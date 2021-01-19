Навальный сообщил из СИЗО, что у него нет планов самоубийства

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся под арестом в следственном изоляторе "Матросская тишина", опубликовал в пятницу, 22 января, пост в соцсети Instagram, в котором вкратце описал состояние своего здоровья и "на всякий случай заявил", что не намерен кончать жизнь самоубийством.

В своем сообщении Навальный написал, что в его "планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой". "Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками", - указал основатель Фонда борьбы с коррупцией.

По словам Навального, его "психоэмоциональное состояние совершенно стабильно" и он точно знает, что "снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет".

Навального арестовали на месяц

Алексей Навальный был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Уже после ареста Навального созданный им Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", который за три дня посмотрели почти 60 миллионов человек.

Штабы Навального по всей России планируют провести 23 января массовые акции в поддержку оппозиционера, власти всячески пытаются предотвратить их.

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