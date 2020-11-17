Rammstein и Шиес: за что судят координатора штаба Навального

32-летний координатор штаба Алексея Навального в Архангельске Андрей Боровиков стал фигурантом уголовного дела о распространении порнографии (пункт "б" части 3 статьи 242 УК РФ). Причина - клип на песню Pussy немецкой группы Rammstein, более шести лет назад Боровиков добавил ее на свою страницу "ВКонтакте". Сам активист уверен, что его преследуют по политическим мотивам.

В сентябре 2019 года его уже судили по "дадинской" статье за неоднократное нарушение правил проведения акций (212.1 УК РФ) и приговорили к 400 часам обязательных работ. Материалы нового уголовного дела уже переданы в суд. В случае признание виновным Боровикову грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. Начала процесса он ожидает, находясь под подпиской о невыезде. О сути претензий и своем отношении к ним Андрей Боровиков рассказал в интервью DW.

DW: Когда вы узнали, что против вас возбуждено уголовное дело?

Андрей Боровиков: Только во время обыска 29 сентября этого года. Все прошло очень скоротечно: с утра я еще был подозреваемым, а к вечеру стал обвиняемым. Хотя, как я потом узнал из материалов уголовного дела, само дело в отношении меня возбудили еще в ноябре 2019 года. Ровно через две недели после того, как им не удалось посадить меня по "дадинской" статье за митинг в поддержку Шиеса.

- Как проходил обыск?

- Примерно в полвосьмого утра ко мне в квартиру начали стучаться, кричать: "Полиция, откройте!". Я подумал, что если бы они хотели выломать дверь, уже бы сделали это. Поэтому я тянул время и изображал, что меня нет дома, а сам вызвал адвоката. Полиция не хотела ломать дверь сама и вызвала МЧС. Приехали, начали настраивать свои пилы. Только тогда я открыл дверь. К этому моменту адвокат уже стоял у меня на лестничной площадке.

Андрей Боровиков

Обыскали быстро, максимум - полтора часа. Полы они, конечно, не вскрывали, но перерыли имущество. Забрали в итоге два ноутбука и два телефона. Параллельно без меня проходил обыск в штабе Навального в Архангельске. Но там они ничего не нашли, потому что так совпало, что как раз в этот день мы все оборудование держали на складе.

- Как вы отреагировали на обвинение в распространении порнографии?

- Конечно, я удивился. Мне группа Rammstein очень нравится, я ее слушаю еще с детства. Никак не мог подумать, что у меня будут из-за нее такие проблемы. Клипы у них провокативные, но не думаю, что за это нужно угрожать людям тюрьмой. Я, кстати, даже не сразу вспомнил, о каком клипе говорят следователи - это же было шесть с половиной лет назад. Кроме того, на момент обыска этой видеозаписи у меня "ВКонтакте" и не было. Я ее удалил весной этого года.

- Когда вы добавляли клип себе на страничку в "ВКонтакте", вы уже были политическим активистом?

- Нет. В 2014 году я пробовал себя в продажах стройматериалов, до этого вообще работал в Архангельске в локомотивном депо, ремонтировал тепловозы. Я не занимался активной деятельностью, не выступал на митингах. Да их и не было тогда в Архангельске.

- Правда, что волонтера вашего штаба использовали полицейские, чтобы собрать доказательства по делу?

- Да, это я узнал из материалов уголовного дела. Был у нас такой волонтер Александр Дурынин. Обычный молодой парень, ничем особо не выделялся. Приходил в штаб, интересовался деятельностью, как многие другие, помогал с соцсетями. Один раз он пришел с видеокамерой, начал задавать вопросы про клип Rammstein. Я даже тогда не подумал, что он эти наводящие вопросы задает.

- Как думаете, почему он сотрудничал с полицией?

- В материалах дела Дурынин пишет, что получил моральную травму от просмотра клипа. Мол, видео же могут увидеть дети! Сами понимаете, что это бред. Как мне рассказали сторонники штаба Навального в полиции (есть у нас в городе и такие, хотя они это не афишируют), Дурынин оставил в интернете комментарий в поддержку террориста Жлобицкого, который взорвал себя у здания ФСБ в Архангельске. Дурынина за это поймали и сказали, мол, либо будешь отвечать за экстремизм, либо надевай камеру и микрофон и иди в штаб Навального. Но у меня нет документов, чтобы на сто процентов это утверждать.

- Что еще было в материалах дела?

- Там два тома насобирали. Например, провели сексологическую экспертизу, в которой подтверждено, что в клипе Rammstein показаны гениталии и неприкрытый половой акт. В общем, порнография. Но меня поразило, что сексологи утверждают, что клип не имеет никакой культурологической ценности. Странно, что они это оценивают. Наконец, было написано, что, мол, с меня двойной спрос, раз я координатор штаба Навального и ко мне прислушиваются люди.

- Федеральный штаб Навального вам как-то помогает?

- Он оплатил мне услуги адвоката. Плюс в Москве помогали связаться с Rammstein, чтобы те как-то медийно поддержали. От реального срока по "дадинской" статье меня ведь спасла только огласка. Но до Rammstein никак не можем достучаться: писали и их менеджерам, и лично каждому музыканту группы. Но они молчат и свою позицию не выражают. Пока только панк-группа "Тараканы" про меня написала пост.

- В 2018 году у штаба в Архангельске был другой координатор, который напрямую говорил - Навальный игнорирует "мусорный" протест, перестал давать деньги на штаб. Как вы стали координатором?

- В 2019 году на меня завели "дадинское" дело, и встал вопрос юридической защиты. А у меня не было на это денег. Я подумал - раз я на митингах всегда себя афишировал как волонтер штаба Навального, то я могу попросить помощи у Навального. Я нашел контакты федерального штаба, меня пригласили в Москву.

Так получилось, что меня сразу встретил сам Алексей Навальный. Он предложил мне вновь открыть штаб в Архангельске. Недолго думая, я согласился. А по поводу экопротеста: в личном разговоре Алексей пояснил, что сожалеет, что включился немножко с запозданием.

- Что сейчас с экопротестами в Шиесе и Северодвинске?

- В Северодвинске уже и речи нет о строительстве мусорного полигона. Передумали. Так что местные жители победили. А вот по Шиесу у меня много сомнений. По решению суда полигон уже должны были разобрать, но работы до сих пор не закончены. Там 3600 железобетонных плит, которые надо вытаскивать из промерзлой почвы. Поэтому лагерь активистов стоит до сих пор, ежедневно там находятся 15-30 человек. Но в любом случае то, что есть сейчас, лучше, чем когда охранники избивали активистов.

Плюс до сих пор в области идут суды по итогам протестов. Мы посчитали: более 70 человек привлекли к административной ответственности, еще троих, включая меня, - к уголовной. Получается интересная ситуация: губернатор бьет себя в грудь и говорит, что он против строительства полигона. Но огромное количество оштрафованных людей никак и не думают реабилитировать.

- Какого решения суда по делу о распространении порнографии вы ожидаете?

- Наши юристы считают, что ситуация у меня довольно плачевная. Понятно, что дело политическое и высосано из пальца. Но по Уголовному кодексу России это статья средней тяжести: от двух до шести лет лишения свободы. Плюс у меня рецидив: судимость по "дадинской" статье еще не погашена. Чтобы посадить меня в тюрьму на реальный срок, у них есть все козыри.

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