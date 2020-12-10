Был ранен, как на войне. Как живут пострадавшие на протестах в Беларуси

Во время протестов в Беларуси силовики не раз применяли против протестующих спецсредства. Это привело к гибели нескольких человек, сотни получили ранения различной степени тяжести. Никто из силовиков к ответственности привлечен не был, чего не скажешь о пострадавших, на которых заводят административные и уголовные дела. Трое из пострадавших во время протестов рассказали DW свои истории.
Георгий Сайковский: Из-за ранения осколком гранаты ампутировали часть стопы
"На каталке привезли в реанимацию, операцию делали под общим наркозом, последнее, что я помню, как просил, чтобы мне удалили только два пальца. Когда очнулся, понял, что не могу смотреть на свою ногу", - вспоминает 33-летний минчанин Георгий Сайковский. После участия в протестах он оказался в инвалидном кресле - из-за ранения осколком светошумовой гранаты ему ампутировали часть стопы.
Георгий Сайковский
Сайковский признается, что вечером 10 августа целенаправленно шел на протесты - был возмущен итогами выборов. Когда демонстранты узнали, что к станции метро "Пушкинская" выдвинулись силовики, стали блокировать дорогу, рассказывает он. "Силовики поехали по зеленым зонам, и начался какой-то 41-й год. В один момент я не увернулся от светошумовой гранаты. Прилетел осколок, разорвало кроссовок, я дополз до клумбы, там меня уже подхватили люди", - говорит пострадавший. Мужчину посадили в первую попавшуюся машину и отвезли в больницу. Там он провел 51 день.
За это время Сайковского успели посетить следователь и судмедэксперт: "Следователь спрашивала, могли ли бросить гранату протестующие или из окна ближайшего дома. Я предложил ей написать, что наступил на снаряд времен Второй мировой войны. Потом приехала судмедэксперт, интересовалась, где одежда и почему я не забрал разорванный кроссовок".
Георгий говорит, что подал два заявления в правоохранительные органы, но виновных до сих пор нет, зато его самого теперь хотят привлечь к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
С 1 ноября Георгий Сайковский находится на реабилитации в Польше. Вместе с ним в центре сейчас более 20 белорусов, пострадавших во время протестов. Георгий передвигается в инвалидном кресле. Протез, который вновь позволит ему ходить, могут сделать и правильно поставить только в Израиле или США. "На реабилитации в Польше буду до 25 декабря, потом планирую подать документы на программу Кастуся Калиновского (стипендиальная программа польского правительства. - Ред.). Если не поступлю, уеду в Украину", - делится своими планами Георгий Сайковский.
Роман Зайцев: Граната разорвалась у меня на груди
Долгая реабилитация потребовалась и 30-летнему Роману Зайцеву. Он рассказывает, что получил ранение вечером 9 августа."В районе стелы "Минск - город-герой" было много людей. Дорогу колонне перегородили силовики, они стояли напротив в метрах 20-30, потом двинулись вперед, вначале светошумовые гранаты бросали перед толпой, а когда подъехали водометы, началось наступление. Через пару секунд в меня ударилась граната и взорвалась на груди", - вспоминает Роман Зайцев.
Раненому в ходе протестов ночью 9 августа оказывают медпомощь
После взрыва у мужчины, по его словам, лопнули барабанные перепонки, но сознание он не потерял и смог отползти на несколько метров. "Изо рта кровь шла, я сам весь в крови был, посмотрел на правую руку, торчали кости двух пальцев. Я еще немного прополз и упал на бок, меня подхватили какие-то ребята, отнесли к "скорой", - рассказывает мужчина. - Там сделали укол, поставили капельницу, заклеили раны. Потом или я потерял сознание, или начал действовать наркоз".
Почти трое суток Зайцев был в медикаментозной коме, очнулся в реанимации военного госпиталя. По его словам, врачи удивлялись, что он выжил: "У меня был ушиб сердца, осколком пробито легкое. Неделю провел в реанимации, потом перевели в хирургию, сделали, наверное, с десяток операций - извлекали осколки, правда, только те, которые были видны, мелкие до сих пор могу нащупать".
Роман Зайцев пробыл в госпитале месяц, а недавно мужчине провели операцию по восстановлению барабанной перепонки: "Сейчас раны почти не болят. Слух должен вернуться где-то через год, - отмечает Зайцев. - Когда я лежал в госпитале, приходили из Следственного комитета, было заведено уголовное дело по факту ранения, меня опрашивали. Потом дело передали другому следователю, кому, не сказали. Два раза приходили отписки: МВД считает, что в их действиях состава преступления нет".
Михаил Малащенко: У меня огнестрельное ранение шеи и ожог плеча
30-летний Михаил Малащенко, как и Роман Зайцев, ранение получил вечером 9 августа во время наступления силовиков в районе стелы "Минск-город-герой". Он рассказывает, что был в первом ряду протестующих, от оцепления его отделяло около 30 метров. Когда к силовикам подтянулось подкрепление, они начали наступать и забрасывать толпу гранатами, вспоминает Михаил.
Михаил Малащенко
"Было очень громко, я закрыл уши, в этот момент и получил пулю в шею. Я ощутил сильный удар в области груди, сбилось дыхание, подумал, что в меня попал какой-то снаряд. Возможно, так оно и было, потому что у меня не только огнестрельное ранение шеи, но и ожог в области плеча, - рассказывает Малащенко. - Конечно, я не видел, кто в меня стрелял, но, думаю, при желании найти стрелявшего не составит труда. Тем более в СМИ есть видео с этим наступлением силовиков".
После ранения мужчина постарался выбраться из толпы и найти "скорую". В дежурной машине ему оказали первую помощь и через какое-то время отвезли в 10-ю больницу. Там провели операцию, извлекли пулю. В больнице Михаил пробыл до 26 августа. После выписки Малащенко обратился в Следственный комитет РБ. Недавно ему пришло уведомление, что дело закрыто, так как травма отнесена к категории легких, а стрелявшего найти невозможно. "В начале декабря по адресу, где я прописан, но не проживаю, приходили с обыском. Оказывается, я прохожу, по уголовному делу, правда, до сих пор не знаю, какое это дело и в каком качестве я в нем фигурирую", - говорит Малащенко.
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Начало протестов
После закрытия избирательных участков 9 августа тысячи белорусов вышли на улицы Минска и других городов, чтобы выразить свой протест. На тот момент были озвучены результаты официального экзитпола, согласно которым Александр Лукашенко набирал около 80% голосов, его главный соперник Светлана Тихановская - около 7%.
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Первые задержания
К избирательным участкам стояли огромные очереди. Проголосовать успели не все. После закрытия в 20 часов у некоторых участков люди остались и требовали вывесить итоговые протоколы. Прошли первые задержания сотрудниками ОМОНа.
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Стихийные акции
Массовые акции протеста начались к 21 часу по местному времени. В Минске главные здания и площади были заранее оцеплены силовиками и перегорожены военной техникой. Были закрыты центральные станции метро. Протесты проходили стихийно и в разных точках города.
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Точки сбора протестующих
Основным местом протеста в Минске стал проспект Победителей, с расположенной на нем стелой "Минск - город герой", а также пересекающаяся с проспектом центральная улица Немига. По разным оценкам, там собралось до 5000 жителей столицы. В других городах народ протестовал на центральных площадях.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жажда перемен
У многих протестующих в руках были исторические бело-красно-белые флаги. Звучали лозунги: "Уходи", "Свободу", "Милиция с народом" и песня Цоя "Перемен". Проезжавшие мимо автомобили сигналили протестующим, выражая поддержку. Фонарики на мобильных телефонах превратились в море огней.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Призывы к миру
Ночные протесты прошли не только в столице, но и во всех областных центрах - Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Гомеле, а также небольших городах, в частности, в Новополоцке, Солигорске, Барановичах, Лиде, Жодино, Кобрине, Волковыске, Слониме, Полоцке, Бобруйске, Молодечно. Люди обращались к ОМОНу с призывом опустить щиты и перейти на их сторону.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Начало разгона и применение спецсредств
После 22 часов в Минске началась "зачистка". Шеренги бойцов ОМОНа со щитами двигались навстречу друг другу, вытесняя протестующих с улиц и площадей. Не обошлось без столкновений с ОМОНом. Во время разгона акций протеста силовики использовали против участников протестов светошумовые гранаты, петарды, резиновые пули, водометы. В СМИ были и сообщения о применении слезоточивого газа.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Баррикады на дорогах и пострадавшие
На проспекте Победителей протестующие соорудили баррикады из мусорных контейнеров, чтобы перегородить дорогу. По данным МВД, в ходе столкновений за сутки пострадали более 50 граждан и 39 силовиков. Правозащитный центр "Весна" также сообщил об одном погибшем из-за наезда спецтехники. Эту информацию МВД опровергло. Одно видео в соцсетях показывает, как автозак сбивает протестующего в Минске.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Обвинение в массовых беспорядках
К часу ночи по белорусскому времени милиция в Минске взяла ситуацию под контроль. По данным МВД Беларуси на 10 августа, всего было задержано около 3000 человек, около 1000 в столице и более 2000 в других регионах республики. Их обвиняют в массовых беспорядках и насилии в отношении милиции.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Градус насилия вырос
В ночь на 11 августа протесты продолжились, став более ожесточенными. В Минске появилась военная техника, ранее не использовавшаяся для разгона демонстраций в Беларуси. На фото и видео с места событий видно, что протестующие пускают в ход "коктейли Молотова". А силовики забрасывают движущийся автомобиль светошумовыми гранатами, после чего водитель жмет на газ и врезается в группу омоновцев.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Первые жертвы
10 августа на улице Притыцкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих. По версии МВД Беларуси, в руках мужчины сдетонировало взрывное устройство, которое он хотел бросить в сотрудников милиции. В то же время авторы Telegram-канала "Беларусь головного мозга", считают, что мужчина мог погибнуть после того, как силовики бросили ему под ноги свето-шумовую гранату.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Протесты продолжаются
В ночь на 12 августа граждане страны вышли на акции протеста в 25 городах. По данным Минздрава, за прошедшую ночь пострадал 51 участник протестов и 14 представителей милиции и внутренних войск. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Дневные акции мирного протеста
У Комаровского рынка в Минске днем 12 августа 250 девушек с розами в руках выстроились в цепь - в знак солидарности с теми, кто в эти дни пострадал от насилия. Вскоре появилась милиция и через громкоговоритель потребовала разойтись, предупредив об "установленной законом ответственности". Девушки кричали "Позор!", положили цветы на землю и разошлись. Такие же акции прошли в других городах страны.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку
Вечером 12 августа в разных городах страны опять проходили акции протеста, на этот раз завершившиеся без жестких столкновений с силовиками. По данным МВД, за сутки задержаны еще 700 человек. В Гомеле после задержания скончался 25-летний парень. Несколько телеведущих написали заявления об увольнении с государственного ТВ, а Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала Лукашенко уйти в отставку.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Задержанных начали выпускать на свободу
Ночь с 13 на 14 августа впервые прошла без применения насилия к протестующим. Из Центра изоляции правонарушений ГУВД Мингорисполкома, известного в Минске как "Окрестина", начали выпускать задержанных на акциях протеста. Многие из них рассказывали о пытках, переполненных камерах, жаловались на голод и жажду. Кому-то требовалась медицинская помощь.
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Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было
Жесткий ответ протестующим
Нынешние президентские выборы стали шестыми по счету в истории современной Беларуси - самыми напряженными и беспрецедентными по жесткости разгона протестов, как отмечают наблюдатели.
Автор: Виктория Зарянка