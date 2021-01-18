В Санкт-Петербурге задержали участников акции в поддержку Навального

В Санкт-Петербурге в понедельник, 18 января, были задержаны более 50 участников одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального. Среди них - корреспондент "Дождя" Денис Кабаков.

Сторонники Алексея Навального выходили на одиночные пикеты возле Гостиного двора. Полицейские предупреждали собравшихся об административной ответственности за проведение публичных мероприятий и задерживали участников акции, как только они пытались развернуть плакаты.

Задержание Алексея Навального

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. 2 февраля Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным.

Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

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