Жертвами наводнений в Бельгии стали минимум 20 человек

В результате наводнений на востоке Бельгии погибли не менее 20 человек. Еще 20 числятся пропавшими без вести, сообщило министерство внутренних дел королевства в пятницу, 16 июля. Премьер-министр Александер Де Кроо объявил 20 июля национальным днем траура.
Нынешние наводнения могут стать крупнейшим из тех, с которыми сталкивалась страна, заявил глава правительства. Ситуация во многих населенных пунктах остается крайне критической, добавил он. Больше всего пострадала провинция Льеж на востоке королевства. Так, в городе Пепенстер разрушены 20 домов, сообщил бургомистр.
Массовая эвакуация в Нидерландах
Ставший причиной ливневых дождей циклон "Бернд" не обошел стороной и соседние с Бельгией страны. Так, на юге Нидерландов тысячи жителей населенных пунктов на реке Маас были вынуждены покинуть свои дома. В городе Венло была эвакуирована больница с двумя сотнями пациентов. На одном из каналов близ Маастрихта была повреждена дамба. Сотрудники экстренных служб и военнослужащие укрепили гидротехнические сооружения на реках региона мешками с песком.
Премьер-министр королевства Марк Рютте назвал ситуацию страшной и тяжелой. В отличие от Бельгии и Германии, в Нидерландах никто не погиб от последствия недавнего разгула стихии, подчеркнул глава правительства.
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