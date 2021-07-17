 Президент ФРГ призвал к солидарности в помощи пострадавшим | Новости из Германии о Германии | DW | 17.07.2021

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Германия

Президент ФРГ призвал к солидарности в помощи пострадавшим

Франк-Вальтер Штайнмайер посетил разрушенный наводнением город. Глава Северного Рейна - Вестфалии и председатель ХДС Армин Лашет пообещал пообещал прямую помощь в обход бюрократии.

Франк-Вальтер Штайнмайер, Армин Лашет и пострадавший от наводнения житель Эрфштата

Слева направо: Франк-Вальтер Штайнмайер, Армин Лашет и пострадавший от наводнения житель Эрфштата

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в субботу, 17 июля, посетил наиболее пострадавший от наводнения город Эрфтштадт в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, где заявил о необходимости солидарного подхода в помощи пострадавшим от наводнения.

По его словам, "многие потеряли все то, что создавали на протяжении своей жизни", а региональные власти в одиночку не справятся с последствиями катастрофы. Штайнмайер также призвал к пожертвованиям в адрес пострадавших. 

Сопровождавший Штайнмайера глава этой земли и председатель партии ХДС Армин Лашет (Armin Laschet) заявил, что земельные власти приложат все усилия для организации прямой помощи всем пострадавшим "самым небюрократическим образом", после чего совместно с федеральными властями займутся структурным восстановлением разрушенных районов.

Ангела Меркель посетит пострадавшие районы

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) направилась в соседнюю федеральную землю Рейнланд-Пфальц и начала свой визит с посещения населенного пункта Шульд, где разрушения от природной катастрофы особенно велики.

Общее число жертв в затронутых бедствием регионах Германии превысило  140 человек. В одном лишь районе Арвайлер в долине реки Ар в Рейнланд-Пфальце погибли 98 человек. Власти по-прежнему не исключают, что количество жертв будет возрастать по мере того, как спасатели разбирают завалы в разрушенных населенных пунктах.

Также стало известно, что в соседних районах Бельгии паводок унес жизни как минимум 24 человек, еще не менее 20 человек пропали без вести.

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