 От бундеслиги до волонтеров: как в Германии помогают жертвам наводнения | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 20.07.2021

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Германия

От бундеслиги до волонтеров: как в Германии помогают жертвам наводнения

Волна наводнений в ФРГ сменилась волной солидарности. Справиться с разрушениями и пережить последствия катастрофы пострадавшим помогают тысячи волонтеров и гражданских инициатив по всей стране.

Полиция и волонтеры очищают улицу в пострадавшем от наводнения Бад-Мюнстерайфеле

Полиция и волонтеры очищают улицу в пострадавшем от наводнения Бад-Мюнстерайфеле

Когда немного схлынула вода и улегся первый шок, эвакуированные во время чудовищного наводнения жители городов на западе Германии стали возвращаться на место трагедии, чтобы оценить масштабы разрушений и ущерба, нанесенных природной катастрофой, и привести в порядок свои дома - где это возможно.

Во многих местах до сих пор нет электричества, питьевой воды, отсутствует мобильная связь. Дороги разрушены, под толстым слоем ила и грязи лежат искореженные автомобили, обломки мебели, посуда, одежда, обувь, детские игрушки. В один день многие люди лишились всего - у большинства из них не было специальной страховки на случай подобных происшествий. Но волна наводнения сменилась волной солидарностина помощь пострадавшим пришли тысячи волонтеров, гражданских инициатив и организаций со всей Германии.

Работы для волонтеров - не на одну неделю

Женя Спиглазова - одна из многих добровольцев, отправившихся помогать жителям пострадавшего от наводнения Зинцига, небольшого городка в Рейнланд-Пфальце. "Когда видишь, насколько там страшно, и понимаешь, что у людей ничего не осталось, - тут и вопроса никакого не возникает: сразу все собираются и едут. А люди говорят: "Ребята, мы благодарны каждым рукам", - рассказывает Женя, сидя за рулем автомобиля, направляющегося в Зинциг.

Зинциг после наводнения - люди приводят в порядок свой дом с помощью волонтеров

Зинциг после наводнения

Багажник машины забит едой, упаковками с питьевой воды и сухими полотенцами. Вместе с жителями Зинцига и приехавшими на помощь добровольцами из других городов Женя помогает освобождать улицы от завалов и откачивать воду из затопленных домов. "В подвалах еще стоит вода, и все, что там находится, нужно вытащить и выбросить в стоящий на улице контейнер", - говорит она.

Женя провела в Зинциге два выходных дня. "Там, где мы были сегодня, есть шанс спасти хоть что-то, хоть какие-то дома, - продолжает девушка. - А в другом месте, где живут наши знакомые, вообще больше не осталось никакой цивилизации". Для нее и для других волонтеров работы в пострадавших от наводнения районах еще не на одну неделю.

Многие хотят приютить у себя пострадавших

Во многих городах ФРГ, через которые прокатилось наводнение, были смыты целые улицы - от домов остались лишь покрытые илом стены. Отели и жители окрестных городов предложили приют оставшимся без крыши над головой.

Разрушенный дом в деревне Шульд

После наводнения люди остались без крыши над головой

Несколько дней подряд после наводнения телефон городской администрации Бонна буквально разрывался от звонков - тысячи людей предлагали жилье пострадавшим от катастрофы. Спустя какое-то время власти города на свой онлайн-странице были вынуждены попросить тех, кто хотел принять у себя жертв наводнения, больше не звонить, чтобы не перегружать телефонную линию.

"Многие люди были готовы предоставить жилье семьям до трех человек, городские гостиницы выделили свыше 50 двухместных номеров. Мы были ошеломлены разнообразием и обилием предложений. На сегодняшний день необходимости в этом больше нет", - объяснила бургомистр Бонна Катя Дёрнер (Katja Dörner).

Людей просят больше не везти гуманитарную помощь

В последующие после наводнения дни в затопленные районы устремились сотни машин - волонтеры везли туда одежду, еду и предметы первой необходимости. В результате за короткое время центры сбора вещей для пострадавших в некоторых местах оказались настолько переполнены, что людей попросили больше не везти гуманитарную помощь.

Волонтеры не успевают разбирать мешки с гуманитарной помощью для жертв катастрофы

Волонтеры не успевают разбирать мешки с гуманитарной помощью для жертв катастрофы

С такой просьбой, в частности, обратился бургомистр города Ремаген, находящегося в округе Арвайлер. Склады заполнены до отказа, объяснил он, и на то, чтобы рассортировать и распределить привезенные вещи, уходит много времени и сил, которые необходимы для работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры.  Схожая ситуация и в Бонне: администрация была вынуждена попросить горожан через Twitter воздержаться от нефинансовых пожертвований.

В некоторых пострадавших регионах обстановка продолжает оставаться напряженной и по сей день. Особенно критическая ситуация в районе Ойскирхен, где под угрозой обрушения находится стена плотины Штайнбах. Поэтому местные власти призвали людей воздержаться от поездок в районы наводнения, чтобы не подвергать себя опасности.

Строительные магазины обеспечивают оборудованием

Помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры предложили и крупные сетевые строительные магазины: Obi, Bauhaus, Hornbach, Toom. Некоторые из них бесплатно одалживают жителям пострадавших городов специальное оборудование и приборы, необходимые для того, чтобы расчистить завалы и откачать воду из затопленных домов: погружные насосы, сушилки, лопаты.

Obi на своем сайте предложил покупателям, у которых есть ненужные им сушильные агрегаты и насосы, привезти их в магазин, а взамен получить ваучер на сопоставимую по стоимости новую бытовую технику. Пожертвованное таким образом оборудование Obi пересылает в затопленные регионы. Многие строительные магазины, кроме того, предоставляют жертвам наводнения крупные скидки.

Пострадавшим от наводнения помогут немецкие футболисты

О создании Фонда помощи пострадавшим от наводнений на западе Германии в размере 3 млн евро объявили Немецкая футбольная лига (DFL) и Немецкий футбольный союз (DFB). В совместном заявлении, обнародованном в пятницу, 16 июля, стороны отметили, что поражены картинами опустошений, равно как и масштабом бедствия.

"Мы считаем очевидным проявление солидарности в кризисной ситуации", - указывается в заявлении. Представители DFB связались с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который тоже пообещал поддержку.

Между тем футбольные клубы "Бавария" из Мюнхена и "Кельн" из одноименного города, а также телекоммуникационная компания Telekom пожертвуют 100 тысяч евро пострадавшим от разгула стихии. Средства будут перечислены организации Lichtblicke e.V. перед товарищеским матчем 17 июля. Ранее о поддержке пострадавших заявили клубы "Боруссия" из Дортмунда и Мёнхенгладбаха.

Чтобы упорядочить поступающую со всех сторон помощь, в ближайшее время Немецкий Красный Крест откроет "горячую линию". Она соединит тех, кто готов оказать какую-либо помощь, и тех, кто в ней нуждается.

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  • Альтенбург

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  • Ахен

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  • Хаген

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  • Вюрзелен

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  • Эрдорф

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    Около деревни Эрдорф в земле Рейнланд-Пфальц.

  • Айфель

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    Затопленная улица и железнодорожные пути в регионе Айфель.

  • Айфель

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    Деревня Эш в округе Арвайлер в Айфеле.

  • Кельн

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  • Эркрат

    Последствия непогоды в Германии

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    Вышедший из берегов Рейн в Майнце.

  • Зельбиц

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  • Вельшбиллиг

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  • Золинген

    Последствия непогоды в Германии

    Город Золинген в регионе Бергишес Ланд.

  • Вупперталь

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  • Грузовики и легковые машины под водой на улице в Эрфтштадте

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  • Обвалившееся дорожное полотно в районе Арвайлер в земле Рейнланд-Пфальц.

    Последствия непогоды в Германии

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