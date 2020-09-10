Белорусам закрыли границу на выезд: COVID-19 или политика?

Для белорусов отправиться за границу скоро станет большой проблемой - в четверг, 10 декабря власти Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Как сказано в постановлении Совета министров, эта мера начнет действовать с 21 декабря и принимается в целях предотвращения распространения COVID-19.

Закрытие границы (причем именно на выезд, а не на въезд) противоречит первоначальной политике Минска в отношении коронавируса, которую эксперты называли ковид-диссидентской. Весной этого года, в начале первой волны пандемии, Александр Лукашенко подчеркивал, что "нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев". Что говорят о грядущем закрытии границы наблюдатели и причем тут акции протеста - у DW.

Ситуация с COVID-19 в Беларуси ухудшилась

Согласно новой редакции постановления Совмина "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания", с 21 декабря временно приостанавливается пересечение госграницы на выезд из Беларуси гражданами республики, а также иностранцами, имеющими разрешения на постоянное или временное проживание на территории страны. Эти ограничения относятся только к наземным пунктам пропуска и не касаются аэропортов.

Александр Лукашенко на Параде победы в Минске, 9 мая

Официальная причина принятых мер - борьба с пандемией COVID-19. Правда, еще недавно белорусские власти совсем иначе реагировали на коронавирусную инфекцию - в разгар первой волны в Минске проходили Парад победы и республиканский субботник, а про локдаун и речи не шло. "Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Если они хотят - пусть закрываются. Нам не надо это делать, потому что это пустое", - заверял Александр Лукашенко в марте. И советовал всем лечиться от ковида "баней, водкой и трактором".

Впрочем, в последнее время даже по официальной статистике, которой многие в стране не доверяют, ситуация с COVID-19 в Беларуси значительно ухудшилась - в первую волну число выявленных случаев инфицирования не достигало и тысячи в сутки, а сейчас стабильно держится в районе 1600-1800. В таких условиях власти сначала начали постепенно вводить обязательный масочный режим, а с 1 ноября закрыли границы для въезда иностранцев и лиц без гражданства через наземные пункты пропуска.

Для борьбы с ковид закрывать границу на выезд не нужно

Аналитики сомневаются в том, что вводимые меры действительно призваны бороться с коронавирусом. "Нет никаких данных, что эпидемиологическая ситуация в стране плоха из-за того, что вирус в Беларусь завозят. Кроме того, эти меры нужно было применять в самом начале эпидемии, чтобы не допустить распространения ковида. Сейчас уже поздно", - считает директор центра "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его словам, люди, которые выезжают из страны, на эпидемиологическую ситуацию в ней уже не влияют.

Андрей Казакевич

Мнение Казакевича разделяет и врач-инфекционист Никита Соловей. "Закрывают границы обычно на въезд, а не на выезд. Выезд от нас пациентов с COVID-19 - это проблема других стран, а не Беларуси. Мне кажется, причины должны быть иные", - пояснил Соловей в интервью DW.

Опрошенные DW эксперты главной причиной в данном случае называют политический кризис в стране, а никак не ситуацию с коронавирусом. "За официальным объяснением кроются конкретные политические шаги, направленные на усиление внутреннего террора и изоляции Беларуси от внешнего мира", - отмечает глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов.

На политическую подоплеку закрытия границ указывает и политолог Андрей Казакевич: "Представляется, что закрывают границы на выезд для того, чтобы сбить протестное движение и установить более плотный контроль над людьми в Беларуси". Возможность уехать, по выражению политолога, всегда была запасным вариантом, давала определенные психологические гарантии протестующим.

Сбить протест, предложить уехать его активистам и остановить отток населения

Казакевич также обращает внимание на ту часть постановления Совмина, которая разрешает выезд из страны определенной категории граждан (на работу, учебу и лечение) не более одного раза в течении шести месяцев. "Возможно, это стремление ограничить именно частные пересечения границы, чтобы люди не могли выехать и, как говорят власти, "получить деньги и инструкции для революции", а затем вернуться с этим в Беларусь", - рассуждает политолог.

Павел Усов

Отвечая на замечание о том, что самолетом белорусам все еще можно отправиться за границу, Павел Усов уточняет, что в постановлении речь идет о массовом выезде граждан: "Если нужно быстро убежать из страны, то проще всего это сделать через Украину, Польшу или Литву и там попросить убежище". Усов также напомнил, что были случаи, когда белорусские власти разворачивали и возвращали самолет назад в страну - как при недавнем аресте директоров сахарных заводов.

Директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов также увидел в постановлении Совмина своеобразное отражение политической ситуации в стране. "Я бы на месте протестных активистов так и понял: до 20 декабря им оставлен гуманитарный коридор на срочный выезд на Запад. На Западе действует особый режим приема мигрантов из Беларуси, которые могут доказать, что они политически преследуемы (на родине. - Ред.): фото участия в акциях, справки о сутках (административного ареста. - Ред.) и задержаниях и так далее", - написал Шевцов на своей страничке в Facebook.

А Павел Усов вспомнил недавние слова Александра Лукашенко о необходимости выработать механизмы предотвращения оттока населения из страны: "Мы видим возвращение практик времен СССР, когда власти выбрасывают за границу интеллектуальную элиту, способную влиять на общественное мнение. С другой стороны, идет давление на основную массу населения с тем, чтобы граждане не смели активно участвовать в политической жизни, поскольку нет надежды, что они смогут уехать в случае угрозы". По мнению политолога, чем жестче репрессии, тем сильнее отток рабочей силы из страны и усиление ее политической и экономической деградации.

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