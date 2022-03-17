 CAS отклонил апелляцию РФС на отстранение от ЧМ в Катаре | Новости из Германии об Украине | DW | 18.03.2022

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Украина

CAS отклонил апелляцию РФС на отстранение от ЧМ в Катаре

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями пятницы, 18 марта.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

На 23-й день войны против Украины российские войска не оставляют попыток взять под контроль населенные пункты соседней страны, нанося по ним удары с помощью авиации и ракетных систем. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление агрессии и заявляют о значительных потерях россиян. В условиях войны заявления представителей обеих сторон конфликта невозможно проверить по независимым источникам. Страны Запада и международные организации ужесточают санкции против России. DW следит за развитием событий пятницы, 18 марта (время московское).

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В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь призвал к немедленному прекращению огня в Украине. В ходе продолжавшегося почти час разговора Шольц также заявил о необходимости скорейшего улучшения гуманитарной ситуации в Украине и прогресса в дипломатическом урегулировании конфликта, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). В свою очередь Кремль заявил, что Путин обвинил Украину в затягивании переговоров и нереалистичных предложениях.

ЕС выделил еще 289 млн макрофинансовой помощи Киеву

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Еврокомиссия выделила Украине еще 289 млн евро макрофинансовой помощи, а также утвердила 120 млн евро грантовой поддержки украинского бюджета, сообщила пресс-служба брюссельского ведомства. Таким образом, Украина получила весь первый транш в размере 600 млн евро. Первую часть ЕС выделил на прошлой неделе. Макрофинансовая помощь - это кредиты под низкие проценты, выделяемые Евросоюзом странам-соседям для поддержания их макроэкономической стабильности. Нынешнюю экстренную программу макрофина ЕС утвердил, чтобы поддержать стабильность украинской экономики в условиях "неспровоцированного и неоправданного российского вторжения". Второй транш в 600 млн евро обещают выделить на протяжении года - в соответствии с условиями, прописанными в меморандуме о взаимопонимании.

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Суд в Берлине предварительным решением запретил программу российской государственной телекомпании RT на немецком языке, отклонив срочное ходатайство компании RT DE Productions GmbH. Рассмотрения дела по существу еще не было. Между тем британский регулятор Ofcom отозвал лицензию на вещание у RT на фоне расследований о том, как российская телекомпания освещает войну в Украине.

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Почти 80 процентов немецких компаний ощущают негативные последствия российского вторжения в Украину. "Ужасная война влияет и на экономику Германии, заявил глава Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Мартин Ванслебен (Martin Wansleben). Согласно результатам проведенного DIHK опроса среди 3700 фирм во всех отраслях экономики, 60 процентов компаний пострадали от роста цен и нарушения цепочек поставок. 18 процентов респондентов назвали прямые последствия войны для своих фирм, в частности, потерю клиентов или поставщиков. Девять из десяти опрошенных заявили о существенных последствиях от роста цен на энергоносители. Несмотря на это, компании практически не выражают критики в отношении принятых ЕС санкций против России, развязавшей войну в Украине, отметил далее глава DIHK.

CAS отклонил апелляцию РФС

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС), пожаловавшегося на решение Международной федерации футбола (ФИФА) об отстранении российской сборной от участия в плей-офф чемпионата мира в Катаре из-за войны в Украине. 24 марта должен был состояться квалификационный матч Россия - Польша. Согласно решению ФИФА, он будет отменен, а польские футболисты 29 марта сыграют с победителем встречи Швеция - Чехия.

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Болгария высылает десять российских дипломатов. Соответствующую информацию СМИ подтвердили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Софии. О причинах данного решения не сообщается.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitterо планах Брюсселя подготовить новый пакет санкций против России за вторжение в Украину, о которых он узнал от верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. "Мы обсудили подготовку 5-го пакета санкций ЕС против России. Давление будет нарастать до тех пор, пока это необходимо для прекращения русского варварства", - написал он. Четвертый пакет санкций Евросоюза был принят три дня назад.

Хроника событий 18 марта 00.00 - 13.59>>>

Хроника событий 17 марта 14.00 - 23.59>>>

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    Автор: Николай Пермяков


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