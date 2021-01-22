TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января

Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.
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Накануне объявленных сторонниками Алексея Навального акций протеста власти предпринимают всевозможные шаги, чтобы предотвратить их. Среди их методов: задержания, штрафы, запугивание.
Даже находясь в СИЗО, Алексей Навальный продолжает наносить удары в борьбе с Владимиром Путиным. Ставки высоки как никогда, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Известный российский писатель Дмитрий Глуховский публично поддержал Алексея Навального и потребовал его освободить. DW спросила его о том, почему он выступил с поддержкой политика именно сейчас.