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Саксония

Саксония - самая восточная федеральная земля Германии. Столица Саксонии - Дрезден.

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Контекст

Ксения принцесса Саксонская

Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy

Немецкая принцесса снялась для журнала Playboy

Главной героиней нового номера журнала Playboy в Германии стала принцесса Саксонская.
Культура8 февраля 2024 г.
Вернигероде

Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"

Замок Вернигероде, где снимали "Мюнхгаузена"

Вернигероде входит в число самых красивых фахверковых городов Германии. Над ним возвышается этот живописный замок.
Туризм22 января 2024 г.
Обервизенталь, Рудные горы

Достопримечательности Рудных гор в Германии

Достопримечательности Рудных гор в Германии

Что посмотреть в Рудных горах - популярном туристическом регионе в немецкой земле Саксония?
Туризм27 декабря 2023 г.
Дрезден

Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?

Сколько весил дрезденский царь-кекс в 2023 году?

В прошедшие выходные в столице Саксонии состоялся Праздник дрезденского штоллена.
Туризм11 декабря 2023 г.
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки"

"Трем орешкам для Золушки" - 50 лет

"Трем орешкам для Золушки" - 50 лет

В саксонском замке Морицбург открылась зимняя выставка, посвященная культовой зимней сказке.
Туризм22 ноября 2023 г.
Презентация очередного сезона штолленов в Дрездене в 2017 году

Рождественский штоллен - сладкая традиция Дрездена

Рождественский штоллен - сладкая традиция Дрездена

Дрезденский штоллен - один из самых известных рождественских кексов в Германии.
Туризм16 ноября 2023 г.20 фото
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