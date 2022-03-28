На экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана составлено три протокола

На фоне войны России с Украиной на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана составлены три протокола о "дискредитации" российских военнослужащих. Экс-градоначальник во вторник, 29 марта, явился в полицию, где его опросили сотрудники и вручили протоколы по новой статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщили российские интернет-СМИ.

Первый протокол составлен за твит, второй - за высказывания в видео и третий - за пост в Telegram-канале Ройзмана, рассказала его адвокат Юлия Федотова. Сам Ройзман назвал обвинения нелепыми и заявил, что не понимает, как строить защиту. "Очень сложно защищаться в такой ситуации. Ты же не можешь сам себя опровергать. Ты сказал то, что думал. На черное сказал "черное", на белое сказал "белое". Как защищаться? Объяснять, почему ты это сказал? Потому что ты нормальный думающий человек", - пояснил он.

Суд почти незамедлительно приступил к рассмотрению первых двух протоколов, дав Евгению Ройзману и его защите лишь два часа на подготовку. Заседание по третьему протоколу назначено на 7 апреля. По словам Федотовой, в худшем случае Ройзману по совокупности всех обвинений грозит штраф в размере 150 тысяч рублей.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET).

Смотрите также:

Война в Украине - 28.03.2022 В фотохронике войны в Украине от 28 марта - снимки понедельника и предыдущих двух дней: минута молчания на вручении премии "Оскар", акция памяти 135 погибших детей, автомобильная процессия с флагами России между Кельном и Боном, сожжение чучела Путина в Тбилиси, разрушения, раненые, могилы. Так сейчас выглядит село Бышев под Киевом.

Война в Украине - 28.03.2022 "Мы хотели бы замолчать на мгновение, чтобы выразить нашу поддержку народу Украины, который в настоящее время сталкивается с вторжением, военными действиями и несправедливостью на своей собственной земле..." - такой текст появился на экране во время вручения "Оскаров" в Лос-Анджелесе. Обращение завершил призыв: "Мы просим вас поддержать Украину любым доступным вам способом - #StandWithUkraine".

Война в Украине - 28.03.2022 Благотворительная организация Желто-голубой крест (Blau-Gelbes-Kreuz e.V.) 26 марта провела в Кельне акцию памяти детей, погибших в Украине после начала российской агрессии. Участники акции разложили на площади перед Кельнским собором 135 плющевых медведей - столько детей, согласно данным международных организаций, уже потеряли жизни в Украине за время войны.

Война в Украине - 28.03.2022 В прошедшие дни город Львов в западной части Украины подвергся нескольким ракетным обстрелам. По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, в результате здесь была полностью уничтожена нефтебаза.

Война в Украине - 28.03.2022 Эвакуация жителей осажденного Мариуполя по коридору, контролируемому войсками РФ и пророссийскими сепаратистами. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на конференции в Катаре заявил, что этот украинский город повторяет судьбу сирийского Алеппо: "Гражданское население массово убивают, уничтожают, страдания ужасны".

Война в Украине - 28.03.2022 Российские войска продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты в Харьковской области. Следы от обстрелов на фасаде одного из храмов. По данным региональных властей на 28 марта, в городе и области за минувшие сутки спасатели более двадцати раз выезжали на тушения пожаров и разборку завалов зданий.

Война в Украине - 28.03.2022 В безопасности под землей - в харьковском метро. Здесь люди не только живут в вестибюлях или вагонах уже много недель с начала войны. 26 марта на станции "Исторический музей" прошел "Концерт между взрывами", открывший KharkivMusicFest-2022.

Война в Украине - 28.03.2022 "Очень хорошо видно, что Мариуполь стал вторым Алеппо. И, я надеюсь, у нас у всех будет коллективное чувство вины, если мы ничего не сделаем", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан на Doha Forum - 2022. До начала войны в городе насчитывалось около 440 тысяч жителей.

Война в Украине - 28.03.2022 Разрушенные здания и могилы жителей Мариуполя. По данным местных властей, в осажденном городе из-за завершения запасов продуктов питания уже начинается голод. По разным оценкам, здесь сейчас находится от 100 до 160 тысяч человек.

Война в Украине - 28.03.2022 Украинский военнослужащий в селе Стоянка Киевской области. По данным генштаба вооруженных сил Украины, под Киевом российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.

Война в Украине - 28.03.2022 44-летняя жительница Чернигова Наталия Вакула получила ранения в результате атаки на этот город и сейчас проходит лечение в одной из больниц в городе Бровары под Киевом. По данным ООН на конец прошлой недели, в ходе войны в Украине ранено более 1700 мирных жителей, погибли - 1080 гражданских. Реальное число пострадавших может быть значительно выше.

Война в Украине - 28.03.2022 Противотанковые ежи - на улице в Одессе и на картине 67-летнего одесского художника Виктора Олийника. По данным городских властей, 27 марта с моря в сторону Одессы были выпущена две ракеты. Они были сбиты украинскими ПВО. Как сообщают украинские СМИ, также была предпринята попытка высадки диверсионно-разведывательной группы на побережье Одесской области.

Война в Украине - 28.03.2022 27 марта несколько сотен машин из разных регионов Германии приняли участие в автомобильной процессии между Кельном и Бонном. Участники акции, согласованной с полицией незадолго до начала, демонстрировали российские флаги. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику советским солдатам на одном из кладбищ в бывшей столице ФРГ.

Война в Украине - 28.03.2022 "Мы с тобой, Украина!" - в Дюссельдорфе по улицам теперь ходит такой вот трамвай. Городская транспортная компания оказывает помощь в приеме людей из Украины - в частности, предоставляет автобусы. Число украинских беженцев в Германии, согласно оценкам властей, уже превысило 230 тысяч человек. Реальная цифра - выше ввиду безвизового режима и задержкой данных о регистрации.

Война в Украине - 28.03.2022 В ходе антивоенной демонстрации в столице Грузии Тбилиси 27 марта была сожжена кукла, изображающая президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Война в Украине - 28.03.2022 Акции солидарности с Украиной и выступления против войны прошли в выходные дни во многих станах мира. Эта фотография сделана в Лондоне. Автор: Николай Пермяков

