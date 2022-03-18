"Позорное молчание в ответ на речь Зеленского". В ФРГ критикуют бундестаг

Видеообращение к бундестагу президента Украины Владимира Зеленского из Киева, на который каждый день падают российские бомбы, не было обычным ни в чем. Его речь была прямой, откровенной и эмоциональной, по мнению большинства слушателей. Предложения оппозиции после такого выступления отойти от обычной повестки дня и провести дискуссию о том, чем можно было бы еще помочь Украине, не были услышаны. Три фракции, члены которой составляют коалиционное правительство в ФРГ - социал-демократы, "зеленые" и либералы - проголосовали против.

То, что большинство немецких парламентариев отказались поменять заранее запланированный ход своей работы, вызвало широкий резонанс в Германии. После заседания только социал-демократы выступили в защиту решения продолжить заседание по графику. Их партнеры были куда более самокритичными. Как заметила глава фракции партии Союз-90/"Зеленые" Бритта Хассельман (Britta Haßelmann), "мы все должны самокритично оценить сегодняшний день и позаботиться о том, чтобы такого больше не происходило". Схожим образом отреагировали и либералы. "Парламент сегодня показал себя не с лучшей стороны. Эту критику мы должны отнести ко всем нам", - заявила и член фракции партии СвДП, глава комитета по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann).

Оппозиция: "Самый недостойный эпизод в бундестаге"

Голоса оппозиции были куда жестче. "Сегодня был самый недостойный момент в бундестаге, который я вообще видел", - написал в сети Twitter эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). Как раз Фридрих Мерц (Friedrich Merz), председатель партии ХДС, безуспешно призывал коллег в парламенте проголосовать за изменение повестки дня.

"Зеленский говорит о ментальной стене, которая разделяет Европу: между теми, кто хорошо устроился в своей зоне комфорта, и теми, кто отчаянно борется за свою жизнь и свободу. То, что бундестаг после этого переходит к обычной повестке дня, невозможно понять", - написал в сети Twitter один из основателей НКО "Центр либеральной современности" (Zentrum Liberale Moderne GmbH) Ральф Фюкс (Ralf Fücks).

Критике подвергся канцлер ФРГ Олаф Шольц и члены его кабинета за молчание после обращения Зеленского к бундестагу

После речи Зеленского бундестаг тут же продолжил, как ни в чем не бывало, - "с поздравлениями с Днем рождения и назначением членов парламентских комитетов", - прокомментировал в том же Twitter ситуацию бывший депутат от "Левой партии" (депутаты этой партии тоже были за изменение повестки дня) Маттиас Хён (Matthias Höhn). Если уж невозможно поменять повестку, то хотя бы можно было бы сделать перерыв, добавил он.

Другие отмечали недостаток самокритики среди правящих партий. "Кто-то должен был бы встать из светофорной коалиции (так называют правительство. - Ред.) и заявить: "Так не пойдет. У парламента тоже есть достоинство. Мы ошиблись", - написал журналист газеты Die Welt Робин Александр (Robin Alexander).

Пресса негодует: "час позора" для бундестага

Приговор бульварной газеты Bild тоже был однозначно негативным: "Бессердечное правительство", озаглавило свою статью о реакции правительства и бундестага издание: "Вместо звездного часа это стало часом позора для бундестага". Газета возмущенно прокомментировала то, что ведущие политики ФРГ и, прежде всего, канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не нашли слов и просто промолчали в ответ на "историческую речь" Зеленского. Реакции других журналистов в этот раз были на удивление похожими друг на друга - большинство изданий описало ситуацию как "позорную".

"Заседание бундестага с речью Владимира Зеленского могло стать звездным часом парламентаризма. Вместо этого депутаты и правительство осрамились вконец", - написал журналист еженедельника Spiegel Ральф Нойкирх (Ralf Neukirch). Коалиционное правительство и оппозиция продемонстрировали "недостойную игру" на фоне продолжения войны в Украине, пришла к выводу газета Tagesspiegel.

Владимир Зеленский во время видеообращения перед депутатами бундестага

О "позорной реакции" бундестага написала Сабине ам Орде (Sabine am Orde) из газеты taz. "В своей впечатляющей речи Зеленский поднес немцам зеркало к лицу", - написала она, имея в виду критику Зеленского в адрес Берлина за его готовность отворачиваться от агрессивной политики Кремля, пока не стало слишком поздно. Найти ответ на эту речь "было бы нелегко, но то, что ни канцлер, ни министры не взяли слово, это позорно", считает комментатор из taz.

Не менее позорным считает реакцию бундестага и правительства газета FAZ, автор комментария в которой, Зимон Штраус (Simon Strauss), многократно задается вопросом, чего бы стоило канцлеру ФРГ, например, сразу после речи Зеленского встать и произнести короткую реплику. "Чего бы ему стоило, хотя бы на четверть часа прерывать заседание? Это соответствовало чести парламента. А молчание канцлера, которое на весь мир стало ответом на речь президента, которому грозит смерть, этой чести не соответствовало", - заключил комментатор FAZ.

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