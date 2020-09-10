Белорусам закрыли границу на выезд: COVID-19 или политика?

С 21 декабря из-за COVID-19 Беларусь закрывает выезд из страны. Опрошенные DW эксперты считают, что власти таким образом лишь пытаются погасить протесты и остановить отток рабочей силы.
Для белорусов отправиться за границу скоро станет большой проблемой - в четверг, 10 декабря власти Беларуси ввели временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Как сказано в постановлении Совета министров, эта мера начнет действовать с 21 декабря и принимается в целях предотвращения распространения COVID-19.
Закрытие границы (причем именно на выезд, а не на въезд) противоречит первоначальной политике Минска в отношении коронавируса, которую эксперты называли ковид-диссидентской. Весной этого года, в начале первой волны пандемии, Александр Лукашенко подчеркивал, что "нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев". Что говорят о грядущем закрытии границы наблюдатели и причем тут акции протеста - у DW.
Согласно новой редакции постановления Совмина "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания", с 21 декабря временно приостанавливается пересечение госграницы на выезд из Беларуси гражданами республики, а также иностранцами, имеющими разрешения на постоянное или временное проживание на территории страны. Эти ограничения относятся только к наземным пунктам пропуска и не касаются аэропортов.
Официальная причина принятых мер - борьба с пандемией COVID-19. Правда, еще недавно белорусские власти совсем иначе реагировали на коронавирусную инфекцию - в разгар первой волны в Минске проходили Парад победы и республиканский субботник, а про локдаун и речи не шло. "Нам не нужно закрываться ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Если они хотят - пусть закрываются. Нам не надо это делать, потому что это пустое", - заверял Александр Лукашенко в марте. И советовал всем лечиться от ковида "баней, водкой и трактором".
Впрочем, в последнее время даже по официальной статистике, которой многие в стране не доверяют, ситуация с COVID-19 в Беларуси значительно ухудшилась - в первую волну число выявленных случаев инфицирования не достигало и тысячи в сутки, а сейчас стабильно держится в районе 1600-1800. В таких условиях власти сначала начали постепенно вводить обязательный масочный режим, а с 1 ноября закрыли границы для въезда иностранцев и лиц без гражданства через наземные пункты пропуска.
Аналитики сомневаются в том, что вводимые меры действительно призваны бороться с коронавирусом. "Нет никаких данных, что эпидемиологическая ситуация в стране плоха из-за того, что вирус в Беларусь завозят. Кроме того, эти меры нужно было применять в самом начале эпидемии, чтобы не допустить распространения ковида. Сейчас уже поздно", - считает директор центра "Политическая сфера" Андрей Казакевич. По его словам, люди, которые выезжают из страны, на эпидемиологическую ситуацию в ней уже не влияют.
Мнение Казакевича разделяет и врач-инфекционист Никита Соловей. "Закрывают границы обычно на въезд, а не на выезд. Выезд от нас пациентов с COVID-19 - это проблема других стран, а не Беларуси. Мне кажется, причины должны быть иные", - пояснил Соловей в интервью DW.
Опрошенные DW эксперты главной причиной в данном случае называют политический кризис в стране, а никак не ситуацию с коронавирусом. "За официальным объяснением кроются конкретные политические шаги, направленные на усиление внутреннего террора и изоляции Беларуси от внешнего мира", - отмечает глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов.
На политическую подоплеку закрытия границ указывает и политолог Андрей Казакевич: "Представляется, что закрывают границы на выезд для того, чтобы сбить протестное движение и установить более плотный контроль над людьми в Беларуси". Возможность уехать, по выражению политолога, всегда была запасным вариантом, давала определенные психологические гарантии протестующим.
Казакевич также обращает внимание на ту часть постановления Совмина, которая разрешает выезд из страны определенной категории граждан (на работу, учебу и лечение) не более одного раза в течении шести месяцев. "Возможно, это стремление ограничить именно частные пересечения границы, чтобы люди не могли выехать и, как говорят власти, "получить деньги и инструкции для революции", а затем вернуться с этим в Беларусь", - рассуждает политолог.
Отвечая на замечание о том, что самолетом белорусам все еще можно отправиться за границу, Павел Усов уточняет, что в постановлении речь идет о массовом выезде граждан: "Если нужно быстро убежать из страны, то проще всего это сделать через Украину, Польшу или Литву и там попросить убежище". Усов также напомнил, что были случаи, когда белорусские власти разворачивали и возвращали самолет назад в страну - как при недавнем аресте директоров сахарных заводов.
Директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов также увидел в постановлении Совмина своеобразное отражение политической ситуации в стране. "Я бы на месте протестных активистов так и понял: до 20 декабря им оставлен гуманитарный коридор на срочный выезд на Запад. На Западе действует особый режим приема мигрантов из Беларуси, которые могут доказать, что они политически преследуемы (на родине. - Ред.): фото участия в акциях, справки о сутках (административного ареста. - Ред.) и задержаниях и так далее", - написал Шевцов на своей страничке в Facebook.
А Павел Усов вспомнил недавние слова Александра Лукашенко о необходимости выработать механизмы предотвращения оттока населения из страны: "Мы видим возвращение практик времен СССР, когда власти выбрасывают за границу интеллектуальную элиту, способную влиять на общественное мнение. С другой стороны, идет давление на основную массу населения с тем, чтобы граждане не смели активно участвовать в политической жизни, поскольку нет надежды, что они смогут уехать в случае угрозы". По мнению политолога, чем жестче репрессии, тем сильнее отток рабочей силы из страны и усиление ее политической и экономической деградации.
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