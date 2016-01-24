Концерн Bosch открыл в Дрездене завод по производству полупроводников

Немецкий концерн Bosch, занимающийся, кроме прочего, производством комплектующих для автомобильной промышленности, в понедельник, 7 июня, открыл в Дрездене высокотехнологичный завод по производству полупроводников.
По словам главы концерна Bosch Фолькмара Деннера (Volkmar Denner), самостоятельная разработка и производство полупроводников является для его предприятия стратегически важной областью.
Ожидается, что на новом заводе Bosch найдут широкое применение технологии "интернета вещей" и искусственного интеллекта, с помощью которых будут собирать данные о производственных процессах и анализировать их с целью оптимизации. Именно в технологиях искусственного интеллекта руководство немецкого концерна видит будущее промышленного производства.
Полупроводники как основа для новаторских технологий
Передовые технологии на вооружении концерна Bosch отметила и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), которая приняла участие в церемонии открытия нового завода в режиме видеосвязи. По ее словам, завод Bosch в Дрездене является "наглядным примером производства будущего", а полупроводники представляют собой "основу практически для всякой новаторской технологии".
Меркель подчеркнула, что правительство ФРГ совместно с руководством ЕС планирует продолжать поддерживать различные программы в области микроэлектроники. Во время пандемии коронавируса автоиндустрия особенно сильно пострадала из-за перебоев в поставках микрочипов.
На строительство нового завода концерн получил около 140 миллионов евро в виде субсидии от федерального министерства экономики. По словам представителей Bosch, эта сумма впоследствии увеличится до 200 миллионов евро.
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Автор: Ксения Сафронова