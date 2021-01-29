Словом года в Германии назван "волнорез"

Общество немецкого языка (GfdS) в Висбадене признало словом 2021 года "волнорез" (Wellenbrecher). Сообщение об этом обнародовано в пятницу, 3 декабря, на сайте организации. Этот термин обозначает прибрежную конструкцию, защищающую гавань, либо острую новосую часть суда, однако сейчас используется в немецком языке и для обозначения всех мер, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ответ на вопрос, долго ли оно будет фигурировать в нашем словарном запасе, во многом зависит от того, удастся ли обществу сдержать пандемию COVID-19 в долгосрочной перспетиве, говорится в пресс-релизе GfdS.

Лингвисты выделили солидарность с пострадавшими от наводнения в ФРГ

Второе место отведено слову со специальным написанием SolidAHRität (солидАРность), в середине которого выделены буквы А и Р. Ар (нем. Ahr) - название реки на Западе Германии, вышедшей из берегов в результате охвативших регион в июле 2021 года сильных ливней, что привело к катастрофическому наводнению. Пересечение слов Solidarität и наименования реки Аhr стало названием акции солидарности людям, пострадавшим от природного катаклизма, но также символизировало огромную готовность сограждан помочь, проявившуюся в виде пожертвований и активной поддержки - в том числе и со стороны тех, кто живет далеко за пределами пострадавшего от стихии региона.

На третьем месте - слово Pflexit (пфлекзит), придуманный по аналогии с Grexit, Brexit и Polexit. Этот термин появился в лексиконе медицинского персонала во время пандемии ковида и буквально означает увольнение по собственному желанию с работы по уходу за больными (от нем. Pflege - "присмотр", "уход за кем-либо" и англ. exit - "выход"). Медперсоналу в больницах и домах престарелых во всем мире во время пандемии приходится нелегко. Непростая ситуация и в Германии, где наблюдается четвертая волна эпидемии. У многих медсестер и медбратьев сдают нервы, а некоторые даже бросают работу.

Лингвистическим символом 2020 года был объявлен термин "пандемия коронавируса" (Corona-Pandemie), обозначивший главную тему как прошлого, так и нынешнего года. В 2019-м словом года стало Respektrente, которое можно перевести словосочетанием "пенсия в знак признания трудового вклада", а в 2018-м - Heißzeit ("пекло").

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