Правительство ФРГ выделит на поддержку автоиндустрии еще 3 млрд евро

Федеральное правительство Германии выделит на поддержку автомобильной отрасли страны в условиях пандемии дополнительно еще 3 млрд евро. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), обнародованном вечером во вторник, 17 ноября. Таким образом, общий объем поддержки немецких автопроизводителей достигнет около 5 млрд евро.

Зайберт обосновал необходимость предоставления указанных средств "долгосрочными структурными изменениями", которые, по его словам, сопряжены с "большими трудностями".

В то же время представитель правительства Германии отметил, что "после резкого падения продаж в первом полугодии" отрасль сейчас демонстрирует "первые признаки восстановления".

Из ныне заявленных средств 1 млрд евро поступит в так называемый "фонд будущего автомобильной промышленности", он предназначен для финансирования среднесрочных и долгосрочных стратегий трансформации данного сектора. В этих целях должно быть усилено сотрудничество между отдельными структурами на федеральном, земельном и региональном уровне, а также между представителями бизнеса, профсоюзов и научной сферы.

Кроме того, Берлин еще летом продлил до конца 2021 года выплаты премий покупателям автомобилей с электрическими и гибридными моторами, теперь же решено до 2025 года продолжать перечисление вознаграждений за инновации.

"Каждую неделю на улицах ФРГ появляются 12 тысяч новых электроавтомобилей"

Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller) заявила после разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), которая вечером 17 ноября встретилась с представителями автоиндустрии, что продление выплат - это помощь в защите климата и экономическом развитии. "Каждую неделю благодаря нам на улицах Германии появляются 12 тысяч новых электроавтомобилей", - отметила она.

На фоне пандемии в ФРГ резко снизилось число регистрируемых новых автомобилей. Так, в апреле оно уменьшилось на 61,1 процента в сравнении с аналогичным месяцем предыдущего года. Исключение составили лишь американские электромобили Tesla, показавшие рост примерно на 10 процентов.

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Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Первое место - Volkswagen Tiguan Как показывают опросы, пакетным турам "все включено" большинство немцев предпочитают отпуск "дикарями" на автомобиле. По данным Федерального ведомства автодорожного транспорта (Kraftfahrt-Bundesamt), самые востребованные в Германии - кроссоверы. На первом месте - Volkswagen Tiguan. В этом году на немецком рынке это каждый четвертый проданный автомобиль в сегменте CUV.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Второе место - VW T-Roc Длина этого кроссовера от Volkswagen - 4,2 метра, что соответствует размерам VW Polo. По дизайну он обошел всех своих сородичей. Эксперты считают эту модель самой инновационной по внешнему виду из всей линейки Volkswagen. В Германии за первые шесть месяцев 2019 года прошли регистрацию 31302 единицы VW T-Roc.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Третье место - BMW X1 Этот автомобиль производства концерна BMW особой изящностью не отличается. Зато просторный салон и вместительный багажник делают его удобным для путешествий. Немаловажно и то, что BMW X1 входит в число бюджетных кроссоверов. В Германии в первом полугодии 2019 года зафиксировано 20281 его новых регистраций - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Четвертое место - Ford Kuga Около 24 тысяч евро стоит этот кроссовер. Однако несмотря на доступную цену, за первые шесть месяцев 2019 года в Германии зарегистрировано лишь 19573 его продаж - на 16 процентов меньше, чем за тот же период годом ранее. Впрочем, тут нет ничего удивительного: покупатели просто ждут выхода кроссовера Ford Kuga третьего поколения, который появится уже в этом году.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Пятое место - Mercedes GLC При длине 4,7 метра GLC компактным не назовешь, да и его базовая цена в 46 000 евро также больше подходит для кроссоверов среднего класса. За первую половину 2019 года у GLC зафиксировано 17018 новых регистраций - на 16 % меньше, чем в предыдущем году. Но как автомобиль для служебного пользования он по-прежнему популярен: в сегменте коммерческих автомобилей доля GLC составляет 70 процентов.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Шестое место - Skoda Karoq Модель Karoq, кроссовер от Skoda, быстро стал бестселлером в Германии. 15599 новых регистраций зарегистрировано у Karoq в первой половине 2019 года - на 54 процента больше, чем за тот же период предыдущего года. И это неудивительно: базовая цена в 22 500 евро Karoq относительно низкая для 4,4-метрового кроссовера.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Седьмое место - Seat Ateca Выпустив Ateca, испанская дочерняя компания VW явно не промахнулась: в период с января по июнь 2019 года у Ateca зафиксировано 14 957 новых регистраций в Германии, что на 40 процентов превышает данный показатель за аналогичный период прошлого года.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Восьмое место - Ford Ecosport Предпринятые два года назад шаги по модернизации и рестайлингу модели Ford Ecosport окупились: продажи кроссовера от компании Ford в первой половине 2019 года резко подскочили. Ford Ecosport - единственный автомобиль длиной 4,10 метра, у которого в Германии зафиксировано 14664 новых регистраций. Это на 64 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Девятое место - Dacia Duster Длина модели Dacia Duster, детище фирмы Dacia, дочерней компании Renault, - 4,3 метра, а базовая цена - всего 11000 евро. А вот данные по расходу топлива у Dacia Duster не особо отличаются от конкурентов. В первой половине 2019 года 13908 покупателей выбрали этот кроссовер, и были это в основном частные лица. В сегменте коммерческих авто доля Dacia Duster составляет всего 15 процентов.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в Германии Десятое место - BMW X3 Ни миниатюрным, ни дешевым этот разработанный в Германии и собранный в США кроссовер не назовешь: его длина - 4,7 метра, а цена - 45000 евро. Тем не менее, он достаточно популярен среди покупателей автомобилей в Германии: в период с января по июнь 2019 года здесь было зафиксировано 13507 новых регистраций BMW X3. Автор: Наталия Королева

