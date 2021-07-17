"Будто после войны": как в немецких городах пережили наводнение века

Ночь на 15 июля стала одной из худших в жизни жителей 17-тысячного городка Зинциг на Рейне, где когда-то лечился Тургенев. Вода затопила большинство первых этажей зданий. От двухэтажного дома, где Ахмед Кали жил со своей подругой, двумя детьми и котом, почти ничего не осталось. Примерно в 9 часов вечера пожарные велели им эвакуироваться. Пара отвезла детей в безопасное место, но сама решила остаться в доме. По словам Ахмеда, они недооценили серьезность ситуации.
"Около полуночи начала приходить вода и за полтора часа затопило весь первый этаж", - рассказывает он корреспонденту DW, - "Мы увидели спасателей в лодке, они как раз забирали нашего соседа. Посветили им лампой и сами вылезли через окно: я, моя девушка с нашим котом. У нас с собой не было ничего: ни обуви, ни документов".
Волонтеры помогают с последствиями катастрофы
Сейчас он вернулся в свой дом и пытается привести его в порядок, хотя спасатели сказали, что восстановить здание нельзя - от него остались лишь стены до потолка в грязи. Все имущество Ахмеда пропало: мебель и все вещи, оставшиеся в доме, свалены в кучу перед входом. На заднем дворе в слое ила лежат детские фотографии и игрушки. В похожей ситуации оказались многие люди. На улицах города все еще стоит вода, а жители и волонтеры работают по колено в грязи. У многих пострадавших не было специальной страховки на случай наводнения, поскольку раньше на подобную стихию не было даже намека.
В городе утонули 12 человек с инвалидностью
Главная трагедия произошла в нескольких метрах от дома Ахмеда. В городе работала крупная фабрика по производству минеральной воды Sinziger Mineralbrunnen. Сейчас она разрушена, а на улицах валяются пластиковые бутылки, которые вымыло из здания потопом. На предприятии работали люди с инвалидностью и жили в большом доме недалеко от фабрики. Из тридцати четырех обитателей затопленного дома удалось спасти только двадцать двух.
“Для нас это ужасно, мы даже не можем подсчитать потери. Наш завод уже 35 лет работает с людьми с ограниченными возможностями. Мы не знаем, когда мы сможем снова начать работу и сможем ли вообще”,- рассказывает сотрудник фабрики Франц Джозеф Белл (Franz Joseph Bell). Сейчас он координирует спасательные работы в городе. Ему помогают около 150 волонтеров. Здесь все еще существует опасность нового наводнения: может прорвать дамбу. Пока корреспондент DW работал на месте, завыла сирена и жителей города в очередной раз временно эвакуировали.
Бад-Мюнстерайфель: "Город будто после войны"
В 54 километрах от Зинцига в долине лежит идиллический городок Бад-Мюнстерайфель, популярный среди любителей походов. Сегодня он мало похож на уютное инстаграмное место, где туристы любили выпить вино и сделать фото на фоне средневековых построек. Потоки воды пронеслись по местным улочкам, оставляя за собой разбитые витрины и дороги, размывая мосты и унося за собой машины, деревья и мусорные баки. "Город будто после войны" - описывают ситуацию местные. Сильнее всего от стихии пострадал исторический центр: здесь на слоях грязи лежат оторванные от земли куски брусчатки, фонарные столбы и намокшая мебель.
Во многих зданиях выбиты стекла
В зданиях в центре выбиты стекла, а первые этажи и пол покрыты огромным слоем ила. В городе во время наводнения погибли четыре человека. Во всем регионе счет жертв идет на десятки.
"Когда пришла вода, я услышала сильный грохот и крики людей. Я выглянула из окна: она была уже везде и довольно высоко", - рассказывает местная жительница, - "Это было ужасно. Нельзя было ни выйти наружу, ни зайти в дом. Подвал, лестницу и первый этаж затопило".
По ее словам, некоторые знакомые сразу собрали чемоданы и уехали. Она до последнего ждала эвакуации. К ней заходил пожарный, который сказал, что все пока не так страшно и попросил следить за новостями. Наводнение она встретила дома.
"Ситуация в Бад-Мюнстерайфеле катастрофическая, - рассказывает его мэр Сабина Прайзер-Мариан (Sabine Preiser-Marian), - Многие населенные пункты, можно сказать, потеряны. Инфраструктура не функционирует, дороги разрушены. Мы пытаемся в данный момент спасти людей, понять кого нужно эвакуировать из домов, есть ли кто-то, кто заблокирован".По ее словам, ситуация под контролем и всем жителям оказывают необходимую помощь, хотя вот уже несколько дней здесь нет электричества, воды и связи. Из-за этого люди из других городов не могут найти своих пожилых родственников. На вопрос, что привело к такой трагедии, она ответила, что причиной стало "количество воды, которое невозможно было предугадать".
Катастрофа сплотила немцев
Для жителей мэрия города организовали временное убежище, возле которого кипит нормальная жизнь: жарят мясо и сосиски на гриле, раздают бутерброды желающим, вокруг бегают перепачканные глиной дети и обедают усталые взрослые. Здесь жители могут передохнуть от разбора завалов и поесть горячую еду, а в здании спортзала - принять теплый душ.
"Горячий душ - очень важная вещь. В такой драматической ситуации он очень успокаивает. Ведь от центра города почти ничего не осталось: он разрушен", - рассказывает одна из волонтерок. Она раздает листовки местным жителям, чтобы они знали, где в Бад-Мюнстерайфеле можно получить помощь.
Катастрофа сплотила его жителей. Спустя сутки после наводнения они общими усилиями пытаются привести улицы и дома в порядок. Работают все, включая маленьких детей. Они надеются восстановить Бад-Мюнстерайфель.
"Я проснулся и подумал: "Надо же что-то делать!" Мы с другом вдвоем взяли тележку и начали разбирать завалы. Через какое-то время подтянулось все больше людей. Если к нам приедет тяжелая техника, то надо отделить камни от мусора. Ведь это хороший материал для новых улиц", - рассказывает местный житель.
Ликвидация последствий наводнения будет долгой
Похожая ситуация в соседнем городке Вальпорцхайм, где нет ни одного дома, который не пострадал бы от наводнения. Повсюду запах сырости и бензина от машин, которые смыла стихия - теперь они грудой лежат друг на друге, вперемешку с деревьями. Этот регион славится своим виноделием, но вода уничтожила почти все винные погреба. Мосты через реку также разрушены. Ущерб от стихии еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что ликвидация последствий будет долгой.
Власти федеральных земель обещали организовать прямую помощь "с минимумом бюрократии" и начать восстановление разрушенных районов. Правда, пока в небольших городах этим занимаются на первый взгляд лишь местные, волонтеры и сотрудники небольших кризисных штабов. Но помощь идет со всей Германии и ее иногда даже слишком много. Так от имени района Арвайлер мэр Ремагена срочно попросил всех желающих помочь пострадавшим от наводнения временно прекратить доставку еды и одежды, поскольку склады переполнены, а разбирать их требует много сил, которые так нужны в другом месте. Похожая ситуация в Бонне. Город просит в Твиттере воздержаться от нефинансовых пожертвований.
Смотрите также:
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Много воды утекло в Рейне со времен древних римлян, около двух тысяч лет назад основавших на его берегах свои первые поселения. Позже они превратились в нынешние немецкие города: Шпайер, Вормс, Майнц, Кобленц, Бонн, Кельн, Ксантен. Много рейнских наводнений видели и еще увидят их жители. Самое сильное случилось зимой 1784 года, а из последних наиболее серьезными были наводнения 1993 и 1995 годов.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Батюшка Рейн - любитель ходить в гости, но делает это не часто, а по настроению, в зависимости от погоды. Иногда он ограничивается символическим затоплением прогулочных дорожек и прибрежных лугов. Если же решит вновь по-настоящему проявить бурный нрав, то может, несмотря на оказываемое сопротивление, добраться до подвалов и первых этажей. Ничего не поделаешь. Жить на Рейне - жить вместе с Рейном.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Выгоды от такого соседства во много раз превышают возможные угрозы. За много столетий здесь научились обходиться с подобными сюрпризами - возводить дамбы и быстро наводить порядок после непрошенных визитов. В последние годы в строительство защитных сооружений инвестируются сотни миллионов евро. Одновременно реке возвращают часть отобранных пойменных территорий, чтобы было, куда раздаться.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Экстремальные проявления необузданного характера Рейна регулярно чередуются с периодами низкой воды, как вновь случилось засушливой осенью 2015 года. В районе Кельна самый низкий уровень за всю историю наблюдений был зафиксирован в сентябре аномально жаркого 2003 года - всего 81 сантиметр. Можно ли было перейти столь обмелевший Рейн вброд? Нет, но об этом - позже.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Наводнения и мелководья причиняют особую головную боль рейнским капитанам. Сейчас каждый день по реке, например, на участке между Майнцем и Кобленцем проходит около 200 кораблей. Раньше было еще больше. На Рейне в Дуйсбурге находится крупнейший речной порт Европы. В прошлом веке через него из Рурской области вывозили сталь, уголь и другие товары. Так он выглядел в 1935 году.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Дуйсбургский порт в наши дни. Каждый современный речной контейнеровоз заменяет 100 грузовых машин, не говоря о кораблях, перевозящих стройматериалы, газ, нефть, другое сырье для химической промышленности, а также крупногабаритные грузы - трансформаторы, элементы ветряных энергоустановок и даже… космические корабли, вернее - советский "Буран" в 2008 году для Технического музея в Шпайере.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Для капитанов информация об уровне воды имеет огромное значение. От нее зависит, сколько груза они могут взять в рейс, чтобы не сесть на мель в периоды низкой воды или пройти под мостами во время воды высокой. Кроме того, за этими данными постоянно следят службы, отвечающие в прирейнских городах и регионах за защиту от наводнений. Поставляют их специальные водомерные станции.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Актуальные данные об уровне воды в Рейне на территории Германии можно узнать по единому справочному телефону - 19429, до него набрав код интересующего города, то есть, например, для Бонна - 0228 19429 или 0211 19429 - для Дюссельдорфа, изображенного на фотографии. Данные последних замеров круглосуточно сообщает голосовой автоответчик.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
На 865 немецких километрах Рейна беспрерывно работают 22 водомерных пункта. Важнейшими для судоходства считаются автоматизированные станции, расположенные в Каубе и Кельне - "Pegel Kaub" и "Pegel Köln". "Кельнский пегель" находится в этой круглой башенке на оживленной набережной Старого города. Стрелки его круглого циферблата показывают не время суток, а уровень воды в реке.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
"Каубский пегель" расположен на Среднем Рейне, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место хорошо знакомо туристам, благодаря средневековому замку Пфальцграфенштайн, возведенному посреди реки. Регулярные замеры уровня воды здесь начали осуществлять в середине XIX века, а водомерный пункт построили в 1905 году.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Эта средневековая сторожевая башня находится по соседству - примерно в 20 километрах вверх по течению около Бингена. Средний Рейн всегда был и остается непростым местом для речной навигации. Осадка грузовых судов в зависимости от уровня воды и тенденции падения или повышения на этом его участке может составлять от 80 до 120 см, а минимальная глубина ходовой полосы равняется 2,1 метра.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
В районе Кельна систематически мерить уровень воды начали в 1771 году. Примерно через десять лет стали вести регулярные записи. Первая водомерная станция была разрушена льдинами во время рекордного в истории наводнения 1784 года. В феврале Рейн поднялся тогда здесь до отметки в 13,63 метра.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Данные о более ранних катастрофах известны по записям в средневековых летописях и дошедших до наших дней отметках на домах и зданиях, заливавшихся водой. Самая старая датирована июлем 1342 года - 11,53 метра в районе Кельна. Пик этого наводнения на Рейне и многих других реках Европы пришелся на день Марии Магдалины, так его и назвали - Magdalenenhochwasser.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Эти современные дома-краны в бывшем портовом квартале Кельна серьезных наводнений еще не видели. Данные об уровне воды в Рейне - данные относительные. Нулевая отметка на кельнской водомерной шкале привязана к национальной системе высотных координат и находится на несколько метров выше речного дна. Если Рейн когда-то обмельчает до "нулевого уровня", это не будет означать, что он пересох полностью.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Кельнский нулевой уровень Рейна (Pegelnull) зафиксирован на высоте 34,972 метра относительно национальной нулевой отметки (Normalhöhennull). Она, в свою очередь, находится на церкви Святого Александра в нижнесаксонском Валленхорсте. Так Рейн выглядел в начале ноября 2015 года, когда обмельчал до 1,1 метра.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Средний нормальный уровень реки в районе Кельна составляет 3,21 метра. Этот показатель вычисляется на основе данных за десятилетие. Засушливые периоды радуют историков и археологов, которые, изучая оголившееся дно, ведут поиски следов древнеримских пристаней на Рейне, например, в районе Бонна. Случаются также неприятные находки, как, например, неразорвавшиеся бомбы времен Второй мировой войны.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Во время наводнений для судоходства в районе Кельна решающее значение имеют две отметки. Первая - 6,2 метра, при достижении которой на реке водятся ограничения скорости судов, чтобы волны от них не разрушали берег. Вторая - 8,3 метра, при которой движение полностью останавливается.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Прогулочную набережную в Старом городе, обычно многолюдную и любимую туристами, закрывают при уровне в 9,8 метра. Если Рейн поднимается еще на 90 сантиметров, в Кельне вводится в действие чрезвычайный план защиты от наводнений, то есть начинается монтаж мобильного заграждения - дополнительной стены из металлических балок.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Эту мобильную систему разработали после наводнений 1993 и 1995 годов, частично затоплявших Старый город. Уровень воды в пик наводнения превышал тогда 10,6 метра. Новая система обеспечивает защиту этой исторической части города до уровня в 11,3 метра. Общий ущерб от одного только наводнения 1993 года на Рейне оценивается примерно в 500 миллионов евро, из них 56 миллионов пришлось на Кельн.
-
Наводнения и мелководья на Рейне
Специалисты подсчитали возможный ущерб от серьезного рейнского наводнения в случае, если бы здесь отсутствовали защитные сооружения. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия он мог бы составить 130 миллиардов евро. Ввиду изменения земного климата и учащения экстремальных погодных ситуаций эти инвестиции в будущее себя оправдывают.
Автор: Максим Нелюбин