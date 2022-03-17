Немецкие школы принимают детей-беженцев из Украины

На центральный вокзал Берлина или Кельна каждый день прибывают несовершеннолетние беженцы, проделавшие путь из Украины в одиночку. Добровольцы встречают ребят на платформе - после того, как доставивший их поезд уезжает: молчаливых и часто сжимающих в руках мягкую игрушку. По оценкам, дети школьного возраста составляют половину всех прибывающих в Германию украинских беженцев. Еще несколько дней назад они посещали школу у себя дома, но их жизнь жестким образом изменилась, заставив детей покинуть родину.

Теперь о наиболее беззащитных жертвах войны намерены позаботиться немецкие федеральные земли, коммуны и школы. Это попытка дать детям перспективу. Власти земель определили, что приток детей-беженцев гораздо больше ожидаемого, заявил в беседе с DW председатель профсоюза учителей "Образование и воспитание" (VBE) Удо Бекман (Udo Beckmann). Теперь власти ищут школы, у которых есть возможность принять этих детей. А еще - учителей, которых специализируются на немецком как иностранном или втором языке, добавляет Бекман.

Однако пандемия COVID-19, продолжающаяся более двух лет, подвела германскую систему образования к границам структурной устойчивости, а в некоторых случаях и вывела за них. Многие учителя настолько устали, что не в состоянии вынести дополнительную нагрузку.

Беспрецедентное число учителей на больничном

Еще до пандемии немецкие школы жаловались на нехватку учителей. Ситуация ухудшилась с появлением вируса и дополнительных пропусков рабочих дней по болезни. Теперь речь идет о двойном вызове: принять беженцев-школьников в учебные заведения, в которых в то же время наблюдается нехватка персонала, объясняет председатель VDE.

А в профсоюзе немецких учителей (Deutsche Lehrerverband, DL) предупреждают о беспрецедентном за пандемию уровне заболеваемости. "По нашим оценкам, около 10 процентов учителей не могут посещать занятия, прежде всего - из-за болезни. Не во всех случаях речь идет о ковиде. Есть и другие причины отсутствия на работе, но обычно на них приходится меньше половины случаев", - рассказал DW председатель DL Хайнц-Петер Майдингер (Heinz-Peter Meidinger).

Психологическая помощь школьникам

По всей вероятности, впереди школы ждет другой, еще более сложный вызов. Многие дети-беженцы получили психологическую травму, увидев в глазах родителей страх. Теперь им необходима интенсивная психологическая терапия. "Позади у них - бегство (от войны. - Ред.), продолжавшееся долгие часы и дни. Вероятно, им пришлось попрощаться с папами. Возможно, они своими глазами видели родной дом, попавший под бомбардировки", - говорит в беседе с DW представительница профсоюза работников образования и науки GEW Аня Бензингер-Штольце (Anja Bensinger-Stolze).

Подобный опыт может нанести детям и подросткам травму, которую не стоит носить в себе. "Поэтому им необходима поддержка - либо школьного психолога, либо учителей, прошедших соответствующую подготовку", - указывает Бензингер-Штольце.

Власти в Германии несколькими днями ранее распорядились создать оперативную группу по координации и центральную контактную площадку для всех сторон. Беженцев-школьников необходимо без бюрократических проволочек принимать в учебные заведения. Министр образования и науки ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger) предложила разрешить беженцам-учителям из Украины работать в школах и детских садах, чтобы несколько смягчить нехватку персонала. "Необходимо быстрое решение", - подчеркнула министр.

Учителя на пенсии спешат на помощь?

Но пока никто не может оценить, сколько учителей среди беженцев и в какой степени их квалификация позволяет трудоустроиться в Германии. Председатель DL Майдингер настроен скептически: "Это капля в море, а не ключ к решению". Большей помощи эксперт ожидает от "значительного числа вышедших на пенсию учителей, которых до сих пор отказывались вернуться к работе, но в свете гуманитарной катастрофы готовы передумать".

Школьники-беженцы из Украины на уроке в столице Румынии

Майдингер считает вопрос заботы о детях-беженцах "национальным вызовом", который не преодолеть без помощи федеральных властей. "Мы в DL ожидаем, что всем федеральным землям будут предоставлены соответствующие дополнительные средства для найма учителей, а также для ряда дополнительных мер", - пояснил он.

Кроме того, ФРГ может воспользоваться опытом, полученным во время притока сирийских беженцев в 2015-2016 годах. Для них во многих германских регионах были организованы уроки немецкого языка и так называемые приветственные занятия, знакомящие с основными фактами о Германии. Эту структуру "можно вновь быстро привести в действие", убежден Удо Бекман. Например, власти Берлина планируют 50 "приветственных занятий" для подростков от 16 лет, вынужденных бежать от войны в Украине.

Добровольцы в Берлине помогают беженцам из Украины

Но многие вопросы остаются без ответа. Сколько беженцев-детей прибудут в страну? Десятки тысяч? Сотни тысяч? Исполнятся ли надежды украинских семей на скорое возвращение на родину? Или Германии нужно готовиться к их длительному - или даже постоянному - пребыванию?

Министерства внутренних дел ФРГ запустило сайт, где представлена информация о вариантах жилья, разрешении на работу, праве на проживание, а также возможностях посещения школы или университета.

Солидарность с Украиной в обществе

Однако несомненной остается готовность помочь со стороны гражданского общества. Германия празднует возвращение доброжелательной культуры. "У меня сложилось впечатление, что в обществе - большая солидарность. Многие люди выходят на улицы с флагами против войны. А многие помогают конкретными действиями", - отметила Аня Бензингер-Штольце.

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck) заявил во время наплыва беженцев в 2015 году: "Наше сердце широко, однако наши возможности не безграничны". В свете нагрузки на систему образования республики эти слова актуальны и сегодня.

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