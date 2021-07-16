На границе Германии и Чехии из-за наводнения не ходят поезда

Германия продолжает ощущать последствия сильных ливневых дождей. Вызванное ими наводнение привело к приостановке железнодорожного сообщения между городком Бад-Шандау в федеральной земле Саксония и чешским городом Дечин. Перерыв завершится не ранее полудня воскресенья, 18 июля, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.

Между тем в Баварии, в районе Берхтесгаденер-Ланд объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнений погиб по крайней мере один человек. В населенных пунктах затоплены подвалы многих домов и улицы. Значительная часть местных жителей эвакуирована, сообщила представительница районной администрации. Уровень воды в местной реке поднялся до иcторической отметки 3,15 метра.

Обрушившиеся на запад Германии 14-15 июля проливные дожди вызвали сильное наводнение. Количество жертв мощного паводка превысило 140 человек, власти предупреждают, что оно может увеличиться. На помощь в борьбе с последствиями стихии пришли служащие вооруженных сил ФРГ. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал к солидарности в помощи пострадавшим.

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