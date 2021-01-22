Полиция Москвы обещает пресекать акции протеста в поддержку Навального

Московская полиция пообещала пресекать попытки провести несогласованные акции 23 января. В сообщении, размещенном на сайте ГУВД в пятницу, 22 января, указывается, что в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных акциях ведомство "официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом".

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - подчеркивают в управлении полиции.

Вместе с тем руководство российского министерства внутренних дел приказало 23 января собрать сотрудников ведомства на рабочих местах под предлогом уборки помещений. Об этом говорится в распоряжении от 20 января замглавы министерства Виталия Шулики, который объясняет необходимость уборки профилактикой распространения коронавируса, передает "Медуза".

Навального задержали в Шереметьево и арестовали в Химках

Российские власти пытаются не допустить акций протеста, запланированных на 23 января по всей стране в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января во время паспортного контроля в московском аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера.

Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления в августе веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

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