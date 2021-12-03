 Как меняется немецкий язык | Учеба | DW | 07.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба

Как меняется немецкий язык

От "преступления на почве ненависти" - до "фрукторианства": Институт немецкого языка имени Лейбница в Мангейме обновил словарь неологизмов.

Термин мошенническая компьютерная программа стал общеупотребительным

Институт немецкого языка имени Лейбница (IDS) в Мангейме постоянно анализирует используемую в самых разных сферах жизни лексику и после того, как появившиеся в немецком языке новые термины и словообразования становятся общеупотребительными, включает их в свой онлайн-словарь лингвистических неологизмов. Только что туда были внесены новые дополнения. Представляем наиболее интересные неологизмы немецкого языка.

Familienpflegezeit

В последние годы немало неологизмов пришло в немецкий язык из сферы социальной политики. Среди них - "отпуск по уходу за больными членами семьи" (Familienpflegezeit). С 2015 года в Германии действует закон, позволяющий ухаживающим за больными членами семьи людям сочетать это с семейными обязанностями и профессиональной деятельностью по своей специальности.

Женщина ухаживает за больным членом семьи

Согласно этому закону тот, кто занимается уходом за больными членами семьи, может не только полностью или частично не выходить на работу по специальности в течение 6 месяцев, но и получает право на частичное освобождение от работы на срок до 24 месяцев в виде отпуска по уходу в семье, во время которого они могут трудиться на основной работе самое меньше 15 часов в неделю.

Mietpreisbremse

Вот уже несколько лет в Германии действует закон о "сдерживании роста квартплаты" (Mietpreisbremse), при помощи которого законодатель намерен хоть как-то обуздать постоянно растущие цены на аренду жилых помещений. В соответствии с этим законом, в случае если существующая квартира или дом после выезда съемщика снова сдается в аренду, ее владелец не имеет более права назначать такую цену, какая ему заблагорассудится.

Mütterrente

В Германии женщинам пенсионного возраста, которые в прошлом воспитывали детей на территории Германии и не имели никакого дохода, выплачивается пособие под названием "пенсия для матерей" (Mütterrente). 

Betrugssoftware и Hasskriminalität

Печально, но факт: общеупотребительными в Германии стали такие термины, как "мошенническая компьютерная программа" (Betrugssoftware) и "преступление на почве ненависти" (Hasskriminalität) - преступление, совершенное по мотивам нетерпимости и направленное не против конкретного индивидуума, а против той или иной социальной группы.

Rohveganer и Fruganer

В значительной степени немецкий язык пополняется лингвистическими терминами, отражающими особенности современного стиля жизни, актуальные тренды в области моды и питания. Один из них заключается в том, что в Германии растет число людей, осознанно относящихся к потреблению.

Растительная пища

Все более популярным становятся вегетарианство и веганство. А среди веганов, в свою очередь, выделяется когорта "сырых веганов" (Rohveganer) - людей, которые обходятся не только без продуктов животного происхождения, но и без разогретой пищи, отдавая предпочтение растительным продуктам в сыром виде.

Один из вариантов веганства - фрукторианство. Фрукторианец, или фруктоед (Fruganer) избирает тип сыроедения, при котором в пищу употребляются исключительно фрукты или фрукты в сочетании с орехами.

Männerdutt

В Германии у мужчин сейчас в моде прическа, которую они переняли у кинозвезд вроде Брэда Питта - "мужской пучок" (Männerdutt), когда удлиненные волосы небрежно стянуты в узел на затылке.

Urban Gardening

У немцев, проживающих в городах, появилась модная фишка - "садоводство в городском пространстве" (Urban Gardening), когда одержимые "зеленой идеей" бюргеры высаживают уличные цветы и растения в контейнерах и горшках или покупают "семенные бомбы" (Seedbombs), представляющие собой скатанные из глины, компоста и семян шарики, и разбрасывают их там, где требуется озеленение.

YouTubeYoga и Faszienrolle

На платформе YouTube набирают популярность ролики с тренировками по йоге (YouTubeYoga), позволяющие заниматься в домашних условиях.

Фасция - соединительная ткань, охватывающая мышцы наподобие пленки или паутины - зачастую становится предметом обсуждения за пределами врачебных кабинетов. Многие считают ее ключом к решению множества проблем со здоровьем и пытаются на нее воздействовать с помощью мануальной терапии и особенно массажей. Специалисты воспринимают этот тренд не без скепсиса, но многие немцы с удовольствием делают себе массаж с помощью специальных тренажеров - Faszienrolle.

Тренажер

Radschnellwege и Mikromobilität

В дополнениях к словарю неологизмов Института имени Лейбница отражены и такие реалии сегодняшнего дня, как "скоростные велосипедные дорожки" (Radschnellwege), и "микромобильность" (Mikromobilität), то есть передвижение на небольшие расстояния с помощью компактных транспортных средств, будь то моноколесо, сегвей, электросамокат, велосипед или электроскутер.

Abflachen

Стоит ли говорить о том, что в новом варианте словаря неологизмов несть числа лингвистическим терминам (в общей сложности их более 2000!), появившимся в немецком языке в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Взять хотя бы такой термин, как "сглаживание" (Abflachen) эпидемической кривой, что означает стратегию общественного здравоохранения, направленную на замедление распространения вируса SARS-CoV-2 во время пандемии COVID-19.

Zweites Ischgl

В обновленный словарь Института немецкого языка имени Лейбница внесено и ставшее общеупотребительным словосочетание "второй Ишгль" (zweites Ischgl) - место, которое может стать очагом распространения пандемии COVID-19 (как в свое время австрийский горнолыжный курорт Ишгль).

Boosterimpfung

Когда речь идет о ревакцинации, "бустерной прививкой" (Boosterimpfung) называют введение дополнительной дозы вакцины спустя определенное время после получения первой или второй дозы препарата. Она предназначена для того, чтобы укрепить иммунитет.

2G-Plus

Ну, а понятие "2G-Plus" в двух словах не объяснишь. Тут придется поподробнее. 18 ноября федеральное правительство Германии и земельные власти приняли решение ориентироваться преимущественно на частоту госпитализаций в качестве решающего критерия для ужесточения мер борьбы с пандемией коронавируса. Этот показатель показывает, сколько человек на 100 000 жителей попадает на лечение в больницу в течение семи дней с COVID-19.

Табличка 2G на входе в ресторан

Превышение данным коэффициентом отметки в 3 служит сигналом для вступления в силу так называемого правила 2G (привитые и переболевшие), согласно которому при посещении общественных мероприятий обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19 ("genesen") либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft"). 

Для того, чтобы справиться с четвертой волной коронавируса, занимавший до недавнего времени пост министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) выступал за введение ограничений для привитых и переболевших - правила 2G-плюс. Оно подразумевает, что привитые и переболевшие смогут и дальше принимать участие в общественной жизни, если ко всему прочему предоставят негативный результат экспресс-теста.

Слова и словосочетания, внесенные в словарь неологизмов Института немецкого языка имени Лейбница, фигурируют в нем до тех пор, пока остаются общеупотребительными. Но когда эти лингвистические термины использовать прекращают, их снова из словаря удаляют. "По-моему, было бы здорово, если бы появившаяся в пандемию коронавируса терминология опять исчезла", - поделилась своими мыслями на презентации новой версии словаря лингвист из Мангейма Аннетте Клоза-Кюкельхаус (Annette Klosa-Kückelhaus).

Смотрите также:

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Любимые слова немецких подростков

    Каждый год в Германии проводят конкурс на самое популярное слово в молодежном сленге. Слова предлагают тинейджеры. В 2021 году в этой акции участвовало 1,2 миллиона человек. Из этого списка путем онлайн-голосования в несколько этапов они же сами определили три фаворита, а затем - и победителя. В очередной раз им стал англицизм.

  • Сringe - самое популярное молодежное слово 2021 года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Cringe - "испанский стыд", "вот лажа", "блин"

    Итак, слово "сringe" - самое популярное молодежное слово 2021 года. "Испанский стыд", "вот лажа", "блин" - так его можно перевести на русский. Оно всплывает в ситуации, когда стыдно за других, например, если взрослые заимствуют язык подростков, чтобы придать себе крутости, но ошибаются с контекстом. Понятие "сringe" распространено в соцсетях и встречается в комментариях под постами и мемах.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Слова-паразиты из TikTok

    Другими финалистами были два восклицания. Слово "shees" - "боже мой!" - распространено в TikTok и помогает выразить удивление, сомнение или возмущение. По одной из версий оно происходит от английского "Geez" или "Jesus", по другой - от турецкого "Çüş" в том же значении. Второе слово - "sus" (от английского "suspect") означает "странно", "подозрительно" и также пришло из TikTok и онлайн-игр.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Lost - "без понятия"

    Кстати, еще в 2020 году "сringe" было среди фаворитов конкурса, который организует издательство Langenscheidt. А самым популярным тогда стал англицизм "lost" - "потерянный", "не имеющий понятия". В русском языке можно сравнить с непристойной аббревиатурой "хз". А в топ-10 тогда вошли "Wyld/Wild" - "Класс!", "Супер!" или "Жесть!" и новая версия "братана" - "Digga/Diggah".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Ehrenmann/Ehrenfrau - "братан"

    В 2019 году конкурс не проводился. А годом ранее победил аналог "братана" - "Ehrenmann/Ehrenfrau". Так принято говорить о том, кто пользуется уважением, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов, правда, они используют это понятие в ироничном ключе. Bushido, Kollegah и его напарник Фарид Банг посвятили не одну песню "человеку чести".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Verbuggt - "с багом"

    В списке фаворитов 2018 года было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома".

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    I bims - "Это я"

    Это почти из серии "Их бин дубин". Немецкое "их бин" прижилось в русской разговорной речи - даже те, кто не знают немецкого, с этим выражением знакомы. Коверканием немецкого языка увлеклись и молодые немцы, особенно в интернете, порой из-за незнания сложной немецкой грамматики. Этот тренд критикуют, что, как мы видим, не помешало I bims (правильно "Ich bin´s") стать самым популярным в 2017 году.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Tinderjährig - "тиндерлетний"

    Tinderjährig - так называется человек, достигший возраста, когда ему можно пользоваться известным мобильным приложением для знакомств. "Тиндерлетний" было одним из популярных слов-номинантов в 2017-м. Годом ранее многие проголосовали за "Tindergarten". Так в немецком молодежном сленге обозначали собрание онлайн-контактов в Tinder.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Fly sein

    Молодежным словом 2016 года стало Fly sein. Оно пришло из хип-хопа и описывает состояние "полного отрыва" и готовность гулять до упаду.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Нopfensmoothie - "хмельной смузи"

    Смузи - напиток нового поколения поклонников здорового питания. Ягодный, фруктовый, с добавлением йогурта… Ячменный, пшеничный? Нopfensmoothie - Hopfen - нем."хмель" - новое, шутливое обозначение для пива. И у хипстеров этот традиционный напиток в моде.

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Smombie - "смартфонозомби"

    В 2015 году жюри проголосовало за "смартфонозомби". Так называют человека, который постоянно смотрит на дисплей телефона или планшета, не обращая внимания на то, куда идет. Этот термин возник от сокращенного слияния слов "смартфон" и "зомби". Среди фаворитов был глагол "krimmen" - "сначала подарить, потом отнять". Крым по-немецки - Krim. А также слово, связанное с канцлером Германии...

  • Немецкий язык: молодежное слово года

    Молодежный сленг: любимые слова немцев

    Merkeln - "косить под Меркель"

    "Меркелить", "меркельничать", "косить под Меркель" - глагол "merkeln" был популярен среди юных немцев в 2015 году, но молодежным словом года все же не стал. Слово образовано от фамилии нынешнего канцлера Германии и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом.

    Автор: Татьяна Вайнман, Марина Борисова


Контекст

Как поступить в немецкий вуз: пять главных фактов об учебе в Германии

Сколько стоит учеба в немецком вузе? Как найти подходящий университет и стипендию? Обязательно ли для поступления знать немецкий язык? DW собрала ответы на самые популярные вопросы.  

Словом года в Германии назван "волнорез"

Общество немецкого языка признало словом 2021 года "волнорез" (Wellenbrecher), которым в немецком языке сейчас обозначают все принимаемые для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 меры.  

Гете-институту - 70: больше чем просто немецкий язык

За 70 лет существования Гете-институт превратился из центра популяризации немецкого языка в один из главных культурных символов Германии в стране и за ее пределами. В его истории много захватывающих страниц.  

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.  

У немецких подростков популярен "испанский стыд"

В Германии выбрали молодежное слово года. Им стал англицизм, распространенный в соцсетях. Об этом и других самых популярных словах в сленге немецких тинейджеров - в фотогалерее DW.  

Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию

Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему стоит учить немецкий  

Немецкий язык в российской школе: где найти преподавателей?  

"Постправдивый" - слово года в Германии  

Также по теме

Mai 2020***Hohe Wellen schlagen über einen Wellenbrecher vor dem Leuchtturm von Seaham in der Grafschaft County Durham. Wellenbrecher ist das Wort des Jahres 2021, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache bekanntgab. +++ dpa-Bildfunk +++

Словом года в Германии назван "волнорез" 03.12.2021

Общество немецкого языка признало словом 2021 года "волнорез" (Wellenbrecher), которым в немецком языке сейчас обозначают все принимаемые для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 меры.

Italy - June 3, 2020 Covid-19 pandemic. The start of Phase 2. Italy opens up to encourage holiday bookings Two Italian girls wearing a TRIKINI on the beach of Portonovo, Riviera del Conero, Ancona Marche region Monday May 26, 2020 TRIKINI bikini with a combined mask | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Что немцы говорят о коронавирусе 03.05.2021

"Словом года", его лингвистическим символом стала в Германии "пандемия коронавируса". На втором месте - "локдаун". И это не единственное, чем "корона" обогатила немецкий язык.

Team Spanien und Team Deutschland bei der Nationalhymne im leeren Olympiastadion von Sevilla. GES/ Fussball/ UEFA Nations League: Spanien - Deutschland, 17.11.2020 Football / Soccer: UEFA Nations League: Spain vs. Germany, Seville, November 17, 2020 | Verwendung weltweit

Коронавирус: Немецкий футбол теряет из-за пандемии до двух млрд евро 07.12.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 67,3 млн человек во всем мире, свыше 1,54 млн скончались. Выздоровели более 46,5 млн пациентов. DW следит за событиями 7 декабря.