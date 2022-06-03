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Саксония
Саксония - самая восточная федеральная земля Германии. Столица Саксонии - Дрезден.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy
Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy
Главной героиней нового номера журнала Playboy в Германии стала принцесса Саксонская.
Культура
08.02.2024
8 февраля 2024 г.
Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"
Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"
Вернигероде входит в число самых красивых фахверковых городов Германии. Над ним возвышается этот живописный замок.
Туризм
22.01.2024
22 января 2024 г.
Достопримечательности Рудных гор в Германии
Достопримечательности Рудных гор в Германии
Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой земле Саксония?
Туризм
27.12.2023
27 декабря 2023 г.
Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?
Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?
В прошедшие выходные в столице Саксонии состоялся Праздник дрезденского штоллена.
Туризм
11.12.2023
11 декабря 2023 г.
"Трем орешкам для Золушки" - 50 лет
"Трем орешкам для Золушки" - 50 лет
В саксонском замке Морицбург открылась зимняя выставка, посвященная культовой зимней сказке.
Туризм
22.11.2023
22 ноября 2023 г.
Рождественский штоллен - сладкая традиция Дрездена
Рождественский штоллен - сладкая традиция Дрездена
Дрезденский штоллен - один из самых известных рождественских кексов в Германии.
Туризм
16.11.2023
16 ноября 2023 г.
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Глава Саксонии Михаэль Кречмер не разбирается в теме, но хочет понравиться поклонникам Путина, считает Андрей Гурков
Андрей Гурков
Комментарий
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