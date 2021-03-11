Япония почтила память жертв сильнейшего землетрясения в своей истории

Во многих городах Японии в четверг, 11 марта, прошли траурные мероприятия в десятую годовщину землетрясения, сильнейшего для страны за историю наблюдений. Жители почтили память погибших минутой молчания в 14.46 по местному времени (08.46 мск). Премьер-министр Ёсихидэ Суга возложил цветы к мемориалу в Токио. Глава правительства подчеркнул, что восстановление пострадавших регионов вступило в заключительную стадию.
В результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года погибли около 16 тысяч человек, а более 2500 пропали без вести. Свыше шести тысяч человек получили ранения.
Катастрофа на атомной электростанции "Фукусима-1"
В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения. Это вызвало расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены, что привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Около 160 тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения.
Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен аварии на Чернобыльской АЭС. В сентябре 2019 года три бывших топ-менеджера японской компании TEPCO, оператора АЭС "Фукусима", признаны невиновными в ядерной катастрофе, произошедшей в 2011 году.
Смотрите также:
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Колдовское проклятие
Иллюстрация к эпической древнеиндийской поэме "Рамаяна" показывает, как ее герои Рама и Лакшмана сражаются с демоном и отрубают ему руки. Тем самым они снимают проклятие с Кабандхи, который был превращен в этого ужасного, безобразного монстра. Большинство демонов как в восточной, так и в европейской традиции - это заколдованные человеческие существа или падшие ангелы.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Рустам сражается с Белым дивом
В персидском эпосе "Шахнаме" герой поэмы Рустам сражается с Белым дивом, предводителем всех демонов Мазендерана (на рисунке в рукописи конца XVI века он почему-то синий). Автор поэмы Фирдоуси так описывает один из семи подвигов Рустама: "Громады нависшие разворотив, Длил яро борьбу изувеченный Див... Друг друга терзали, ломали они, Всё кровью вокруг заливали они..."
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Злой дух театра Но
Маска злого духа японского театра Но. Театр этот, в том числе и амплуа действующих лиц, очень строго формализирован. Маски являются неотъемлемым атрибутом драмы. Мастерство актера состоит в том, чтобы оживить маску, придать ей особую выразительность своей игрой.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Демон ревности
Еще одна маска - на этот раз маска ревнивой женщины (Япония, конец XVIII в.) Такие маски тоже надевали актеры в традиционном театре Но. Маска стала одним из экспонатов проходящей в цюрихском музее Rietberg выставки "Монстры, бесы, демоны". Судя по рогам, ревность была не беспочвенна.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Фольклорный монстр Акасита
Одно из традиционных японских чудовищ, изображенных на свитке эпохи Эдо в первой половине XIX века. Свиток, названный "Бакемоно цукуси", является своеобразной иллюстрированной энциклопедией монстров японского фольклора. Этот, прячущийся в черном облаке, носит имя Акасита. Встреча с ним сулила беды и неприятности.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Битва за Землю
Хираньякша (слева) - в индуистской мифологии демон-асура, божество низкого ранга, но обладающий большой силой. На рисунке он - с богом Вишну, воплотившимся в вепря, чтобы сразиться с Хираньякшой и спасти Землю, которую демон унес на дно океана. Их битва длилась тысячу лет, но в конце концов Вишну победил, убив грозного врага.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Раскаявшийся демон
Фудзин - японский бог ветра. В мешке у него как раз и хранятся ветры - до поры до времени. Это один из старейших синтоистских демонов, который по китайским буддистским верованиям воевал с небесным воинством Будды, попал к нему в плен и потом перековался, раскаялся и с тех пор служит добру.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Стрела против проказы
Это рисунок знаменитого Хокусая - художника и гравера, пожалуй, самого известного мастера японской ксилографии. Хокусай изображал не только гору Фудзи. Вот одна из его иллюстраций к историям о легендарном сёгуне и полководце Таметомо, чьи стрелы поражали и злых духов. Среди прочих подвигов Таметомо обратил в бегство и демона проказы.
-
Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре
Монстр приглашает
А это уже не народный эпос, а день сегодняшний. В экзотическом одеянии злого духа танцует участник рекламного шоу, которое организовали индийские участники Международной туристической ярмарки в Берлине, приглашая в свою удивительную страну.
Автор: Ефим Шуман