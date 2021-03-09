 Назначен первый реальный срок участнику митингов в поддержку Навального в Москве | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2021

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Россия

Назначен первый реальный срок участнику митингов в поддержку Навального в Москве

По обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января суд в Москве приговорил бизнесмена к двум годам колонии.

Силовик противостоят участникам акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в Москве 23 января 2021 года

Во время акции в поддержку Навального в Москве 23 января

Тверской районный суд Москвы приговорил 36-летнего бизнесмена Тимура Салихова к двум годам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января. Это первый приговор к реальному тюремному сроку по делу, связанному с протестами в поддержку Навального в столице России. О приговоре стало известно в пятницу, 19 марта.

Сообщается, что он был вынесен 16 марта. По версии следствия, Салихов несколько раз ударил сотрудника Росгвардии по голове и туловищу на Страстном бульваре в Москве. Бизнесмен признал вину, принес извинения и возместил росгвардейцу моральный ущерб, оцененный в 30 тысяч рублей.

Уголовные дела по протестам в поддержку Навального

Ранее, 17 марта, пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о возбуждении уголовного дела против еще одного участника акции 23 января - молодого человека, который "с целью воспрепятствования законной деятельности правоохранительных органов" вблизи улицы Большая Дмитровка нанес сотруднику Росгвардии удар "в область ноги".

Кроме того, 17 марта в прокуратуру Москвы было направлено уголовное дело против 21-летнего молодого человека, который "нанес двум сотрудникам ОМОНа, а также сотруднику полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела, а затем скрылся". Следствие вело Первое управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ, уточняет пресс-служба.

Преследование Навального 

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан сразу по прилете в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

Решения ЕСПЧ

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор был произвольным и необоснованным и присудил выплатить братьям Навальным компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

Позднее, 9 апреля 2019 года, ЕСПЧ принял еще одно решение по иску Алексея Навального, признав незаконным домашний арест, под которым тот находился на протяжении более десяти месяцев в 2014 году. Суд постановил, что Россия нарушила право на свободу и личную неприкосновенность и право на свободу собраний и объединений, и обязал ее выплатить 20 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Навальный подвергся преследованию как известный политический активист, а целью преследования было подавление политического плюрализма в РФ, говорилось в постановлении суда.

Акции в поддержку Навального

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли массовые акции в поддержку Навального. На этих протестах по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными.

В общей сложности с связи с акциями в поддержку Алексея Навального было возбуждено более 90 уголовных дел.

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    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

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    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

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    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

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    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:36

Каков план соратников Навального, или Почему Любовь Соболь возлагает вину за протесты на власть в РФ (26.01.201)

Контекст

Правозащитники сообщили о рекордных задержаниях на акциях в поддержку Навального

В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.  

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