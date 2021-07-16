 Берлин предоставит пострадавшим от наводнения срочную помощь | Новости из Германии о Германии | DW | 18.07.2021

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Германия

Берлин предоставит пострадавшим от наводнения срочную помощь

Об экстренных дотациях в размере более чем 300 миллионов евро объявил министр финансов Германии Олаф Шольц. Он пообещал помочь пострадавшим от наводнения на западе ФРГ быстро и без бюрократических проволочек.

Наводнение в баварском городе Зельбиц

Наводнение в баварском городе Зельбиц

Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о предоставлении пострадавшим от наводнения чрезвычайной финансовой помощи от правительства ФРГ в размере более чем 300 миллионов евро. Как сообщила в воскресенье, 18 июля,   газета Bild am Sonntag, план оказания экстренной помощи он представит кабинету министров в среду, 21 июля. Кроме того, Шольц намерен предложить правительству программу развития пострадавших в результате экологической катастрофы регионов в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальцна общую сумму в несколько миллиардов евро. 

Первые дотации поступят уже в июле 

По словам Шольца, люди, потерявшие свой бизнес и свои дома, не могут возместить ущерб в одиночку: вся страна должна помочь пострадавшим от наводнения быстро, масштабно и без бюрократических проволочек. Как отметил министр финансов, чрезвычайная помощь от правительства ФРГ будет выплачена через земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, причем первые дотации людям поступят уже в июле. Помощь на восстановление регионов требует большего времени, "но уже до конца года все должно быть готово", сказал Шольц. Политик сообщил также о намерении правительства Германии предоставить пострадавшим от наводнения налоговые льготы. 

Министр финансов Германии Олаф Шольц

Министр финансов Германии Олаф Шольц

Как отметил Шольц, федеральному правительству пока нет необходимости брать новые кредиты на помощь пострадавшим от наводнения. По его словам, необходимую поддержку оно может оказать уже сейчас - используя имеющиеся в его распоряжении средства. 

Между тем стихийное бедствие постигло и Верхнюю Баварию, где из-за наводнений, произошедших в результате обрушившихся на регион проливных дождей, был объявлен режим ЧС. В городе Марктшелленберг (округ Берхтесгаденер-Ланд) один из районов оказался полностью отрезан от внешнего мира. Власти округа сообщили о гибели двух человек. Сильное наводнение также произошло в регионе Саксонская Швейцария в Саксонии. 

С учетом погибших в регионе Берхтесгаденер-Ланд общее число жертв наводнений в Германии достигло минимум 156 человек. 

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    Автор: Настасья Штраухлер, Максим Филимонов


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