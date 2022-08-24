"Человек-глыба". В Екатеринбурге задержан Евгений Ройзман

Евгению Ройзману грозит до десяти лет тюрьмы якобы за дискредитацию армии РФ. DW рассказывает, чем занимался Евгений Ройзман и за что его любили избиратели.

В среду, 24 февраля, полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Известного политика подозревают в дискредитации вооруженных сил России (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Сам Ройзман заявил, что уголовное дело возбудили из-за одной его фразы - "вторжение России в Украину". После обысков в его квартире и фонде, а также связанном с ним музее Ройзман ожидает суда по избранию ему меры пресечения.

DW - об основных моментах биографии Евгения Ройзмана.

"Назвал войну войной"

Оппозиционный политик Евгений Ройзман уже в среду может быть доставлен в Москву для проведения следственных действий, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД Москвы. Там заявили, что Ройзмана подозревают в совершении "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ". "За то, что назвал войну войной", - коротко объяснил журналистам причину своего задержания сам Ройзман, выходя из дома в сопровождении следователей. Адвокат политика позднее сообщил ТАСС, что меру пресечения его подзащитному все же изберут в Екатеринбурге.

Утром 24 августа следователи пришли с обыском в екатеринбургскую квартиру политика. Позднее обыск провели также в благотворительном "Фонде Ройзмана", гараже и музее "Дом Невьянской иконы", где выставлены экспонаты из личной коллекции Ройзмана. "Ничего не было обнаружено, никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества, следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона" - сообщил журналистам адвокат Владислав Идамжапов.

После обысков прокремлевские Telegram-каналы стали публиковать фотографии личных вещей Евгения Ройзмана. В частности, они сообщили о найденных визитках зарубежных дипломатов. На вопрос журналиста издания 66.ru, носит ли дело политический характер, Идамжапов прислал ему фото из кабинета следователя. На плакате в кабинете изображен организатор "красного террора" Феликс Дзержинский с подписью "Будьте зорки и бдительны".

"Не либерал, но свободолюбивый"

Евгений Ройзман - известный оппозиционный политик из Екатеринбурга. В 2003 году он набрал достаточно голосов, чтобы стать депутатом Госдумы. Выдвигаться в нижнюю палату парламента Ройзман должен был и в 2007 году, но партия "Справедливая Россия" в последний момент вычеркнула его из списка.

В 2013 году Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга Фото: picture-alliance/dpa

В 2013 году Евгений Ройзман стал мэром Екатеринбурга, победив на выборах кандидата от "Единой России", поддержанного губернатором. В должности главы города он, например, проводил личный прием граждан. На этом посту он проработал до 2018 года, когда сам подал в отставку из-за несогласия с отменой прямых выборов мэра. После отставки он стал вести программу "Личный прием" на радиостанции "Эхо Москвы".

"Человек закаленный, сильный, брутальный, с характером. Общественный деятель из народа, народный политик, - описывает Ройзмана политтехнолог Константин Калачев. - Не либерал. Но человек свободолюбивый". По его словам, в политике Ройзман шел на компромиссы и доказывал свою системность, но при этом не жертвовал "своей субъектностью и принципами".

Благотворитель и общественный деятель

Евгения Ройзмана знают в России не только как политика, но и как общественного деятеля. С конца 1990-х до 2014 года он руководил фондом "Город без наркотиков", который собирал информацию о наркодилерах и занимался реабилитацией наркозависимых. За фондом тянулась череда скандалов из-за методов, которые там использовали. Сотрудников "Города без наркотиков" в частности судили за применение насилия и незаконное лишение свободы по отношению к подопечным.

С 2015 года политик руководит "Фондом Ройзмана". Эта благотворительная организация поддерживает родителей неизлечимо больных детей и помогает тем, кто попал в беду, говорится на сайте фонда . Среди тех, кто поддерживает фонд, упоминают актера Леонида Ярмольника, певца Гарика Сукачева и журналиста Михаила Козырева.

"Ройзман - настоящая глыба и очень влиятельный человек, который был заметен не только в политике, - комментирует арест своего друга политик Максим Резник. - Он делал такие вещи, которые вызывают естественную положительную реакцию у любого, у кого есть сердце и хотя бы одна извилина не в виде буквы Z в голове. Он спасал детей и просто делал очень много хорошего".

"Ройзман - очень настоящий"

До задержания Евгений Ройзман активно вел свои соцсети, посты в которых часто становились мемами. Часто он матом отвечал на твиты представителей властей РФ и телепропагандистов, за что Twitter не раз подвергал его бану. Последний перед задержанием пост Ройзмана в Telegram - анекдот о сварщиках и сыне депутата.

У Евгения Ройзмана больше 600 тысяч подписчиков в Twitter и больше 200 тысяч - в Instagram, но его реальная известность еще больше, считает Константин Калачев. "Его задержание сделает его еще популярнее, - говорит политолог. - Героизация Ройзмана как противника войны в будущем может оказаться не в интересах власти, но и терпеть его высказывания оказалось невозможным".

"Он просто такой, какой есть, - объясняет стиль коммуникации и популярность своего "старшего товарища" Максим Резник. - Он ничего специально не делает. Чтобы общаться с властью и любым другим человеком, нужно просто быть самим собой. Ройзман - очень настоящий, как и Навальный, Яшин и Кара-Мурза. На это в России сейчас большой спрос, потому что фальшь заполнила все".

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