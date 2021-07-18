 Число жертв экологической катастрофы в ФРГ возросло до 156 | Новости из Германии о Германии | DW | 18.07.2021

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Германия

Число жертв экологической катастрофы в ФРГ возросло до 156

После разрушительных наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии о чрезвычайной ситуации объявлено в Баварии и Саксонии.

Наводнение в баварском городе Зельбиц

Наводнение в баварском городе Зельбиц

Количество погибших в результате стихийного бедствия на западе Германии вновь возросло и составляет теперь 156 человек. Как сообщил утром в воскресенье, 18 июля, представитель управления полиции в Кобленце, число жертв катастрофы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц увеличилось еще на 12 человек и достигло 110. В Северном Рейне - Вестфалии к вечеру субботы, 17 июля, было зарегистрировано 45 смертей.

Кроме того, по меньшей мере один человек погиб при наводнении в верхнебаварском округе Берхтесгаденер-Ланд. Таким образом, погибших во время случившейся сейчас экологической катастрофы значительно больше, чем в результате так называемого "наводнения века", произошедшего на востоке Германии в 2002 году, когда в Саксонии погиб 21 человек.

Ситуация остается критической

В районах наводнения в Северном Рейне - Вестфалии и Рейнланд-Пфальце многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести. Однако возможно, что пропавшие не могут дать о себе знать из-за продолжающегося отсутствия в ряде регионов телефонной и интернет-связи.

Критической остается ситуация на давшей трещины плотине, сдерживающей водохранилище Штайнбах под Ойскирхеном в Северном Рейне - Вестфалии. Чтобы избежать прорыва плотины, чреватого сильным наводнением, там в настоящее время ведется откачка воды. Однако, как заявили местные власти, опасность минует только тогда, когда водоем опустеет на две трети, а это, по самым скромным подсчетам, возможно только к полудню воскресенья.

Наводнения в Баварии и Саксонии

Между тем после разрушительных наводнений в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии 17 июля вечером о чрезвычайной ситуации было объявлено в Верхней Баварии, где особенно серьезное положение сложилось в округе Берхтесгаденер-Ланд. В субботу вечером уровень воды в протекающей там реке Берхтесгаденер Ахе достиг исторического максимума в 3,15 метра. По сообщению местных властей, от наводнения там удалось спасти 65 человек.

От сильных наводнений пострадал и регион Саксонская Швейцария в Саксонии, где отдельные районы оказались отрезанными от внешнего мира. Сильные наводнения также произошли в Австрии и на востоке Бельгии, где есть погибшие и пропавшие без вести.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Максим Филимонов


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