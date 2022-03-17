Комментарий: Если немцы откажутся от газа, это не остановит Путина

В последние дни все больше немцев одержимы идеей немедленно отказаться от российского газа и нефти, чтобы не спонсировать войну, развязанную Путиным против Украины. Альтернативы энергоносителям из России пока нет и скоро не предвидится, именно поэтому многие считают такой отказ героическим поступком, акцией солидарности с Украиной.

Та небрежность, с которой звучат требования отказаться от половины объема импортируемого Германией газа и угля, как и от трети ранее ввозимой нефти, игнорируя все возможные последствия, просто невыносима. Еще более невыносимы упреки в том, что в наших квартирах тепло, в то время как в Украине идет война и страдают люди.

Неправильно думать, что если мы будем ходить дома в теплых свитерах, платить еще больше за бензин, который и так значительно подорожал, покупать товары по более высокой цене, то так мы сведем счеты с Путиным. И это выглядит парадоксально, когда именно Анналена Бербок (Annalena Baerbock), критически настроенная по отношению к России глава МИД из партии "зеленых", не призывает к немедленному запрету на импорт энергоносителей и взывает к благоразумию граждан. Ведь без российских углеводородов немецкие детские сады останутся без тепла, а городам грозит дефицит электроэнергии. И это может очень понравиться Путину.

Циничный расчет Кремля

Преступное вторжение России в Украину в самом глубоком смысле безумно и нерационально. Но из-за этого мы не должны думать, что в Кремле сидят идиоты, которые не умеют считать. Они могли заранее все просчитать, учитывая санкции, протесты несогласных, критику со стороны олигархов.

Путин берет в расчет тысячи невинных жертв, к которым приведет его агрессия. Он делает своих солдат пушечным мясом.

Неманя Руевич

Он прекрасно знает и то, что в Украине появится целое поколение, которое по понятным причинам будет видеть в России врага. И, конечно, хозяин Кремля осознает, что в западном мире от теперь нерукопожатный. Но единственное, чего боится Путин, - это проиграть эту войну. Но это чудовищное кровопролитие точно не закончится, если Германия в ущерб себе перестанет импортировать российский газ.

Страдать будут простые люди

Почти все те, кто сегодня формирует общественное мнение в Германии, принадлежат к счастливому поколению, которое знает только мир, демократию и благополучие. Это хорошо. И то, что они почти не имеют понятия о войне, горе, диктатуре, никого не удивляет. Как ребенок 90-х, выросший в тогдашней Югославии, я все это знаю слишком хорошо. И тогда считалось, что западные санкции направлены на Слободана Милошевича и его режим. Но это было лишь самообманом. Санкции вызвали гиперинфляцию, мы держали в руках 500 млдр динаров, за которые в пустых супермаркетах совершенно ничего нельзя было купить. Такова была реальность!

Нынешняя Россия из-за своих хороших отношений с Китаем и Индией не окажется в такой нужде, Путин уверено сидит в своем золотом бункере. А вот обычные люди в России будут страдать вдвойне - и от путинской диктатуры, и от санкций. Масштабные акции, как кассетные бомбы, всегда попадают не в ту цель. Они хороши лишь как средства мести, но абсолютно не годятся для того, чтобы добиться политических изменений.

Поэтому запрет импорта российских энергоносителей является не чем иным как дорогостоящим символическим актом, который лишь свидетельствует о нашей беспомощности. Желание можно понять: никто в Германии не хочет третьей мировой войны, но на фоне российской агрессии хочет продемонстрировать свою позицию и даже пожертвовать чем-то. Но все же мы при этом не должны поступать безрассудно и мерзнуть в наших холодных квартирах, зная что это ни к чему не приведет.

Автор: Неманя Руевич, обозреватель DW

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