"Будто после войны": как в немецких городах пережили наводнение века

Ночь на 15 июля стала одной из худших в жизни жителей 17-тысячного городка Зинциг на Рейне, где когда-то лечился Тургенев. Вода затопила большинство первых этажей зданий. От двухэтажного дома, где Ахмед Кали жил со своей подругой, двумя детьми и котом, почти ничего не осталось. Примерно в 9 часов вечера пожарные велели им эвакуироваться. Пара отвезла детей в безопасное место, но сама решила остаться в доме. По словам Ахмеда, они недооценили серьезность ситуации.

"Около полуночи начала приходить вода и за полтора часа затопило весь первый этаж", - рассказывает он корреспонденту DW, - "Мы увидели спасателей в лодке, они как раз забирали нашего соседа. Посветили им лампой и сами вылезли через окно: я, моя девушка с нашим котом. У нас с собой не было ничего: ни обуви, ни документов".

Волонтеры помогают с последствиями катастрофы

Сейчас он вернулся в свой дом и пытается привести его в порядок, хотя спасатели сказали, что восстановить здание нельзя - от него остались лишь стены до потолка в грязи. Все имущество Ахмеда пропало: мебель и все вещи, оставшиеся в доме, свалены в кучу перед входом. На заднем дворе в слое ила лежат детские фотографии и игрушки. В похожей ситуации оказались многие люди. На улицах города все еще стоит вода, а жители и волонтеры работают по колено в грязи. У многих пострадавших не было специальной страховки на случай наводнения, поскольку раньше на подобную стихию не было даже намека.

В городе утонули 12 человек с инвалидностью

Главная трагедия произошла в нескольких метрах от дома Ахмеда. В городе работала крупная фабрика по производству минеральной воды Sinziger Mineralbrunnen. Сейчас она разрушена, а на улицах валяются пластиковые бутылки, которые вымыло из здания потопом. На предприятии работали люди с инвалидностью и жили в большом доме недалеко от фабрики. Из тридцати четырех обитателей затопленного дома удалось спасти только двадцать двух.

“Для нас это ужасно, мы даже не можем подсчитать потери. Наш завод уже 35 лет работает с людьми с ограниченными возможностями. Мы не знаем, когда мы сможем снова начать работу и сможем ли вообще”,- рассказывает сотрудник фабрики Франц Джозеф Белл (Franz Joseph Bell). Сейчас он координирует спасательные работы в городе. Ему помогают около 150 волонтеров. Здесь все еще существует опасность нового наводнения: может прорвать дамбу. Пока корреспондент DW работал на месте, завыла сирена и жителей города в очередной раз временно эвакуировали.

Бад-Мюнстерайфель: "Город будто после войны"

В 54 километрах от Зинцига в долине лежит идиллический городок Бад-Мюнстерайфель, популярный среди любителей походов. Сегодня он мало похож на уютное инстаграмное место, где туристы любили выпить вино и сделать фото на фоне средневековых построек. Потоки воды пронеслись по местным улочкам, оставляя за собой разбитые витрины и дороги, размывая мосты и унося за собой машины, деревья и мусорные баки. "Город будто после войны" - описывают ситуацию местные. Сильнее всего от стихии пострадал исторический центр: здесь на слоях грязи лежат оторванные от земли куски брусчатки, фонарные столбы и намокшая мебель.

Во многих зданиях выбиты стекла

В зданиях в центре выбиты стекла, а первые этажи и пол покрыты огромным слоем ила. В городе во время наводнения погибли четыре человека. Во всем регионе счет жертв идет на десятки.

"Когда пришла вода, я услышала сильный грохот и крики людей. Я выглянула из окна: она была уже везде и довольно высоко", - рассказывает местная жительница, - "Это было ужасно. Нельзя было ни выйти наружу, ни зайти в дом. Подвал, лестницу и первый этаж затопило".

По ее словам, некоторые знакомые сразу собрали чемоданы и уехали. Она до последнего ждала эвакуации. К ней заходил пожарный, который сказал, что все пока не так страшно и попросил следить за новостями. Наводнение она встретила дома.

"Ситуация в Бад-Мюнстерайфеле катастрофическая, - рассказывает его мэр Сабина Прайзер-Мариан (Sabine Preiser-Marian), - Многие населенные пункты, можно сказать, потеряны. Инфраструктура не функционирует, дороги разрушены. Мы пытаемся в данный момент спасти людей, понять кого нужно эвакуировать из домов, есть ли кто-то, кто заблокирован".По ее словам, ситуация под контролем и всем жителям оказывают необходимую помощь, хотя вот уже несколько дней здесь нет электричества, воды и связи. Из-за этого люди из других городов не могут найти своих пожилых родственников. На вопрос, что привело к такой трагедии, она ответила, что причиной стало "количество воды, которое невозможно было предугадать".

Катастрофа сплотила немцев

Для жителей мэрия города организовали временное убежище, возле которого кипит нормальная жизнь: жарят мясо и сосиски на гриле, раздают бутерброды желающим, вокруг бегают перепачканные глиной дети и обедают усталые взрослые. Здесь жители могут передохнуть от разбора завалов и поесть горячую еду, а в здании спортзала - принять теплый душ.

"Горячий душ - очень важная вещь. В такой драматической ситуации он очень успокаивает. Ведь от центра города почти ничего не осталось: он разрушен", - рассказывает одна из волонтерок. Она раздает листовки местным жителям, чтобы они знали, где в Бад-Мюнстерайфеле можно получить помощь.

Катастрофа сплотила его жителей. Спустя сутки после наводнения они общими усилиями пытаются привести улицы и дома в порядок. Работают все, включая маленьких детей. Они надеются восстановить Бад-Мюнстерайфель.

"Я проснулся и подумал: "Надо же что-то делать!" Мы с другом вдвоем взяли тележку и начали разбирать завалы. Через какое-то время подтянулось все больше людей. Если к нам приедет тяжелая техника, то надо отделить камни от мусора. Ведь это хороший материал для новых улиц", - рассказывает местный житель.

Ликвидация последствий наводнения будет долгой

Похожая ситуация в соседнем городке Вальпорцхайм, где нет ни одного дома, который не пострадал бы от наводнения. Повсюду запах сырости и бензина от машин, которые смыла стихия - теперь они грудой лежат друг на друге, вперемешку с деревьями. Этот регион славится своим виноделием, но вода уничтожила почти все винные погреба. Мосты через реку также разрушены. Ущерб от стихии еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что ликвидация последствий будет долгой.

Власти федеральных земель обещали организовать прямую помощь "с минимумом бюрократии" и начать восстановление разрушенных районов. Правда, пока в небольших городах этим занимаются на первый взгляд лишь местные, волонтеры и сотрудники небольших кризисных штабов. Но помощь идет со всей Германии и ее иногда даже слишком много. Так от имени района Арвайлер мэр Ремагена срочно попросил всех желающих помочь пострадавшим от наводнения временно прекратить доставку еды и одежды, поскольку склады переполнены, а разбирать их требует много сил, которые так нужны в другом месте. Похожая ситуация в Бонне. Город просит в Твиттере воздержаться от нефинансовых пожертвований.

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