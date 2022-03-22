Блогер Belonika о войне в Украине: Виноват один, а ответственны все

Вероника Белоцерковская - живущий во Франции популярный фуд-блогер с одесскими корнями, автор нескольких кулинарных книг. В Instagram, где она пишет под псевдонимом Belonika, у нее около 900 тысяч подписчиков. После начала вторжения России в Украину она неоднократно публиковала критические посты на эту тему, в частности, писала, что считает "эту "спецоперацию" захватнической войной с суверенным государством".

16 марта Следственный комитет РФ сообщил, что завел в отношении Белоцерковской уголовное дело согласно новому закону о распространении информации, дискредитирующей Вооруженные силы РФ. Основанием для этого следствие посчитало "ряд записей", сделанных Белоцерковской в Instagram в марте 2022 года, в которых "под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства".

В случае признания виновной по этой статье Белоцерковской грозит наказание вплоть до 15 лет колонии. В интервью DW блогер рассказала, почему считает необходимым публично выражать свою гражданскую позицию, как относится к коллективному чувству стыда у россиян, выступающих против войны, а также о том, как изменилась ее жизнь в связи с уголовным преследованием в России.

DW: Вероника, почему именно вы стали одним из первых фигурантов дел по новой статье УК о распространении информации, дискредитирующей Вооруженные силы РФ? Ведь ваш блог никогда не был политическим.

- Я много об этом думала. На поверхности лежало, что "первым эшелоном" должны были отправить каких-то журналистов, политологов. Но они начали с человека, который вызывает максимально отторжение у всех сторон общества. Первое: я живу за границей. Это классика: "Проще говорить оттуда, оттуда всегда обвиняют". Действительно, проще, я согласна. Поэтому я, даже когда очень хотелось, не высказывалась. Потому что существует какая-то этика. С теплого берега Франции очень просто советовать жителям России, как жить.

Вероника Белоцерковская (фото из архива)

Во-вторых, картинки которые я демонстрирую, - коты, еда, такая легкость - это точно так же должно вызывать у обывателя отторжение: "Сидит такая сытая тварь на Лазурном берегу и вякать право имеет?". Я была поражена после интервью "Новой газете", у которой, казалось бы, очень либеральная аудитория. Но комменты к нему были очень похожи на хейтерские. В этом смысле мне приоткрылось, почему у протестного движения в России такой слабый потенциал. Есть яркие лидеры, а вокруг них - ничего. Так что я считаю, что фигура была выбрана безупречно: тем - не жалко, эти - ненавидят.

- Как вам кажется, могут ли хейтерские комментарии быть связанными с санкциями?

- Некая избирательность в отношении меня может быть связана с тем, что я первая очень жестко и структурировано высказала свою позицию. Надо понимать, что я - человек совершенно аполитичный. Я живу в своем прекрасном мирке, наполненном тем, что я люблю, и максимально комфортном. Но это был не крик человека, который как-то занимается политикой. Там не было никакого политического контекста. Это был абсолютный ужас, от которого я не могла молчать ни секунды.

- Можно ли в сложившейся ситуации оставаться аполитичным человеком, или это становится все труднее?

- Мне - можно. Ну что еще? Мне дадут четыре раза по 15 лет или приговорят к расстрелу? Я не уверена, как бы я повела себя внутри (России. - Ред.). Потому что всем очень страшно. Я читаю своих друзей в Facebook. Судя по тому, что там пишут, - первое доминирующее чувство во всем - это страх, абсолютный животный страх.

- Повлияли ли последние события на вашу деятельность в Instagram? Был ли отток подписчиков? Оскорбления в личку?

- Когда вышел новый закон, от меня отписалось большое количество людей - как я поняла, потому, что они посчитали небезопасным быть на меня подписанными.

Что касается лички, то сейчас появилось очень много прямых угроз. Если раньше они были достаточно шаблонны, то сейчас - прямо скажу - очень неприятны. Я списываю это на общую чудовищную нервозность, которая провоцирует всех на агрессию.

- Кажется ли вам важным высказывать в соцсетях свою позицию о войне в Украине?

- Я считаю, что сейчас важна любая капля. Я могу помогать беженцам, могу заниматься гуманитарной помощью и могу не молчать. Не хочется уходить в какой-то пафос, но мне кажется, что это мой долг как человека.

- Вы помогаете беженцам?

- Конечно, помогаем, делаем все, что можем. Все мои друзья раскрылись с новой, приятной стороны, приоритеты поменялись. Директор моей гастрономической школы, моя подруга Александрина, проработала 10 дней на границе, у нее непрерывно работают эти чаты. Просьбы в последнее время стали сложнее, потому что и вывозить людей теперь сложно. Как можно кого-то сейчас вывезти из Мариуполя? Сейчас начался абсолютный ад.

- В одном из интервью вы сказали, что вам не стыдно быть русской. А как вы относитесь к чувству коллективного стыда, которое выражают многие?

- Я прекрасно понимаю, что в этой истории виноват один, а ответственны - все. Это очень жесткое разделение, но ты должен понимать, что во всем этом аду есть и капля твоего равнодушия. Другие дело - как ее трансформировать и во что. Я уже пропиталась этим: есть ценности жизни, каких-то свобод, невозможность жестких конституционных ограничений.

Поэтому я не понимаю, что бы делала я в той системе координат. Потому что в моменты падения в пропасть я уже отсутствовала в России, то есть не была интегрирована в общую тональность надвигающегося ужаса. Ответственность, конечно, на всех нас. Россияне и украинцы - это же два невероятно перемешанных народа. Я вообще этого не понимаю. Это - как убивать самого себя, когда одна моя половина режет другую половину.

- Как вы относитесь к санкциям Запада против России?

- Мне очень не нравится, что сейчас начинается охота на ведьм. Я понимаю, что клеймо на всех русских - чудовищное. И думаю, что Адольф счастливо вылез в аду из своей премиальной кастрюли и передал эстафету. Сколько это продлится - не ясно. Мне очень жалко людей, которые строили свои карьеры, очень жалко детей, которые попадают под раздачу, когда у них начинается шейминг в школе.

У моей хорошей подруги в Цюрихе дочь побили в школе, потому что она - русская. У нее начались панические атаки. Но ведь детям этого не объяснишь, они транслируют то, что транслируют взрослые. Эти последствия меня очень пугают. Что касается экономических последствий - ведь наш президент говорит, что у России много ресурсов и мы возродим все свое. Может, перестанут воровать, это даже и хорошо.

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