Непогода в Германии привела к серьезным последствиям

Циклон "Бернд" принес с собой мощные дожди сразу в несколько федеральных землях Германии. Немецкая метеорологическая служба (Deutscher Wetterdienst, DWD) предупредила в среду, 14 июля, что в Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре и ряде регионов земли Гессен сохранятся экстремальные погодные условия, включая сильные грозы и продолжительные ливни. Ожидается, что суточный объем осадков может составить от 50 до 200 литров на квадратный метр.

Метеорологи предупредили граждан о возможном подтоплении улиц и подвалов, а также оползнях. Небольшие реки и ручьи могут выйти из берегов. Спасательные службы вынуждены приходить на помощь водителям, блокированным водой в застрявших автомобилях.

Пропали без вести два человека

Не менее двух человек числятся пропавшими без вести. Продолжаются поиски жителя города Йоштадт в Рудных горах (земля Саксония). Мужчину унесло течение реки 13 июля, когда он пытался защитить свой земельный участок, к которому подступала вода.

Схожий случай произошел в земле Баден-Вюртемберг, где в ночь на 12 июля 81-летний мужчина упал в реку Ягст, которая тоже вышла из берегов из-за сильных дождей. Поисковые работы продолжаются, но спасатели опасаются, что мужчину вряд ли удастся найти живым.

В городе Хаген (земля Северный Рейн - Вестфалия) был эвакуирован дом престарелых. По данным местных властей, здание сильно пострадало от воды и стало непригодно для жилья.

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