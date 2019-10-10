 IT-протест: как технологии помогают белорусам противостоять Лукашенко | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.11.2020

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Беларусь

IT-протест: как технологии помогают белорусам противостоять Лукашенко

За три месяца протестов в Беларуси возникли новые технологические сервисы, которые помогают белорусам координировать свои действия без интернета - а также бойкотировать товары ряда производителей.

Telegram--канал разработчиков приложения Марш

Telegram--канал разработчиков приложения "Марш"

В последние несколько лет в Беларуси успешно развивалась IT-индустрия. Так что не удивительно, что и в ходе продолжающихся уже более 3 месяцев протестов против результатов президентских выборов айти-технологии играют свои роль.

Еще до выборов в Беларуси была создана платформа "Голос" - ее создатели просили белорусов прийти на выборы и отправить фотографию своего избирательного бюллетеня. Таким образом был организован альтернативный подсчет голосов, и белорусская оппозиция смогла утверждать о наличии фальсификаций на президентских выборах. Но "Голос" – далеко не единственное ноу-хау, которое в Беларуси придумали за три месяца протестов.

"Марш" против блокировки интернета

Первые три дня протестов в августе 2020 года запомнились белорусам почти тотальным отключением интернета. Тогда более 1,7 млн жителей страны установили приложение Psiphon - VPN сервис для обхода блокировок, хотя поздним вечером, во время активной фазы протестов 9-11 августа, даже это приложение не помогало. 12 августа интернет в Беларуси "включили", но белорусские власти до сих пор продолжают использовать блокировку как меру противодействия протестам. Каждое воскресенье, когда в стране проходят уже традиционные марши, операторы связи сообщают об отключении мобильного интернета.

Офлайн-карта из приложения Марш

Офлайн-карта из приложения "Марш"

Чтобы помочь протестующим координировать свои действия, энтузиасты разработали приложение "Марш" - специальную офлайн-карту, на которой схематично обозначена важная для демонстрантов информация: нахождение силовиков, спецтехники, протестной колонны и мест задержаний. Карта работает без интернета, обновляется через смс-сообщения, а также рассылает информацию другим находящимся рядом пользователям через технологию bluetooth.

Минчанин Никита рассказывает, что на одном из маршей это приложение помогло ему спастись от силовиков: "Во время разгона я прятался в подъезде и по приложению следил, когда уйдут силовики, и только тогда успешно вышел". Похожий опыт использования и у другого демонстранта: "Для iOS не работает обновления по смс, но если ты находишься в толпе, приложение обновляется через bluetooth. В условиях отсутствия интернета удобнее открыть карту и понять, что происходит, чем звонить кому-то и спрашивать", - рассказывает Сергей.

Создатели приложения подчеркивают, что на карте лишь собирают публичную информацию и не координируют движение сами. "Приложением воспользовалось более 12 тысяч человек, но мы его почти не рекламировали, и многие о нас еще не знают", - делятся с DW статистикой разработчики.

Магазинный протест белорусов

Разработки белорусских айтишников позволяют белорусам протестовать не только на улицах, но и в магазинах. Приложение "Крама" (в переводе с белорусского "магазин". - Ред.) на основании штрих-кода советует протестующим, какие товары покупать можно, а какие следует бойкотировать, так как их производители финансируют режим Лукашенко или нарушают права работников на забастовку.

Вебсайт разработчиков приложения Крама

Вебсайт разработчиков приложения "Крама"

Основатель приложения Сергей Кострома рассказывает DW, что приложение установлено примерно у 160 тысяч пользователей, которые проверили уже чуть более 760 тысяч товаров. Внести ту или иную компанию в бойкотируемые просят сами пользователи, которые описывают давление на работников или предоставляют документы о нарушениях.

"Вначале пользовался постоянно, чтобы побаловаться, но довольно быстро все становится понятно, и я запомнил, какое предприятие поддерживает режим, а какое нет", - рассказывает пользователь приложения Алесь Гончаренок. Говоря об экономическом бойкоте, он отмечает, что у общества не остается других способов бороться против режима - "а значит мой долг делать это".

"Белорусы готовы к бойкоту производителей, поскольку видят циничность поведения руководства этих предприятий либо прямую заинтересованность владельцев в происходящем попрании правовых рамок", - считает Кострома. Также создатель считает, что "Крама" позволяет послать ясный сигнал владельцам или руководству компаний, что поддерживать репрессии или молчать невыгодно.

В протесте главное не технологии, а люди

Новые технологические сервисы возникают в Беларуси в ответ на потребности протестующего населения. Так как за три месяца было задержано около 30 тысяч человек, в стране возникло несколько сайтов для поиска задержанных. Родственники могут получить информацию в чат-боте правозащитного центра "Весна" в Telegram, а также на специальном сайте, созданном волонтерами "spiski.live", который по фамилии выдает всю известную информацию о задержанном. Кроме того, протестующие нуждаются в главном символе протеста - бело-красно-белом флаге, который можно легко заказать через чат-бот "Наш сцяг".

Впрочем, технологии, помогающие протесту, независимый IT-эксперт, автор канала "Колонка некодера" Сергей Лавриненко не считает уникальным белорусским опытом и называет типичным для нынешнего века. Эффективность технологий, по словам эксперта, "прямо пропорционально количеству людей, которые ими пользуются. Приложения вроде "Марша" хорошо помогают, только когда ими пользуется много людей", - говорит Лавриненко. 

При этом, отмечает эксперт, у протестующих нет монополии на технологии, и власти пытаются им противодействовать (например, платформа "Голос" в Беларуси заблокирована. - Ред.). "В любом случае нужно понимать, что технологии - лишь инструмент. Протест - это реальные люди, и именно они будут определяющим фактором", - подчеркивает Лавриненко.

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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  • Протесты в Минске

    Протесты в Беларуси после выборов президента: как это было

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    Автор: Виктория Зарянка


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Ссылки в интернете

Вебсайт разработчиков приложения "Крама"

Вебсайт разработчиков приложения "Крама"

Аудио- и видеофайлы по теме

Доктор Лукашенко. Сказочные легенды и новости. Творчество Рогозина – "Заповедник", выпуск 146  

Беларусь сегодня: очередной протест со смертельным исходом  

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