Назначен первый реальный срок участнику митингов в поддержку Навального в Москве

Тверской районный суд Москвы приговорил 36-летнего бизнесмена Тимура Салихова к двум годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января. Это первый приговор к реальному тюремному сроку по делу, связанному с протестами в поддержку Навального в столице России. О приговоре стало известно в пятницу, 19 марта.

Сообщается, что он был вынесен 16 марта. По версии следствия, Салихов несколько раз ударил сотрудника Росгвардии по голове и туловищу на Страстном бульваре в Москве. Бизнесмен признал вину, принес извинения и возместил росгвардейцу моральный ущерб, оцененный в 30 тысяч рублей.

Уголовные дела по протестам в поддержку Навального

Ранее, 17 марта, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о возбуждении уголовного дела против еще одного участника акции 23 января - молодого человека, который "с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов" вблизи улицы Большая Дмитровка нанес сотруднику Росгвардии удар "в область ноги".

Кроме того, 17 марта в прокуратуру Москвы было направлено уголовное дело против 21-летнего молодого человека, который "нанес двум сотрудникам ОМОНа, а также сотруднику полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем скрылся". Следствие вело Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ, уточняет пресс-служба.

Преследование Навального

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан сразу по прилете в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Решения ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

Позднее, 9 апреля 2019 года, ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорилось в постановлении суда.

Акции в поддержку Навального

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли массовые акции в поддержку Навального. На этих протестах по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными.

В общей сложности с связи с акциями в поддержку Алексея Навального было возбуждено более 90 уголовных дел.

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