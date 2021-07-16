Комментарий: Наводнение в ФРГ - стихия порой сильнее системы оповещения

Все крепки задним умом. Но обвинять немецких политиков и систему защиты от природных катастроф в том, что они не сработали при последнем паводке, означает игнорировать силу стихии, считает Фабиан Шмидт.
Это абсолютно свойственно людям - искать виновных после столь разрушительного стихийного бедствия, как на западе Германии. Но этим никому не поможешь, особенно жертвам - погибшим и тем, чьи дома и имущество были снесены гигантской массой воды в считанные минуты.
Это умничанье и всезнайство меня раздражает: точно так же, как после проигранного футбольного матча национальной сборной Германии в стране появляется более 80 миллионов главных тренеров команды, теперь, похоже, все вдруг стали специалистами по защите от стихийных бедствий.
И это происходит не только в Германии. Британский гидролог Ханна Клок в The Sunday Times и на Втором канале немецкого телевидения (ZDF) выступила с обвинениям в том, что сообщения Европейской системы предупреждения о наводнениях (EFAS) не дошли вовремя до жителей Германии. По ее словам, это "монументальный системный сбой".
Зампредседателя парламентской фракции либеральной СвДП Михаэль Тойрер (Michael Theurer) поддержал этот аргумент и заявил, что федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) несет за это "непосредственно личную ответственность". Такие высказывания хорошо работают во время избирательной кампании. Досадно только, что в данном случае утверждение не соответствует действительности.
Например, общественно-правовая радиостанция WDR 5 уже во вторник, 13 июля, в 8:00, то есть более чем за сутки до начала стихийного бедствия, передала следующую информацию: "Германская метеорологическая служба предупреждает о мощных грозах с сильным, иногда очень сильным дождем". Кроме того, WDR 5 предупредила о "продолжительных грозовых дождях с сильным потенциалом ненастья, местами с градом, наводнениями и затоплениями".
Любой, кто следил за прогнозом погоды, мог догадаться, что нас ждет. Любой, кто следил за данными о выпадении осадков или просто выглядывал в окно, знал даже больше.
Чего, однако, никто не мог знать, и к чему никто не мог подготовиться, так это чрезвычайно быстрые и внезапные наводнения в таких местах, как городок Шульд в Арской долине в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Есть просто силы природы, которые настолько непредсказуемы, что мы не можем спрогнозировать их разрушительную мощь даже с помощью современных технологий и техники предупреждения о катастрофах. И EFAS также не в состоянии этого сделать.
Системы раннего предупреждения могут оповестить нас об относительно медленно приближающихся наводнениях, но не о стремительных потоках воды. Многовековой опыт борьбы с паводками является критерием защиты от них и от того, где разрешено строительство тех или иных зданий в соответствии со стандартами обеспечения безопасности людей.
В Шульде, однако, потоками воды были снесены фахверковые дома, которым сотни лет и которые выдерживали многие прежние наводнения. Были разрушены мосты, построенные и отремонтированные только в последние несколько десятилетий - с учетом возможных наводнений.
И аргумент о том, что причинами катастрофы являются спрямление русл рек, прокладка канализации и асфальтированных дорог, в данном случае неверен. Ар - это река с небольшим количеством строений по берегам, которая в основном следует своему естественному течению.
Катастрофу в Эрфтштадте также не могли предвидеть ни служба защиты от стихийных бедствий, ни его жители. Там вышедшая из берегов река сначала затопила песчаный карьер, а затем его настолько подмыла, что некоторые улицы близлежащего города буквально ушли под землю. В регионе, в котором расположен Эрфтштадт и который на протяжении столетий подвергся столь сильному воздействию со стороны человека, как район добычи рейнского бурого угля, нас ждут еще многие сюрпризы подобного рода.
Сейчас звучит также много критики в адрес порой запоздалых и противоречивых сообщений, рассылаемых через такие мобильные приложения, как KATWARN или NINA. Говорят, что они могли скорее побудить людей остаться дома, а не спасаться от наводнения, при этом рекомендуемая зона эвакуации в них указывалась слишком узкая. Кроме того, указывается, что приложения перестали работать, когда отключилось электричество.
Но мобильное приложение не может точно знать, в каком именно месте вскоре будет разрушен наводнением дом. Возможно, ответственные лица смогут после случившегося чему-то научиться и улучшить работу приложений. Но самый важный урок, который мы все должны извлечь, заключается в том, что при плохих погодных условиях мы должны полагаться, в первую очередь, не на красивые новые цифровые игрушки, а на наш собственный разум и опыт.
И иногда было бы совсем неплохо не выбрасывать за борт проверенную годами аналоговую технику, например проводную телефонную сеть, которая все еще работала бы в случае отсутствия электричества.
После восстановления разрушенного жители Арской долины, безусловно, получат гораздо более лучшую систему раннего предупреждения о природных катастрофах. Но следующий раз непогода может обрушиться на совсем другую реку или деревню, которая не столь хорошо к этому подготовлена - например, где-нибудь в Тюрингии, в горах Гарца или в Альпах. Стихия непредсказуема, такова ее суть.
Горькая правда заключается в том, что есть просто такие силы природы, которые сильнее нас, людей, и которые наносят удар так быстро и неожиданно, что не существует каких-либо систем, которые действительно могли бы предупредить нас об этом заранее.
Так что же теперь нам делать? В области архитектуры и городского планирования - учиться на опыте прошлого, строить лучше и безопаснее. И надеяться, что в следующий раз не случится чего-то еще более худшего. А еще мы должны просто принять, что нам не нужно искать виновного в каждой возникшей проблеме.
Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW
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