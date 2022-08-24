Cуды в РФ рассмотрели 3,5 тыс. дел о "дискредитации" ВС РФ

По данным российского адвоката Павла Чикова, российские суды уже рассмотрели около 3500 дел по статье о "дискредитации" российской армии, почти во всех случаях их фигуранты были признаны виновными. Повторное публичное выражение антивоенной позиции грозит уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, по которой был задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, написал Чиков в среду, 24 августа, в Telegram-канале.

Утром в тот же день в Екатеринбурге задержали одного из самых известных региональных политиков в России Евгения Ройзмана. При выходе из квартиры он сообщил журналистам, что речь идет о предполагаемом нарушении статьи 280.3 УК РФ. Кроме того, были проведены обыски в помещениях его частного музея "Дом Невьянской иконы" и фонда, а также в квартире.

Позднее стало известно, что Евгений Ройзман задержан на 48 часов.

В соцсетях Ройзмана называют последним остававшимся на свободе заметным оппозиционным политиком в России. Среди прочего он известен своими резкими высказываниями о действиях российских властей, в том числе касающихся войны против Украины. Его уже трижды штрафовали по административным делам за "дискредитацию ВС РФ". Сейчас Ройзману может грозить до пяти лет лишения свободы.

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