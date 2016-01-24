 Концерн Bosch открыл в Дрездене завод по производству полупроводников | Новости из Германии о Германии | DW | 07.06.2021

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Германия

Концерн Bosch открыл в Дрездене завод по производству полупроводников

Основой работы нового завода концерна Bosch должно стать сочетание технологий "интернета вещей" и искусственного интеллекта.

Робот на производстве нового завода Bosch в Дрездене

Робот на производстве нового завода Bosch в Дрездене

Немецкий концерн Bosch, занимающийся, кроме прочего, производством комплектующих для автомобильной промышленности, в понедельник, 7 июня, открыл в Дрездене высокотехнологичный завод по производству полупроводников.

По словам главы концерна Bosch Фолькмара Деннера (Volkmar Denner), самостоятельная разработка и производство полупроводников является для его предприятия стратегически важной областью.

Ожидается, что на новом заводе Bosch найдут широкое применение технологии "интернета вещей" и искусственного интеллекта, с помощью которых будут собирать данные о производственных процессах и анализировать их с целью оптимизации. Именно в технологиях искусственного интеллекта руководство немецкого концерна видит будущее промышленного производства.

Полупроводники как основа для новаторских технологий

Передовые технологии на вооружении концерна Bosch отметила и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), которая приняла участие в церемонии открытия нового завода в режиме видеосвязи. По ее словам, завод Bosch в Дрездене является "наглядным примером производства будущего", а полупроводники представляют собой "основу практически для всякой новаторской технологии".

Меркель подчеркнула, что правительство ФРГ совместно с руководством ЕС планирует продолжать поддерживать различные программы в области микроэлектроники. Во время пандемии коронавируса автоиндустрия особенно сильно пострадала из-за перебоев в поставках микрочипов.

На строительство нового завода концерн получил около 140 миллионов евро в виде субсидии от федерального министерства экономики. По словам представителей Bosch, эта сумма впоследствии увеличится до 200 миллионов евро.

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    Автор: Ксения Сафронова


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