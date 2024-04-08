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Польский город Олава во время наводнения осенью 2024 года
Фото: Omar Marques/Getty ImagesФото: Omar Marques/Getty Images

Наводнение

Затопление большой территории суши водой в результате подъема ее уровня в реках, морях, водоемах.

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Новости

20 сентября 2024 г.

Пострадавшим от шторма "Борис" странам выделят 11 млрд евро

16 сентября 2024 г.

Разрушительное наводнение в Европе

16 сентября 2024 г.

Наводнения в Европе: 11 погибших, тысячи домов ушли под воду

16 сентября 2024 г.

В Нигерии наводнение помогло сбежать сотням заключенных

15 сентября 2024 г.

Туск планирует объявить в Польше режим стихийного бедствия

15 сентября 2024 г.

Минимум шесть человек погибли от наводнений в Европе

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Контекст

Поднявшийся уровень воды в реке Одер, 16 сентября 2024 года

Наводнение в Польше: Вроцлав готовится ко встрече со стихией

Наводнение в Польше: Вроцлав готовится ко встрече со стихией

Мешки с песком, неустанная работа волонтеров, тревога жителей - Вроцлав опасается повторения катастрофы 1997 года.
Катастрофы17 сентября 2024 г.
Измерение уровня воды на одном из островов на Дунае в Вене, 14 сентября 2024 года

Наводнения в странах Центральной Европы

Наводнения в странах Центральной Европы

Дожди, наводнения, несколько погибших: службы спасения в странах Центральной Европы пытаются ограничить ущерб от стихии.
Катастрофы16 сентября 2024 г.14 фото
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Убытки от наводнения в Баварии

Убытки от наводнения в Баварии

Наводнение на юге Германии поставило под угрозу существования десятки небольших семейных бизнесов
Катастрофы22 июня 2024 г.03:06 мин.
Олаф Шольц во время правительственного заявления в бундестаге 6 июня

Жестче с беженцами, жестче с Россией. Что еще сказал Шольц?

Жестче с беженцами, жестче с Россией. Что еще сказал Шольц?

Перед открывающимся чемпионатом Европы по футболу канцлер Германии Олаф Шольц выступил с правительственным заявлением.
Миграция6 июня 2024 г.
Затопленный город Бабенхаузен в Баварии

Наводнение на юге Германии: пик не пройден

Наводнение на юге Германии: пик не пройден

Число жертв стихийного бедствия растет, а экономический ущерб от разгула стихии пока подсчитать невозможно.
Климат3 июня 2024 г.
Выход на набережную в Регенсбурге запрещен из-за наводнения

Наводнение века на юге Германии

Наводнение века на юге Германии

В Баварии и Баден-Вюртемберге продолжается масштабное наводнение. Как выглядит сейчас зона бедствия - фотогалерея DW.
Катастрофы3 июня 2024 г.11 фото
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