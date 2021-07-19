 Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.07.2021

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Германия

Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим

Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.

Меркель с ведром и лопатой устраняет последствия наводнения в Германии - карикатура Сергея Елкина

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  • Шульд

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  • Альтенбург

    Последствия непогоды в Германии

    Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.

  • Ахен

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.

  • Хаген

    Последствия непогоды в Германии

    Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.

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  • Эрдорф

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  • Айфель

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    Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.

  • Айфель

    Последствия непогоды в Германии

    Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.

  • Кельн

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    Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    Затопленный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн - Вестфалия.

  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

    В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.

  • Эркрат

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    Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.

  • Майнц

    Последствия непогоды в Германии

    Вышедший из берегов Рейн в Майнце.

  • Зельбиц

    Последствия непогоды в Германии

    Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.

  • Вельшбиллиг

    Последствия непогоды в Германии

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    Последствия непогоды в Германии

    Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.

  • Вупперталь

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    Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.

  • Грузовики и легковые машины под водой на улице в Эрфтштадте

    Последствия непогоды в Германии

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