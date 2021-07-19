Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим

Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.
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Волна наводнений в ФРГ сменилась волной солидарности. Справиться с разрушениями и пережить последствия катастрофы пострадавшим помогают тысячи волонтеров и гражданских инициатив по всей стране.
Все крепки задним умом. Но обвинять немецких политиков и систему защиты от природных катастроф в том, что они не сработали при последнем паводке, означает игнорировать силу стихии, считает Фабиан Шмидт.
Наводнение в Германии: как жители трех городов, где нет связи и электричества, справляются с "национальной катастрофой века" - в репортаже журналистов DW.