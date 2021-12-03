Как меняется немецкий язык

Институт немецкого языка имени Лейбница (IDS) в Мангейме постоянно анализирует используемую в самых разных сферах жизни лексику и после того, как появившиеся в немецком языке новые термины и словообразования становятся общеупотребительными, включает их в свой онлайн-словарь лингвистических неологизмов. Только что туда были внесены новые дополнения. Представляем наиболее интересные неологизмы немецкого языка.

Familienpflegezeit

В последние годы немало неологизмов пришло в немецкий язык из сферы социальной политики. Среди них - "отпуск по уходу за больными членами семьи" (Familienpflegezeit). С 2015 года в Германии действует закон, позволяющий ухаживающим за больными членами семьи людям сочетать это с семейными обязанностями и профессиональной деятельностью по своей специальности.

Согласно этому закону тот, кто занимается уходом за больными членами семьи, может не только полностью или частично не выходить на работу по специальности в течение 6 месяцев, но и получает право на частичное освобождение от работы на срок до 24 месяцев в виде отпуска по уходу в семье, во время которого они могут трудиться на основной работе самое меньше 15 часов в неделю.

Mietpreisbremse

Вот уже несколько лет в Германии действует закон о "сдерживании роста квартплаты" (Mietpreisbremse), при помощи которого законодатель намерен хоть как-то обуздать постоянно растущие цены на аренду жилых помещений. В соответствии с этим законом, в случае если существующая квартира или дом после выезда съемщика снова сдается в аренду, ее владелец не имеет более права назначать такую цену, какая ему заблагорассудится.

Mütterrente

В Германии женщинам пенсионного возраста, которые в прошлом воспитывали детей на территории Германии и не имели никакого дохода, выплачивается пособие под названием "пенсия для матерей" (Mütterrente).

Betrugssoftware и Hasskriminalität

Печально, но факт: общеупотребительными в Германии стали такие термины, как "мошенническая компьютерная программа" (Betrugssoftware) и "преступление на почве ненависти" (Hasskriminalität) - преступление, совершенное по мотивам нетерпимости и направленное не против конкретного индивидуума, а против той или иной социальной группы.

Rohveganer и Fruganer

В значительной степени немецкий язык пополняется лингвистическими терминами, отражающими особенности современного стиля жизни, актуальные тренды в области моды и питания. Один из них заключается в том, что в Германии растет число людей, осознанно относящихся к потреблению.

Все более популярным становятся вегетарианство и веганство. А среди веганов, в свою очередь, выделяется когорта "сырых веганов" (Rohveganer) - людей, которые обходятся не только без продуктов животного происхождения, но и без разогретой пищи, отдавая предпочтение растительным продуктам в сыром виде.

Один из вариантов веганства - фрукторианство. Фрукторианец, или фруктоед (Fruganer) избирает тип сыроедения, при котором в пищу употребляются исключительно фрукты или фрукты в сочетании с орехами.

Männerdutt

В Германии у мужчин сейчас в моде прическа, которую они переняли у кинозвезд вроде Брэда Питта - "мужской пучок" (Männerdutt), когда удлиненные волосы небрежно стянуты в узел на затылке.

Urban Gardening

У немцев, проживающих в городах, появилась модная фишка - "садоводство в городском пространстве" (Urban Gardening), когда одержимые "зеленой идеей" бюргеры высаживают уличные цветы и растения в контейнерах и горшках или покупают "семенные бомбы" (Seedbombs), представляющие собой скатанные из глины, компоста и семян шарики, и разбрасывают их там, где требуется озеленение.

YouTubeYoga и Faszienrolle

На платформе YouTube набирают популярность ролики с тренировками по йоге (YouTubeYoga), позволяющие заниматься в домашних условиях.

Фасция - соединительная ткань, охватывающая мышцы наподобие пленки или паутины - зачастую становится предметом обсуждения за пределами врачебных кабинетов. Многие считают ее ключом к решению множества проблем со здоровьем и пытаются на нее воздействовать с помощью мануальной терапии и особенно массажей. Специалисты воспринимают этот тренд не без скепсиса, но многие немцы с удовольствием делают себе массаж с помощью специальных тренажеров - Faszienrolle.

Radschnellwege и Mikromobilität

В дополнениях к словарю неологизмов Института имени Лейбница отражены и такие реалии сегодняшнего дня, как "скоростные велосипедные дорожки" (Radschnellwege), и "микромобильность" (Mikromobilität), то есть передвижение на небольшие расстояния с помощью компактных транспортных средств, будь то моноколесо, сегвей, электросамокат, велосипед или электроскутер.

Abflachen

Стоит ли говорить о том, что в новом варианте словаря неологизмов несть числа лингвистическим терминам (в общей сложности их более 2000!), появившимся в немецком языке в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Взять хотя бы такой термин, как "сглаживание" (Abflachen) эпидемической кривой, что означает стратегию общественного здравоохранения, направленную на замедление распространения вируса SARS-CoV-2 во время пандемии COVID-19.

Zweites Ischgl

В обновленный словарь Института немецкого языка имени Лейбница внесено и ставшее общеупотребительным словосочетание "второй Ишгль" (zweites Ischgl) - место, которое может стать очагом распространения пандемии COVID-19 (как в свое время австрийский горнолыжный курорт Ишгль).

Boosterimpfung

Когда речь идет о ревакцинации, "бустерной прививкой" (Boosterimpfung) называют введение дополнительной дозы вакцины спустя определенное время после получения первой или второй дозы препарата. Она предназначена для того, чтобы укрепить иммунитет.

2G-Plus

Ну, а понятие "2G-Plus" в двух словах не объяснишь. Тут придется поподробнее. 18 ноября федеральное правительство Германии и земельные власти приняли решение ориентироваться преимущественно на частоту госпитализаций в качестве решающего критерия для ужесточения мер борьбы с пандемией коронавируса. Этот показатель показывает, сколько человек на 100 000 жителей попадает на лечение в больницу в течение семи дней с COVID-19.

Превышение данным коэффициентом отметки в 3 служит сигналом для вступления в силу так называемого правила 2G (привитые и переболевшие), согласно которому при посещении общественных мероприятий обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19 ("genesen") либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft").

Для того, чтобы справиться с четвертой волной коронавируса, занимавший до недавнего времени пост министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) выступал за введение ограничений для привитых и переболевших - правила 2G-плюс. Оно подразумевает, что привитые и переболевшие смогут и дальше принимать участие в общественной жизни, если ко всему прочему предоставят негативный результат экспресс-теста.

Слова и словосочетания, внесенные в словарь неологизмов Института немецкого языка имени Лейбница, фигурируют в нем до тех пор, пока остаются общеупотребительными. Но когда эти лингвистические термины использовать прекращают, их снова из словаря удаляют. "По-моему, было бы здорово, если бы появившаяся в пандемию коронавируса терминология опять исчезла", - поделилась своими мыслями на презентации новой версии словаря лингвист из Мангейма Аннетте Клоза-Кюкельхаус (Annette Klosa-Kückelhaus).

Смотрите также: