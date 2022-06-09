За что штрафуют в России: настоящее и будущее

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Преследования и штрафы за "дискредитацию армии" и "фейки" о ней набирают обороты в России. Он пополняют обширный список наказаний - от "иноагентства" до "гей-пропаганды". Дело осталось за малым.
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