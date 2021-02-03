Комментарий: Из-за дела Навального ЕС следует ввести санкции против России

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный возможной реакции Евросоюза на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному и жесткий разгон протестов в его поддержку:

"Неправовой приговор Алексею Навальному и полицейское насилие по отношению к мирным демонстрантам в Москве западные политики встретили единогласным возмущением и осуждением. Однако как бы хорошо и правильно ни звучали их слова, они ничего не изменят. Политическим лидерам стран Европы и Северной Америки должно быть ясно, что их требования немедленно освободить оппозиционера и уважать право его сторонников на свободу собраний останутся неуслышанными Москвой.

Новые санкции также не смогут помешать Владимиру Путину тем или иным способом нейтрализовать Алексея Навального, в котором он почувствовал угрозу для собственной власти. Но это не должно означать, что Евросоюзу не следует вообще ничего предпринимать, полагая, что сделать он все равно ничего не сможет. Ведь именно этого стараются добиться некоторые неисправимые поборники путинского режима - во главе с бывшим канцлером Германии.

Райнхард Фезер

Четкая и ощутимая для Кремля реакция - больше, чем символическая политика. Ведь здесь речь идет об аутентичности. В основе западных демократических систем заложены определенные фундаментальные ценности, с демонстративным пренебрежением которыми им не следует мириться, особенно, если оно исходит от России - страны, которая является неотъемлемой частью европейской культуры.

Первый шаг - отказ от "Северного потока - 2"

Даже сторонники "реальной политики", в которой права человека подчас отступают на второй план, должны понимать: брутальная жестокость силовиков в Москве - это наглядное выражение того, как властитель в Кремле понимает политику, в том числе международную. Тот, кто хочет, чтобы российские власти воспринимали его всерьез, должен четко дать понять, что обращаться с ним подобным образом не удастся.

Именно поэтому вопрос состоит не в том, следует ли европейцам проявить более жесткую реакцию, чем порицание на словах, а в том, какой эта реакция должна стать. И хотя многие уже устали это повторять, но первым шагом, который необходимо было сделать уже давно, должен быть отказ от строительства газопровода "Северный поток - 2". Точечные санкции против активов тех, кто обогащается за счет режима, могут стать следующим шагом".

Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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