стал крах его экономической модели. То же произойдет и с СССР 2.0, когда после Нового года начнет постепенно разваливаться экономика Беларуси. И тут уж совсем не важно, понимает ли Лукашенко, что его власти конец, или нет.

Автор: Саша Романова, белорусский журналист, писатель, директор двух независимых медиа kyky.org и the-village.me

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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