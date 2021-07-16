Комментарий: Наводнение в ФРГ - стихия порой сильнее системы оповещения

Это абсолютно свойственно людям - искать виновных после столь разрушительного стихийного бедствия, как на западе Германии. Но этим никому не поможешь, особенно жертвам - погибшим и тем, чьи дома и имущество были снесены гигантской массой воды в считанные минуты.

Это умничанье и всезнайство меня раздражает: точно так же, как после проигранного футбольного матча национальной сборной Германии в стране появляется более 80 миллионов главных тренеров команды, теперь, похоже, все вдруг стали специалистами по защите от стихийных бедствий.

Кто виноват в последствиях наводнения?

И это происходит не только в Германии. Британский гидролог Ханна Клок в The Sunday Times и на Втором канале немецкого телевидения (ZDF) выступила с обвинениям в том, что сообщения Европейской системы предупреждения о наводнениях (EFAS) не дошли вовремя до жителей Германии. По ее словам, это "монументальный системный сбой".

Фабиан Шмидт

Зампредседателя парламентской фракции либеральной СвДП Михаэль Тойрер (Michael Theurer) поддержал этот аргумент и заявил, что федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) несет за это "непосредственно личную ответственность". Такие высказывания хорошо работают во время избирательной кампании. Досадно только, что в данном случае утверждение не соответствует действительности.

Например, общественно-правовая радиостанция WDR 5 уже во вторник, 13 июля, в 8:00, то есть более чем за сутки до начала стихийного бедствия, передала следующую информацию: "Германская метеорологическая служба предупреждает о мощных грозах с сильным, иногда очень сильным дождем". Кроме того, WDR 5 предупредила о "продолжительных грозовых дождях с сильным потенциалом ненастья, местами с градом, наводнениями и затоплениями".

Любой, кто следил за прогнозом погоды, мог догадаться, что нас ждет. Любой, кто следил за данными о выпадении осадков или просто выглядывал в окно, знал даже больше.

Глобальные системы предупреждения не видят приближения локальных бедствий

Чего, однако, никто не мог знать, и к чему никто не мог подготовиться, так это чрезвычайно быстрые и внезапные наводнения в таких местах, как городок Шульд в Арской долине в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Есть просто силы природы, которые настолько непредсказуемы, что мы не можем спрогнозировать их разрушительную мощь даже с помощью современных технологий и техники предупреждения о катастрофах. И EFAS также не в состоянии этого сделать.

Системы раннего предупреждения могут оповестить нас об относительно медленно приближающихся наводнениях, но не о стремительных потоках воды. Многовековой опыт борьбы с паводками является критерием защиты от них и от того, где разрешено строительство тех или иных зданий в соответствии со стандартами обеспечения безопасности людей.

В Шульде, однако, потоками воды были снесены фахверковые дома, которым сотни лет и которые выдерживали многие прежние наводнения. Были разрушены мосты, построенные и отремонтированные только в последние несколько десятилетий - с учетом возможных наводнений.

Даже самая лучшая защита от наводнений имеет свои пределы

И аргумент о том, что причинами катастрофы являются спрямление русл рек, прокладка канализации и асфальтированных дорог, в данном случае неверен. Ар - это река с небольшим количеством строений по берегам, которая в основном следует своему естественному течению.

Катастрофу в Эрфтштадте также не могли предвидеть ни служба защиты от стихийных бедствий, ни его жители. Там вышедшая из берегов река сначала затопила песчаный карьер, а затем его настолько подмыла, что некоторые улицы близлежащего города буквально ушли под землю. В регионе, в котором расположен Эрфтштадт и который на протяжении столетий подвергся столь сильному воздействию со стороны человека, как район добычи рейнского бурого угля, нас ждут еще многие сюрпризы подобного рода.

Просто не преувеличивайте значение электронных гаджетов

Сейчас звучит также много критики в адрес порой запоздалых и противоречивых сообщений, рассылаемых через такие мобильные приложения, как KATWARN или NINA. Говорят, что они могли скорее побудить людей остаться дома, а не спасаться от наводнения, при этом рекомендуемая зона эвакуации в них указывалась слишком узкая. Кроме того, указывается, что приложения перестали работать, когда отключилось электричество.

Но мобильное приложение не может точно знать, в каком именно месте вскоре будет разрушен наводнением дом. Возможно, ответственные лица смогут после случившегося чему-то научиться и улучшить работу приложений. Но самый важный урок, который мы все должны извлечь, заключается в том, что при плохих погодных условиях мы должны полагаться, в первую очередь, не на красивые новые цифровые игрушки, а на наш собственный разум и опыт.

И иногда было бы совсем неплохо не выбрасывать за борт проверенную годами аналоговую технику, например проводную телефонную сеть, которая все еще работала бы в случае отсутствия электричества.

Кого поразит следующая катастрофа?

После восстановления разрушенного жители Арской долины, безусловно, получат гораздо более лучшую систему раннего предупреждения о природных катастрофах. Но следующий раз непогода может обрушиться на совсем другую реку или деревню, которая не столь хорошо к этому подготовлена - например, где-нибудь в Тюрингии, в горах Гарца или в Альпах. Стихия непредсказуема, такова ее суть.

Горькая правда заключается в том, что есть просто такие силы природы, которые сильнее нас, людей, и которые наносят удар так быстро и неожиданно, что не существует каких-либо систем, которые действительно могли бы предупредить нас об этом заранее.

Так что же теперь нам делать? В области архитектуры и городского планирования - учиться на опыте прошлого, строить лучше и безопаснее. И надеяться, что в следующий раз не случится чего-то еще более худшего. А еще мы должны просто принять, что нам не нужно искать виновного в каждой возникшей проблеме.

Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW

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