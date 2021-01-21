Любовь Соболь задержана возле своего дома за призывы к акциям протеста

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом в четверг, 21 января, сообщил ее адвокат Владимир Воронин, написав в Twitter, что полицейские силой вытащили Соболь из его машины.

"Со слов сотрудников правоохранительных органов, ее задержали за призывы на несанкционированные митинги. Привезли в ОВД Донской, сейчас я пытаюсь туда пройти, - рассказал Воронин РБК. - Ее задержали у ее дома. Любовь попросила меня приехать к ней, так как уже стояла рядом машина полиции, и мы с ней договорились поехать в магазин. Мы сели в мой автомобиль, и нас заблокировали, мы не смогли проехать".

Ранее в тот же день Любовь Соболь вела трансляцию в Twitter, из которой следует, что полицейский хотел вручить ей некий документ, но она его не взяла.

Задержан также юрист Владлен Лось

Кроме Соболь, в Москве был задержан другой юрист ФБК Владлен Лось. По словам главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, с 25 января Лосю как гражданину Беларуси запрещено находится в России в течение двух лет.

Сотрудники полиции приходили и к другим соратникам Алексея Навального и журналистам. Так, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что участковый собирался совершить поквартирный обход и хотел вручить ей свою визитку. Об аналогичных визитах полицейских заявили также ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев и главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов.

В МВД России заявили, что тех, кто призывает к участию в акциях протеста 23 января, будут привлекать к административной ответственности еще до дня их проведения. По словам первого замглавы министерства Александра Горового, сотрудники МВД готовы к обеспечению общественного порядка на несанкционированных акциях.

Задержание и арест Навального

Протестные акции с требованием освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией из-под стражи штабы Алексея Навального намерены провести 23 января в десятках городах России. Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле, когда прилетел из Берлина в Москву после продолжавшегося пять месяцев лечения и реабилитации от последствий отравления веществом семейства "Новичок". Как только Навальный объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. Адвокатов Навального не допустили к нему до заседания суда. Из зала, где проводилось судебное заседание, Навальный обратился с призывом к своим сторонникам выходить на улицы.

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