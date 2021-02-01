Акции в поддержку Навального: как выглядят "космонавты" эпохи Путина

На акциях в поддержку Навального 31 января в России задержано более 5000 человек. Жестокость омоновцев, которых в народе зовут "космонавтами", стала символом правления Путина, считает Сергей Елкин.
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В России прошли акции протеста. Митингующие выступали, в частности, в поддержку оппозиционера Навального, задержанного после возвращения в РФ из Германии, где он находился на лечении. DW следила за событиями 31 января.
Тысячи демонстрантов вышли на несанкционированную властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Силовики попытались жестко подавить протесты.
Столичный митинг превратился в координируемое по Telegram шествие. Чтобы помешать протестующим, полиция парализовала центр Москвы.