У руководства белорусского Пресс-клуба идут обыски

Силовики пришли с обыском к программному директору "Пресс-клуба Беларусь" Алле Шарко, передает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) во вторник, 22 декабря. Женщина сообщила БАЖ, что в ее квартиру ломают двери, а затем перестала выходить на связь. По сведениям белорусских СМИ, приехавшего адвоката не пустили в помещение, объяснив, что там идут "следственные действия".
Позднее Пресс-клуб сообщил о задержании нескольких журналистов у дома Шарко. Их отправили в отделение милиции для проверки документов, пишет издание Onliner.by. После этого Шарко вывели из квартиры и доставили в Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля, передает издание "Наша нива".
В этот же день обыск прошел в офисе клуба, а также у директора "Академии Пресс-клуба" Сергея Якупова. Кроме того, основатель организации Юлия Слуцкая была задержана в аэропорту Минска по возвращении из отпуска. У нее дома также прошел обыск, отмечает БАЖ.
"Пресс-клуб Беларусь" входит в международную сеть пресс-клубов, которые предоставляют площадку для профессионального роста медиасообщества. Среди прочего, организация проводит лекции и семинары для журналистов.
Обыски в Витебске и задержание журналиста в Брестской области
В этот же день в Витебске с обыском пришли в квартиры журналиста Дмитрия Казакевича и оператора телеканала "Белсат" Вячеслава Лазарева. По сведениям БАЖ, у Казакевича изъяли ноутбук и флешку.
А в Дрогичине (Брестская область) на 72 часа был задержан корреспондент издания "Первый регион" Сергей Гордиевич. Следователь сообщил супруге Гордиевича, что задержание связано с делом о вероятных оскорблениях Александра Лукашенко в интернете, добавили в Белорусской ассоциации журналистов.
Протесты в Беларуси после выборов президента
Давление на СМИ в Беларуси усилилось в свете массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Акции и забастовки не утихают более четырех месяцев. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.
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Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев