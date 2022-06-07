Левиев, Глуховский, Солдатов: кого еще преследуют за "фейки" об армии РФ

Писателя Дмитрия Глуховского - автора бестселлера "Метро 2033" - объявили в России в федеральный розыск. Что послужило поводом для этого, официально не сообщается: в базе данных МВД РФ указано лишь, что Глуховский "разыскивается по статье УК". Между тем сам писатель заявил, что против него возбудили дело по статье о "фейках" о ВС РФ из-за поста в соцсети Instagram.

"Статья 207.3, часть 2. В качестве отягчающих обстоятельств - обвинение президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано: "Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее!" - написал Глуховский 7 июня в своем Telegram-канале.

Левиев, Солдатов, Наки: кто еще в списке

Закон об уголовной ответственности за "фейки" о действиях ВС РФ и призывы к санкциям против России Госдума приняла 4 марта, одобрив его единогласно сразу во втором и третьем чтении. Вечером того же дня этот закон подписал президент России Владимир Путин, после чего он вступил в силу.

Появившаяся при этом статья 207.3 УК РФ предусматривает за вышеназванные действия лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Если при совершении преступления используется служебное положение или действия совершаются из корыстного побуждения, то предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей. Если "фейковая информация" повлекла тяжкие последствия, признанный виновным может отправиться в заключение на срок от 10 до 15 лет.

Писатель Дмитрий Глуховский

По подсчетам правозащитника Павла Чикова, к 7 июня в России было возбуждено как минимум 61 уголовное дело о "фейках" о вооруженных силах РФ. В числе самых известных "подозреваемых" - живущая во Франции фуд-блогер с украинскими корнями Вероника Белоцерковская и публицист Александр Невзоров.

Совсем недавно список фигурантов подобных дел пополнили также журналист Майкл Наки (был заочно арестован Басманным судом Москвы 24 мая), главный редактор сайта Agentura.ru, автор ряда книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов, а также основатель проекта военных расследований Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев. Последний 17 февраля 2022 года, в преддверии начала войны в Украине, предупреждал в интервью DW о том, что у России все готово ко вторжению в соседнее государство.

Что могут приравнять к "фейку" об армии?

Как пояснил DW Павел Чиков, уголовные дела против Майкла Наки и Руслана Левиева были возбуждены по части 2 статьи УК 207.3 - о распространении недостоверных сведений о ВС РФ "по мотивам политической ненависти". По какой статье было возбуждено дело в отношении Солдатова, пока неизвестно, однако известно, что у него арестованы счета и что он находится в розыске. "На мысль о том, что это та же самая статья, наводит то, что номера (уголовных дел. - Ред.) действительно стоят близко (…) Скорее всего, у Следственного комитета есть какое-то материнское дело, из которого выделяются отдельные эпизоды", - полагает адвокат.

"Расследуются все такие дела довольно просто, - говорит Чиков. - Потому что "фейком", то есть недостоверной информацией о вооруженных силах РФ, действующих за рубежом, признается любая информация, которая была опровергнута официальной позицией министерства обороны России".

"Главным доказательством по делу является сама публикация, установление авторства и лингвистическая экспертиза, которая отвечает на вопрос, имеется ли в этой публикации утверждение о фактах или это выражение мнения. Второй вопрос: соответствует ли это утверждение о фактах официальной позиции министерства обороны. Ответы на эти вопросы, по мнению следствия, доказывают состав преступления", - поясняет эксперт.

По оценке Чикова, в отношении дел, где речь идет о совершении считающегося тяжким преступления "по мотивам политической ненависти", "с использованием служебного положения" или "с искусственным созданием доказательств обвинения", можно ожидать реального лишения свободы.

Левиев: Мы говорим, что это не "спецоперация"

Со своей стороны, Руслан Левиев, комментируя 7 июня возбуждение против него уголовного дела в беседе с DW, рассказал, что покинул Россию 4 марта 2022 года. А уже на следующий день в квартиру, где он проживал до отъезда, пришли сотрудники ФСБ и предупредили его девушку, что, если он вернется, его арестуют.

"Были и слежки, и прослушки многократные, и физические нападения были. То есть это - не что-то новенькое. Как активист, который всячески противодействует действующему режиму Путина, я давно привлекался и в ФСБ, и в Центр противодействия экстремизму (Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети интернет. - Ред.)", - добавляет Руслан, описывая историю давления на него и его коллег за восемь лет существования CIT.

Руслан Левиев

По словам расследователя, "до 24 февраля в российском обществе существовало такое негласное правило: пока у тебя аудитория маленькая, ты можешь говорить о чем угодно, писать любые расследования, называть Путина преступником". "Максимум, что тебе будет грозить: какой-нибудь "ура-патриот" может побить в подворотне, тролли будут оскорблять в интернете… - делится Левиев. - После 24 февраля я увидел, что закрывают вообще всех - неважно, какая у тебя история (…), даже если оппозиция обвиняла тебя в том, что ты лоялен к власти, как например, Венедиктова. Только тогда я уехал".

Одной из причин, по которой он оставался в Москве максимально долго, был тот факт, что у "аудитории больше доверия к расследователям, которые ради своей деятельности готовы рисковать собственной безопасностью", указывает Левиев.

За пределами России Руслан и его коллеги продолжают активно заниматься расследованиями, выпускают ежедневные сводки на тему продолжающегося вторжения РФ в Украину и готовят материалы для международных судов. "Просто сам факт, что мы каждый день говорим, что это война, а не "спецоперация", и наша страна убивает мирных жителей, в том числе, и что это преступление, - вот это уже сильно бьет по Кремлю", - уверен он.

"Российские власти боятся правды о войне"

Комментируя уголовное преследование Андрея Солдатова и Майкла Наки, дела против которых, судя по всему, были возбуждены практически одновременно с его собственным делом, Руслан Левиев говорит: "Думаю, что не мы последние, будут еще и еще уголовные дела - на самых известных журналистов, активистов, которые будут писать про войну, про армию…"

Рассуждая о причинах таких действий со стороны российских властей, Левиев резюмирует: "(Они боятся. - Ред.) правды о войне, о том, что погибает в действительности много российских солдат, о том, что до 24 февраля, в том числе в Донбассе, была гораздо более мирная жизнь и более спокойная, и люди меньше погибали".

Аналогичное мнение высказывает правозащитник Павел Чиков. "Весь пакет законов о военной цензуре - и эти уголовные дела, и большое количество административных дел о дискредитации вооруженных сил - призваны, безусловно, контролировать распространение информации, которая противоречит официальной позиции властей, - констатирует он. - Говоря другим языком, это такой "охлаждающий эффект" на свободу слова, такой элемент информационной войны, в том числе потому, что разрешенной законом является только позиция поддержки российских вооруженных сил. Сообщение какой-то альтернативной информации, точки зрения и высказывание другого мнения (...) теперь - это нарушение закона".

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