Президент ФРГ призвал к солидарности в помощи пострадавшим

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в субботу, 17 июля, посетил наиболее пострадавший от наводнения город Эрфтштадт в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, где заявил о необходимости солидарного подхода в помощи пострадавшим от наводнения.

По его словам, "многие потеряли все то, что создавали на протяжении своей жизни", а региональные власти в одиночку не справятся с последствиями катастрофы. Штайнмайер также призвал к пожертвованиям в адрес пострадавших.

Сопровождавший Штайнмайера глава этой земли и председатель партии ХДС Армин Лашет (Armin Laschet) заявил, что земельные власти приложат все усилия для организации прямой помощи всем пострадавшим "самым небюрократическим образом", после чего совместно с федеральными властями займутся структурным восстановлением разрушенных районов.

Ангела Меркель посетит пострадавшие районы

В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) направилась в соседнюю федеральную землю Рейнланд-Пфальц и начала свой визит с посещения населенного пункта Шульд, где разрушения от природной катастрофы особенно велики.

Общее число жертв в затронутых бедствием регионах Германии превысило 140 человек. В одном лишь районе Арвайлер в долине реки Ар в Рейнланд-Пфальце погибли 98 человек. Власти по-прежнему не исключают, что количество жертв будет возрастать по мере того, как спасатели разбирают завалы в разрушенных населенных пунктах.

Также стало известно, что в соседних районах Бельгии паводок унес жизни как минимум 24 человек, еще не менее 20 человек пропали без вести.

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