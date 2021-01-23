В России проходят акции в поддержку Алексея Навального
В России проходят акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии. DW следит за событиями 23 января.
Протесты в Москве
В российских городах в субботу, 23 января, начались несанкционированные акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское). Пикеты и митинги проходят также в десятках городах Европы и мира.
++17.22++
В Берлине акция в поддержку Алексея Навального собрала около 1 тыс. участников, при заявленных 50, передает корреспондент DW. Они прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
++17.20++
Соратнице Алексея Навального - Любови Соболь - вменяется повторное нарушение правил организации или проведения массового мероприятия. "Любовь доставили в отдел полиции и составили протокол" по статье о повторном совершении административного правонарушения при организация либо проведении публичного мероприятия, сообщил ее адвокат Владимир Воронин.
++17.14++
Митинг в поддержку Навального в Праге
В чешской Праге на митинг собрались свыше 500 человек. Они проводят акцию солидарности в знак поддержки митингующих в России. Как передал корреспондент DW, большинство из пришедших - студенты.
++17.08++
По предварительным данным "Апологии протеста", в Санкт-Петербурге уже задержаны как минимум 270 человек. По данным "Новой газеты", часть митингующих оставалась на Марсовом поле, однако их вытеснил ОМОН, некоторых задержали. Протестующие двигаются в сторону площади Восстания.
Правозащитники: число задержанных возросло до 1338
++16.56++
По данным портала "ОВД-Инфо", число задержанных на акциях в России возросло до 1338. В Москве - 395 задержанных, в Санкт-Петербурге - 182. Как передает корреспондент DW, протестующие в Москве бросают файеры. По данным агентства "Интерфакс", пострадал один из силовиков. Участники акции прорвали полицейское оцепление на Страстном бульваре. Перекрыто движение транспорта. Полиция закрыла доступ к Манежной площади. Ограждения выставили как на поверхности, так и в подземных переходах, людей пропускают только на выход.
++16.48++
DW на своем канале в YouTube ведет прямую видеотрансляцию с Пушкинской площади в Москве. Протестующие хотели свернуть со Страстного бульвара, чтобы пройти к Кремлю, однако улицу Петровку перекрыли. Машины, которые стоят в пробке на Тверской, сигналят, по всей видимости, в поддержку митингующих.
++16.45++
Митинг в поддержку Навального в центре Берлина
Как передает корреспондент DW из Берлина, до 1000 человек приняли участие в марше от ведомства канцлера к российскому посольству. Собравшиеся выступают в поддержку протестующих в России. Полиция называет цифру в 800 человек. Митингующие скандировали: "Путин - вор", "Russland ohne Putin" ("Россия - без Путина "), "Россия будет свободной" и "Свободу Юлии".
Юлию Навальную доставили в ОМВД по району Сокол
++16.41++
Задержанную супругу оппозиционера Юлию Навальную доставили в ОМВД по району Сокол, сообщает Навальный Live.
++16.22++
Как передает корреспондент DW, на Пушкинской площади в Москве продолжаются столкновения между протестующими и полицией.
ОМОН выдавил людей, на Страстной бульвар, они идут по проезжей части. Проходы к Красной площади перекрыты. Протестующих оттесняют также в направлении Триумфальной площади. Часть людей вышла на проезжую часть, перекрыв движение.
++16.20++
По данным портала "ОВД-Инфо", число задержанных на акциях в России возросло до 1090. В Москве - 300 задержанных, в Санкт-Петербурге - 162. Задержания проходят также в Новосибирске, Красноярске, Комсомольске-на-Амуре и других городах.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".
Автор: Марина Барановская
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Слежка за Навальным: о чем не договорились Путин с Песковым
Пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что у Навального мания преследования. Странно, полагает Сергей Елкин, ведь сам Путин ранее признал, что за Навальным следят спецслужбы.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?
Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный на "Эхе Москвы": нет проверки, нет экстремизма
Следственный комитет России опроверг сообщения о том, что высказывания Алексея Навального проверяют на экстремизм. Сергей Елкин об эхе, которое вдруг вызвало апрельское интервью политика.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Санкции за отравление Навального. Кому готовиться?
Палата представителей Конгресса США призвала Вашингтон ввести санкции против виновных в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин с вариациями на тему американо-российского агитпропа.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля
Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Перехваченный" разговор Берлина и Варшавы: кто такие Майк и Ник?
Минск опубликовал якобы перехваченный разговор Берлина и Варшавы. На записи некие Майк и Ник говорят, что Навального не отравили. Кто поставил шпионскую пьесу, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что настигнет Россию быстрее: вторая волна санкций или пандемии?
Отравление Навального стало поводом для дискуссии о введении новых санкций ЕС против России. Они неизбежны, как и вторая волна пандемии коронавируса? Мнение не только Сергея Елкина.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Интервью Путина телеканалу "Россия": сказки в телеэфире
В интервью "России-1" Владимир Путин не сказал ни слова об отравлении Навального. Карикатурист Сергей Елкин о том, насколько далеким от реальности было выступление президента РФ.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?
Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Обещанные Путиным выплаты семьям с детьми: при чем тут Навальный?
В связи с кризисом из-за коронавируса семьям с детьми до 15 лет выплатят по 10 тысяч рублей на ребенка, пообещал президент РФ. В плане Навального о такой мере карикатурист Сергей Елкин уже читал.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Обыски в штабах Навального: продолжение следует?
Во время обысков в штабах Навального по всей России были заблокированы счета, изъята техника. У карикатуриста Сергея Елкина есть версия, куда это все могло деться.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Чем Следственный комитет ответил на "умное голосование"
Волна обысков в штабах Алексея Навального и у его сотрудников прокаталась по всей стране на четвертый день после выборов в России. Карикатурист Сергей Елкин знает, что стало причиной спецоперации.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии?
Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе?
Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?
Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как власти могут компенсировать Навальному запрет на выезд из России
Алексей Навальный хотел вылететь на заседание ЕСПЧ в Страсбург. Но в аэропорту выяснилось, что покидать РФ ему нельзя. Карикатурист Сергей Елкин так предложил компенсировать ущерб оппозиционеру.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Золотов против Навального: кто заказчик?
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на поединок оппозиционера Алексея Навального и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о том, кто мог быть заказчиком.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дуэль Золотова и Навального: начальник Росгвардии против арестанта
Глава Росгвардии Виктор Золотов из-за расследования ФБК вызвал Алексея Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную". Карикатурист Сергей Елкин о неравном положении "дуэлянтов".
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Арест Навального как выход из любой ситуации
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный против Гудкова и Собчак: изгнание из оппозиционного рая
Алексей Навальный и Дмитрий Гудков поспорили, кто из них бóльший оппозиционер. Навальный заявил, что не хочет иметь дело с Гудковым и его провластными сторонниками типа Собчак.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Какое слово не может произнести Владимир Путин
Президент России Владимир Путин демонстративно не произносит имя Алексея Навального вслух. Это заметил и карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Мощный ответ Медведева Навальному
Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "обормотом" и "проходимцем". Карикатурист Сергей Елкин по достоинству оценил этот ответ премьера на обвинения в коррупции.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навальный не может баллотироваться на выборах президента РФ
Алексей Навальный, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, не сможет баллотироваться на президентских выборах 2018 года. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный, или Чем запомнится юбилей Путина
Сторонники Навального 65-летие президента России Путина отметили протестами. Как бы ни замалчивали эти акции официальные СМИ, след их останется, считает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Шансы Навального баллотироваться на выборах президента РФ
Верховный суд РФ отменил приговор Навальному по делу "Кировлеса", направив его на пересмотр. Теперь политик имеет право баллотироваться на выборах президента. Теоретически имеет, считает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального: все белыми нитками шито
Алексея Навального в Москве задержала полиция. Карикатурист Сергей Елкин о том, как могло выглядеть согласование этой акции с замглавой администрации президента Кириенко.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный снова на свободе
Алексей Навальный вышел из тюрьмы после задержания на акции протеста 12 июня. Оппозиционер провел за решеткой 25 суток. Карикатурист Сергей Елкин увидел это событие так.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст
В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как задерживали Навального
Алексей Навальный получил 30 суток ареста за неповиновение полиции и организацию акции против коррупции. Задержали его в подъезде собственного дома. Сергей Елкин о том, как это было.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Как Путин по Навальному скучал
Алексей Навальный вернулся из Барселоны, где ему сделали операцию на глазу. Приезда оппозиционера ждали не только его сторонники, считает карикатурист Сергей Елкин.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Интернет-рейтинг Time: а где же Путин?
Алексей Навальный, по версии журнала Time, один из 25 самых влиятельных лиц интернета. Карикатурист Сергей Елкин о реакции человека, который в этот список не вошел.
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Зеленкой по оппозиции, или Как Навальный в Барнауле штаб открывал
Неизвестные (хмм...) попытались предотвратить открытие предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле, облив оппозиционера зеленкой. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда берутся такие "зеленкометатели".
Автор: Наталья Позднякова
Смотреть видео26:49
Поделиться
Власти в РФ хотят сорвать несанкционированную акцию протеста