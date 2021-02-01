Акции в поддержку Навального: как выглядят "космонавты" эпохи Путина

Протесты в России 31 января: как это было

Счет задержанным шел на тысячи

По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.