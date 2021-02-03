Евросоюз может принять меры из-за приговора Навальному

Евросоюз осуждает приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному по так называемому делу "Ив Роше". Это решение суда является "неприемлемым, так оно политически мотивировано и противоречит международным обязательствам России по соблюдению прав человека", говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на его сайте в среду, 3 февраля.

Брюссель вновь призывает власти России "немедленно и без каких-либо условий" освободить Навального, а также журналистов и других граждан, которые были задержаны "за реализацию своих прав на мирные собрания и свободу слова". Эти задержания подтверждают продолжающуюся в России тенденцию к давлению на оппозицию и гражданское общество, отмечает ЕС.

Приговор Навальному станет темой следующей встречи глав МИД стран ЕС, которые обсудят "возможные последствия и дальнейшие действия", говорится далее в заявлении. Подробности не называются.

Суд отправил Навального на 2 года 8 месяцев в колонию

Навальный был задержан и арестован 17 января сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России запрещенным боевым отравляющим веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовых акций протеста по всей России. Западные страны резко осудили подавление протестов.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок наказания на реальное лишение свободы - 2 года и 8 месяцев, признав его виновным в нарушении обязательств по условному наказанию по делу косметической компании "Ив Роше". После оглашения приговора по всей России на демонстрации вышли тысячи людей.

Смотритетакже: