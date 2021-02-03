Комментарий: Из-за дела Навального ЕС следует ввести санкции против России

Обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнхард Фезер (Reinhard Veser) опубликовал комментарий, посвященный возможной реакции Евросоюза на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному и жесткий разгон протестов в его поддержку:
"Неправовой приговор Алексею Навальному и полицейское насилие по отношению к мирным демонстрантам в Москве западные политики встретили единогласным возмущением и осуждением. Однако как бы хорошо и правильно ни звучали их слова, они ничего не изменят. Политическим лидерам стран Европы и Северной Америки должно быть ясно, что их требования немедленно освободить оппозиционера и уважать право его сторонников на свободу собраний останутся неуслышанными Москвой.
Новые санкции также не смогут помешать Владимиру Путину тем или иным способом нейтрализовать Алексея Навального, в котором он почувствовал угрозу для собственной власти. Но это не должно означать, что Евросоюзу не следует вообще ничего предпринимать, полагая, что сделать он все равно ничего не сможет. Ведь именно этого стараются добиться некоторые неисправимые поборники путинского режима - во главе с бывшим канцлером Германии.
Райнхард Фезер
Четкая и ощутимая для Кремля реакция - больше, чем символическая политика. Ведь здесь речь идет об аутентичности. В основе западных демократических систем заложены определенные фундаментальные ценности, с демонстративным пренебрежением которыми им не следует мириться, особенно, если оно исходит от России - страны, которая является неотъемлемой частью европейской культуры.
Первый шаг - отказ от "Северного потока - 2"
Даже сторонники "реальной политики", в которой права человека подчас отступают на второй план, должны понимать: брутальная жестокость силовиков в Москве - это наглядное выражение того, как властитель в Кремле понимает политику, в том числе международную. Тот, кто хочет, чтобы российские власти воспринимали его всерьез, должен четко дать понять, что обращаться с ним подобным образом не удастся.
Именно поэтому вопрос состоит не в том, следует ли европейцам проявить более жесткую реакцию, чем порицание на словах, а в том, какой эта реакция должна стать. И хотя многие уже устали это повторять, но первым шагом, который необходимо было сделать уже давно, должен быть отказ от строительства газопровода "Северный поток - 2". Точечные санкции против активов тех, кто обогащается за счет режима, могут стать следующим шагом".
Автор: Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung
Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.
Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
Смотрите также:
-
Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
-
Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
-
Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
-
Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман