После наводнения в ФРГ: на что надеются пострадавшие жители Арской долины

Три креста, нарисованные на стене красной краской, - судьба этого дома предрешена. В деревушке Альтенбург в Арской долине этим знаком помечают здания, пострадавшие в результате июльского наводнения настолько, что ремонт больше не имеет смысла. Единственное, что остается, - полностью снести дом. Экскаваторы уже сравняли с землей более десяти домов, и еще двадцать ждут своей участи. Для деревни, где до наводнения жили всего 500 человек, это очень много.

Владельцы некоторых зданий хотят отсрочить их снос. "Кто знает, позволят ли построить здесь новый дом", - говорит один из жителей деревни. После наводнения строить так близко к воде вполне могут и запретить. В долине реки Ар почти ежегодно случаются подтопления домов, но до июля 2021 года вода еще никогда не поднималась так высоко, до самых крыш домов.

Люди не могут оправиться от шока

В результате наводнения было повреждено или полностью разрушено 95 процентов зданий в Альтенбурге, в том числе, дом престарелых, начальная школа и гимназия. На сегодняшний день большинство подвалов и жилых помещений уже очищены от ила и грязи, а улицы - от мусора, который принесли с собой стремительные потоки воды, но линии электропередач, система водоснабжения, телекоммуникации до сих пор кое-где повреждены. Питьевую воду в деревню привозят в стационарных пластиковых баках. Подача электричества на некоторых улицах восстановлена - оно необходимо для сушильных установок, установленных в пострадавших домах.

Когда Ар выходит из берегов, наводнение в долине неминуемо

Говорить с обитателями Альтенбурга непросто. Многие из них до сих пор не оправились от шока после наводнения. "Наши соседи мертвы", - ровным тоном произносит одна из жительниц деревни, безучастно глядя на руины на месте расположенного рядом дома. Она надолго замолкает и лишь качает опущенной головой.

"Мы с сыном любили лежать здесь, на лужайке, и смотреть в небо, - говорит другой мужчина, указывая на толстый слой ила и глины, покрывший двор перед его домом. - У нас было так красиво, много цветов… Настоящая идиллия", - он показывает на покрытые виноградниками и лесами холмы, обрамляющие долину. Вздыхает, разворачивается и уходит прочь, даже не попрощавшись.

В Альтенбурге боятся, что о них забудут

На углу улицы - гора из строительного мусора и уничтоженных водой машин, мебели и других вещей. Перед ней стоят люди - они ждут федерального канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel) и премьер-министра земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер (Malu Dreyer), которые должны приехать в деревню, чтобы посмотреть, как продвигаются восстановительные работы.

Ангела Меркель и Малу Дрейер - в пострадавшем от наводнения Альтенбурге

Далеко не все рады этому визиту. Меркель все равно скоро уходит в отставку, так что ничем помочь она не может, говорит один из жителей деревни. Ему возражает 40-летняя Анника Гемайн (Annika Gemein): "Этот визит привлечет к нам внимание. О нас не должны забыть".

Анника с сестрой Юлией стоят перед разрушенным домом их матери. Вместо одной из стен - брешь, через которую видна ванна, до краев наполненная илом и грязью. Когда вода только начала подниматься, Анника первым делом перевезла мать к себе домой. Но наводнение не пощадило и ее дом. Семье с тремя маленькими детьми пришлось спасаться бегством. Они провели всю ночь на высоком склоне за домом, прежде чем их забрал вертолет спасателей.

Страховые компании хотят пересмотреть условия договоров

Анника с сестрой хотят поговорить с канцлером Меркель. "Нам нужна гарантия, что независимо от того, насколько далеко от Ара находятся дома, мы все равно сможем застраховаться от наводнения", - говорит Анника. Страховая компания сообщила им, что страховка будет действовать еще в течение одного-двух лет. Потом ее условия будут пересматривать.

"Это висит над нами, как дамоклов меч, - признается Анника. - Если страховая компания скажет, что недвижимость в долине реки Ар больше не будут страховать от наводнения, тогда бессмысленно строить здесь новый дом. Ведь даже если вода затопит только подвал или первый этаж, убытки невозможно будет оплатить из своего кармана".

Анника и Юлия - перед разрушенным домом их матери

Как и большинство жителей Альтенбурга, Анника и Юлия хотели бы вернуться домой. "Наша семья живет в этой деревне уже несколько поколений, здесь вся наша родня: братья, сестры, дяди, тети, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы. Это наш дом, наша родина, и если мы переедем куда-то в другое место, мы лишимся не только жилья", - говорит Юлия. Но сестры не очень-то верят в светлое будущее. "Ученые говорят, что это может повторяться снова и снова", - вздыхает Анника.

Помощь психологов необходима

Ко всему прочему, после наводнения дети стали бояться воды: дождя, ручьев, рек. "Мои пятилетние близнецы чуть ли не каждый вечер спрашивают: "А наводнение не начнется, пока мы спим?", - рассказывает Анника, которая сейчас живет у родителей мужа. Пока ей не хочется думать о том, как скажется на детях возвращение в их дом в Альтенбурге.

Как людям справиться с тем, что произошло, и как они могут проработать полученные травмы? Психологи говорят, что в первые четыре недели после катастрофы многие болезненные воспоминания вытесняются из сознания - люди охвачены стремлением как можно скорее устранить последствия разрушений. Но затем наступает состояние уныния и отчаяния, когда люди осознают, что они потеряли.

Восстановительные работы затягиваются, и становится ясно: до того, как все более-менее вернется в норму, пройдет еще много времени. "Я все никак не могу решить для себя, стоит ли говорить детям, что такого больше никогда не повторится", - рассказывает Анника Гемайн. Лишь недавно ей удалось записаться на прием к детскому психологу. Первый визит назначен на следующей неделе.

"Мы в семье четко для себя решили: в следующий раз, когда будет наводнение, мы уедем пораньше и лучше переночуем пару ночей у друзей или в гостинице, - говорит Анника. - Я больше ни за что не стану ждать, пока вода хлынет в мой дом. Все равно я ничего не смогу предотвратить".

Встреча с канцлером не состоялась

У Анники вибрирует мобильный телефон - муж присылает ей сообщение, что канцлер ФРГ и премьер-министр Рейнланд-Пфальца уже в Альтенбурге. И действительно - невдалеке от того места, где стоят жители города, показывается толпа из журналистов и охранников и вскоре заворачивает за угол на соседней улице.

Туда же подъезжают машины, в которые садятся политики. Кортеж проезжает мимо Анники Гемайн, ее сестры и остальных жителей Альтенбурга, стоящих перед грудой обломков там, где, по идее, должны были пройти Ангела Меркель и Малу Дрейер...

Но люди не выглядят разочарованными. На их лицах - спокойствие. Они постепенно расходятся по своим домам - убирать, выносить мусор, составлять заявления на выплату финансовой помощи и думать о том, как жить дальше.

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