Президент ФРГ призвал к солидарности в помощи пострадавшим

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в субботу, 17 июля, посетил наиболее пострадавший от наводнения город Эрфтштадт в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, где заявил о необходимости солидарного подхода в помощи пострадавшим от наводнения.
По его словам, "многие потеряли все то, что создавали на протяжении своей жизни", а региональные власти в одиночку не справятся с последствиями катастрофы. Штайнмайер также призвал к пожертвованиям в адрес пострадавших.
Сопровождавший Штайнмайера глава этой земли и председатель партии ХДС Армин Лашет (Armin Laschet) заявил, что земельные власти приложат все усилия для организации прямой помощи всем пострадавшим "самым небюрократическим образом", после чего совместно с федеральными властями займутся структурным восстановлением разрушенных районов.
Ангела Меркель посетит пострадавшие районы
В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) направилась в соседнюю федеральную землю Рейнланд-Пфальц и начала свой визит с посещения населенного пункта Шульд, где разрушения от природной катастрофы особенно велики.
Общее число жертв в затронутых бедствием регионах Германии превысило 140 человек. В одном лишь районе Арвайлер в долине реки Ар в Рейнланд-Пфальце погибли 98 человек. Власти по-прежнему не исключают, что количество жертв будет возрастать по мере того, как спасатели разбирают завалы в разрушенных населенных пунктах.
Также стало известно, что в соседних районах Бельгии паводок унес жизни как минимум 24 человек, еще не менее 20 человек пропали без вести.
Смотрите также:
-
Последствия непогоды в Германии
На этой неделе в некоторых регионах Германии за короткое время выпало до 150 литров осадков на квадратный метр. Особенно сильно пострадали федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Эта фотография сделана утром в четверг, 15 июля в деревне Шульд, расположенной в долине реки Ар.
-
Последствия непогоды в Германии
В деревне Шульд потоки воды разрушили много жилых домов и других построек. В пострадавших регионах ведутся интенсивные поисково-спасательные работы. Есть погибшие, пропавшие без вести и другие пострадавшие люди. Эти сведения постоянно обновляются. Речь идет о десятках человек.
-
Последствия непогоды в Германии
Альтенбург на реке Ар. Фотография сделана с полицейского вертолета.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленный и эвакуированный центр одного из районов города Ахена - Корнелимюнстер.
-
Последствия непогоды в Германии
Одна из улиц города Хагена в земле Северный Рейн - Вестфалия, превратившаяся в реку в ночь на четверг, 15 июля.
-
Последствия непогоды в Германии
Для очистки улиц в Хагене задействована специальная техника бундесвера.
-
Последствия непогоды в Германии
Участок около дома престарелых в Хагене.
-
Последствия непогоды в Германии
Еще одна фотография из Хагена, где из берегов вышел ручей Нама.
-
Последствия непогоды в Германии
В городе Вюрзелен из-за большой массы воды обрушилась крыша торгового центра.
-
Последствия непогоды в Германии
Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.
-
Последствия непогоды в Германии
Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленная нижняя дорожка Рейнского бульвара в Кельне.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленный гараж в Эркрате - городе на реке Дюссель в земле Северный Рейн - Вестфалия.
-
Последствия непогоды в Германии
В Эркрате в результате наводнения пострадали десятки домов.
-
Последствия непогоды в Германии
Сотрудник пожарно-спасательной службы в Эркрате держит в руках рыбу, найденную посреди дороги.
-
Последствия непогоды в Германии
Вышедший из берегов Рейн в Майнце.
-
Последствия непогоды в Германии
Община Зельбиц в баварском регионе Верхняя Франкония.
-
Последствия непогоды в Германии
Вельшбиллиг около города Трира в земле Рейнланд-Пфальц.
-
Последствия непогоды в Германии
Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.
-
Последствия непогоды в Германии
Река Вуппер в городе Вупперталь в регионе Бергишес Ланд.
-
Последствия непогоды в Германии
Затопленная улица в Эрфтштадте в земле Северный Рейн - Вестфалия
-
Последствия непогоды в Германии
Вода размыла дорожное полотно в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц.