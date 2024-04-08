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Фото: Omar Marques/Getty Images
Фото: Omar Marques/Getty Images
Наводнение
Затопление большой территории суши водой в результате подъема ее уровня в реках, морях, водоемах.
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Новости
20.09.2024
20 сентября 2024 г.
Пострадавшим от шторма "Борис" странам выделят 11 млрд евро
16.09.2024
16 сентября 2024 г.
Разрушительное наводнение в Европе
16.09.2024
16 сентября 2024 г.
Наводнения в Европе: 11 погибших, тысячи домов ушли под воду
16.09.2024
16 сентября 2024 г.
В Нигерии наводнение помогло сбежать сотням заключенных
15.09.2024
15 сентября 2024 г.
Туск планирует объявить в Польше режим стихийного бедствия
15.09.2024
15 сентября 2024 г.
Минимум шесть человек погибли от наводнений в Европе
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Контекст
Наводнение в Польше: Вроцлав готовится ко встрече со стихией
Наводнение в Польше: Вроцлав готовится ко встрече со стихией
Мешки с песком, неустанная работа волонтеров, тревога жителей - Вроцлав опасается повторения катастрофы 1997 года.
Катастрофы
17.09.2024
17 сентября 2024 г.
Наводнения в странах Центральной Европы
Наводнения в странах Центральной Европы
Дожди, наводнения, несколько погибших: службы спасения в странах Центральной Европы пытаются ограничить ущерб от стихии.
Катастрофы
16.09.2024
16 сентября 2024 г.
14 фото
Убытки от наводнения в Баварии
Убытки от наводнения в Баварии
Наводнение на юге Германии поставило под угрозу существования десятки небольших семейных бизнесов
Катастрофы
22.06.2024
22 июня 2024 г.
03:06 мин.
Жестче с беженцами, жестче с Россией. Что еще сказал Шольц?
Жестче с беженцами, жестче с Россией. Что еще сказал Шольц?
Перед открывающимся чемпионатом Европы по футболу канцлер Германии Олаф Шольц выступил с правительственным заявлением.
Миграция
06.06.2024
6 июня 2024 г.
Наводнение на юге Германии: пик не пройден
Наводнение на юге Германии: пик не пройден
Число жертв стихийного бедствия растет, а экономический ущерб от разгула стихии пока подсчитать невозможно.
Климат
03.06.2024
3 июня 2024 г.
Наводнение века на юге Германии
Наводнение века на юге Германии
В Баварии и Баден-Вюртемберге продолжается масштабное наводнение. Как выглядит сейчас зона бедствия - фотогалерея DW.
Катастрофы
03.06.2024
3 июня 2024 г.
11 фото
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Катастрофы
04.05.2024
4 мая 2024 г.
Изменение климата: Европа побила антирекорд, выяснили ученые
В 2023 году Европа столкнулась с лесными пожарами, наводнениями и рекордным количеством жарких дней.
Природа и окружающая среда
22.04.2024
22 апреля 2024 г.
После наводнения долго будет очень много проблем. Опыт ФРГ
Паводки в России и Казахстане приведут к огромным расходам, расстройствам психики и нехватке кадров для восстановления.
Экономика и бизнес
16.04.2024
16 апреля 2024 г.
Наводнение и прорыв дамбы в Орске. Что рассказывают жители
Пострадавшие от наводнения жители Орска винят местные власти и рассказывают о коррупции во время строительства дамбы.
Катастрофы
09.04.2024
9 апреля 2024 г.
Наводнение в Казахстане. Где объявлен режим ЧС и чего ждать
Казахстан столкнулся с самыми масштабными за 80 лет паводками. Отрезанными от внешнего мира оказались 59 городов и сел.
Катастрофы
08.04.2024
8 апреля 2024 г.
Наводнение в Оренбургской области и других регионах России
Таяние снегов привело к наводнениям в 39 регионах РФ. Наиболее пострадала от стихии Оренбургская область. Галерея DW.
Катастрофы
08.04.2024
8 апреля 2024 г.
12 фото
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