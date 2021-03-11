Япония почтила память жертв сильнейшего землетрясения в своей истории

Во многих городах Японии в четверг, 11 марта, прошли траурные мероприятия в десятую годовщину землетрясения, сильнейшего для страны за историю наблюдений. Жители почтили память погибших минутой молчания в 14.46 по местному времени (08.46 мск). Премьер-министр Ёсихидэ Суга возложил цветы к мемориалу в Токио. Глава правительства подчеркнул, что восстановление пострадавших регионов вступило в заключительную стадию.

В результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года погибли около 16 тысяч человек, а более 2500 пропали без вести. Свыше шести тысяч человек получили ранения.

Катастрофа на атомной электростанции "Фукусима-1"

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения. Это вызвало расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены, что привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Около 160 тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения.

Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС. В сентябре 2019 года три бывших топ-менеджера японской компании TEPCO, оператора АЭС "Фукусима", признаны невиновными в ядерной катастрофе, произошедшей в 2011 году.

Смотрите также: