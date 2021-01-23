В России проходят акции в поддержку Алексея Навального

В российских городах в субботу, 23 января, начались несанкционированные акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское). Пикеты и митинги проходят также в десятках городах Европы и мира.

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В Берлине акция в поддержку Алексея Навального собрала около 1 тыс. участников, при заявленных 50, передает корреспондент DW. Они прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

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Соратнице Алексея Навального - Любови Соболь - вменяется повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия. "Любовь доставили в отдел полиции и составили протокол" по статье о повторном совершении административного правонарушения при организация либо проведении публичного мероприятия, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

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Митинг в поддержку Навального в Праге

В чешской Праге на митинг собрались свыше 500 человек. Они проводят акцию солидарности в знак поддержки митингующих в России. Как передал корреспондент DW, большинство из пришедших - студенты.

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По предварительным данным "Апологии протеста", в Санкт-Петербурге уже задержаны как минимум 270 человек. По данным "Новой газеты", часть митингующих оставалась на Марсовом поле, однако их вытеснил ОМОН, некоторых задержали. Протестующие двигаются в сторону площади Восстания.

Правозащитники: число задержанных возросло до 1338

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По данным портала "ОВД-Инфо", число задержанных на акциях в России возросло до 1338. В Москве - 395 задержанных, в Санкт-Петербурге - 182. Как передает корреспондент DW, протестующие в Москве бросают файеры. По данным агентства "Интерфакс", пострадал один из силовиков. Участники акции прорвали полицейское оцепление на Страстном бульваре. Перекрыто движение транспорта. Полиция закрыла доступ к Манежной площади. Ограждения выставили как на поверхности, так и в подземных переходах, людей пропускают только на выход.

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DW на своем канале в YouTube ведет прямую видеотрансляцию с Пушкинской площади в Москве. Протестующие хотели свернуть со Страстного бульвара, чтобы пройти к Кремлю, однако улицу Петровку перекрыли. Машины, которые стоят в пробке на Тверской, сигналят, по всей видимости, в поддержку митингующих.

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Митинг в поддержку Навального в центре Берлина

Как передает корреспондент DW из Берлина, до 1000 человек приняли участие в марше от ведомства канцлера к российскому посольству. Собравшиеся выступают в поддержку протестующих в России. Полиция называет цифру в 800 человек. Митингующие скандировали: "Путин - вор", "Russland ohne Putin" ("Россия - без Путина "), "Россия будет свободной" и "Свободу Юлии".

Юлию Навальную доставили в ОМВД по району Сокол

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Задержанную супругу оппозиционера Юлию Навальную доставили в ОМВД по району Сокол, сообщает Навальный Live.

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Как передает корреспондент DW, на Пушкинской площади в Москве продолжаются столкновения между протестующими и полицией.

ОМОН выдавил людей, на Страстной бульвар, они идут по проезжей части. Проходы к Красной площади перекрыты. Протестующих оттесняют также в направлении Триумфальной площади. Часть людей вышла на проезжую часть, перекрыв движение.

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По данным портала "ОВД-Инфо", число задержанных на акциях в России возросло до 1090. В Москве - 300 задержанных, в Санкт-Петербурге - 162. Задержания проходят также в Новосибирске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре и других городах.

>>> Хроника событий 23 января с 04.00 до 16.00 >>>

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