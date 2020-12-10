 Был ранен, как на войне. Как живут пострадавшие на протестах в Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Был ранен, как на войне. Как живут пострадавшие на протестах в Беларуси

На протестах в Беларуси несколько человек погибли и сотни получили увечья от применения силовиками спецсредств. Как живут те, кто был ранен? DW поговорила с несколькими пострадавшими.

Раненого в ночь с 9 на 10 августа протестующего несут в скорую

Раненого в ночь с 9 на 10 августа протестующего несут в "скорую"

Во время протестов в Беларуси силовики не раз применяли против протестующих спецсредства. Это привело к гибели нескольких человек, сотни получили ранения различной степени тяжести. Никто из силовиков к ответственности привлечен не был, чего не скажешь о пострадавших, на которых заводят административные и уголовные дела. Трое из пострадавших во время протестов рассказали DW свои истории.    

Георгий Сайковский: Из-за ранения осколком гранаты ампутировали часть стопы    

"На каталке привезли в реанимацию, операцию делали под общим наркозом, последнее, что я помню, как просил, чтобы мне удалили только два пальца. Когда очнулся, понял, что не могу смотреть на свою ногу", - вспоминает 33-летний минчанин Георгий Сайковский. После участия в протестах он оказался в инвалидном кресле - из-за ранения осколком светошумовой гранаты ему ампутировали часть стопы.

Георгий Сайковский

Георгий Сайковский

Сайковский признается, что вечером 10 августа целенаправленно шел на протесты - был возмущен итогами выборов. Когда демонстранты узнали, что к станции метро "Пушкинская" выдвинулись силовики, стали блокировать дорогу, рассказывает он. "Силовики поехали по зеленым зонам, и начался какой-то 41-й год. В один момент я не увернулся от светошумовой гранаты. Прилетел осколок, разорвало кроссовок, я дополз до клумбы, там меня уже подхватили люди", - говорит пострадавший. Мужчину посадили в первую попавшуюся машину и отвезли в больницу. Там он провел 51 день.

За это время Сайковского успели посетить следователь и судмедэксперт: "Следователь спрашивала, могли ли бросить гранату протестующие или из окна ближайшего дома. Я предложил ей написать, что наступил на снаряд времен Второй мировой войны. Потом приехала судмедэксперт, интересовалась, где одежда и почему я не забрал разорванный кроссовок".

Георгий говорит, что подал два заявления в правоохранительные органы, но виновных до сих пор нет, зато его самого теперь хотят привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

С 1 ноября Георгий Сайковский находится на реабилитации в Польше. Вместе с ним в центре сейчас более 20 белорусов, пострадавших во время протестов. Георгий передвигается в инвалидном кресле. Протез, который вновь позволит ему ходить, могут сделать и правильно поставить только в Израиле или США. "На реабилитации в Польше буду до 25 декабря, потом планирую подать документы на программу Кастуся Калиновского (стипендиальная программа польского правительства. - Ред.). Если не поступлю, уеду в Украину", - делится своими планами Георгий Сайковский.

Роман Зайцев: Граната разорвалась у меня на груди

Долгая реабилитация потребовалась и 30-летнему Роману Зайцеву. Он рассказывает, что получил ранение вечером 9 августа."В районе стелы "Минск - город-герой" было много людей. Дорогу колонне перегородили силовики, они стояли напротив в метрах 20-30, потом двинулись вперед, вначале светошумовые гранаты бросали перед толпой, а когда подъехали водометы, началось наступление. Через пару секунд в меня ударилась граната и взорвалась на груди", - вспоминает Роман Зайцев.

Раненому в ходе протестов ночью 9 августа оказывают медпомощь

Раненому в ходе протестов ночью 9 августа оказывают медпомощь

После взрыва у мужчины, по его словам, лопнули барабанные перепонки, но сознание он не потерял и смог отползти на несколько метров. "Изо рта кровь шла, я сам весь в крови был, посмотрел на правую руку, торчали кости двух пальцев. Я еще немного прополз и упал на бок, меня подхватили какие-то ребята, отнесли к "скорой", - рассказывает мужчина. - Там сделали укол, поставили капельницу, заклеили раны. Потом или я потерял сознание, или начал действовать наркоз".

Почти трое суток Зайцев был в медикаментозной коме, очнулся в реанимации военного госпиталя. По его словам, врачи удивлялись, что он выжил: "У меня был ушиб сердца, осколком пробито легкое. Неделю провел в реанимации, потом перевели в хирургию, сделали, наверное, с десяток операций - извлекали осколки, правда, только те, которые были видны, мелкие до сих пор могу нащупать".

Роман Зайцев пробыл в госпитале месяц, а недавно мужчине провели операцию по восстановлению барабанной перепонки: "Сейчас раны почти не болят. Слух должен вернуться где-то через год, - отмечает Зайцев. - Когда я лежал в госпитале, приходили из Следственного комитета, было заведено уголовное дело по факту ранения, меня опрашивали. Потом дело передали другому следователю, кому, не сказали. Два раза приходили отписки: МВД считает, что в их действиях состава преступления нет".

Михаил Малащенко: У меня огнестрельное ранение шеи и ожог плеча 

30-летний Михаил Малащенко, как и Роман Зайцев, ранение получил вечером 9 августа во время наступления силовиков в районе стелы "Минск-город-герой". Он рассказывает, что был в первом ряду протестующих, от оцепления его отделяло около 30 метров. Когда к силовикам подтянулось подкрепление, они начали наступать и забрасывать толпу гранатами, вспоминает Михаил. 

Михаил Малащенко

Михаил Малащенко

"Было очень громко, я закрыл уши, в этот момент и получил пулю в шею. Я ощутил сильный удар в области груди, сбилось дыхание, подумал, что в меня попал какой-то снаряд. Возможно, так оно и было, потому что у меня не только огнестрельное ранение шеи, но и ожог в области плеча, - рассказывает Малащенко. - Конечно, я не видел, кто в меня стрелял, но, думаю, при желании найти стрелявшего не составит труда. Тем более в СМИ есть видео с этим наступлением силовиков".

После ранения мужчина постарался выбраться из толпы и найти "скорую". В дежурной машине ему оказали первую помощь и через какое-то время отвезли в 10-ю больницу. Там провели операцию, извлекли пулю. В больнице Михаил пробыл до 26 августа. После выписки Малащенко обратился в Следственный комитет РБ. Недавно ему пришло уведомление, что дело закрыто, так как травма отнесена к категории легких, а стрелявшего найти невозможно. "В начале декабря по адресу, где я прописан, но не проживаю, приходили с обыском. Оказывается, я прохожу, по уголовному делу, правда, до сих пор не знаю, какое это дело и в каком качестве я в нем фигурирую", - говорит Малащенко.

Смотрите также:

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало протестов

    После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые задержания

    К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Стихийные акции

    Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Точки сбора протестующих

    Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жажда перемен

    У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Призывы к миру

    Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.

  • Разгон протестов

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Начало разгона и применение спецсредств

    После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Баррикады на дорогах и пострадавшие

    На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Обвинение в массовых беспорядках

    К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.

  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Градус насилия вырос

    В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Первые жертвы

    10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.

  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Протесты продолжаются

    В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.

  • Акция у Комаровского рынка

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Дневные акции мирного протеста

    У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.

  • Светлана Алексиевич

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку

    Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.

  • Задержанных выпускают на свободу

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Задержанных начали выпускать на свободу

    Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.

  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

    Жесткий ответ протестующим

    Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.

    Автор: Виктория Зарянка


Смотреть видео 03:57

Мать Романа Бондаренко о смерти сына (10.12.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Режим Лукашенко и новая платформа оппозиции: преступления теперь считают (01.12.2020)  

Белорусы протестуют: Марш против фашизма и 107-й день противостояния (23.11.2020)  

Также по теме

Belarus Proteste in Minsk

Что рассказывают белорусские силовики, которые уволились после протестов 19.08.2020

После жесткого разгона протестов в Беларуси некоторые силовики отказываются носить погоны. DW собрала истории тех, кто написал рапорт об увольнении из силовых структур. Что ими движет?

Реклама

Самые читаемые сегодня

Немецкие археологи расшифровали древнейший дорожный указатель  

Голосование выборщиков в США подтвердило победу Байдена  

Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно