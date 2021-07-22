Все уничтожено под коричневым озером, или Культура после наводнения

Проливные дожди, длившиеся часами, быстро поднявшийся уровень рек, смытые дома, залитые водой подвалы... Больше всего от разрушений в результате серьезной погодной катастрофы в середине июля пострадали районы в двух федеральных землях Германии - Северном Рейне-Вестфалии и Рейнланд-Пфальце.

Более 180 погибших, материальный ущерб в миллиарды евро - таковы ошеломляющие последствия природной катастрофы. Однако то, что становится очевидным только постепенно, коснулось и многих культурных объектов и заведений. Пострадали издательства, музеи, архивы, галереи, церкви и даже, как в Вуппертале, оперный театр.

Андреас фон Стедман

"Это было похоже на Ниагарский водопад", - вспоминает Мариетта Тьен (Marietta Thien), директор издательства Velbrück. Когда они с мужем Андреасом фон Стедманом (Andreas von Stedman) проснулись в ту трагическую июльскую ночь, было без четверти четыре. Несколько часов шел сильный дождь. Почва на склонах в Меттернихе в районе Вайлерсвист недалеко от Бонна больше не впитывала осадки...

Горы уничтоженных книг

Вода на главной улице стояла по колено. Чтобы предотвратить прорыв плотины Штайнбахтальшперре, из переполненного водохранилища экстренно спускали воду. "Мощный поток поразил нашу деревню с огромной силой. Нас никто не предупредил об опасности", - делится воспоминаниями с DW Андреас фон Стедман. То, что здесь нет погибших, граничит с чудом. Вода затопила здание издательства Velbrück, разрушила книжный магазин и в одно мгновение сделала непригодными мебель, компьютеры и служебные автомобили.

Помещение, в котором обычно проходят чтения и концерты, тоже пострадало. На съемках, сделанных дроном, видно огромное коричневое озеро. Уровень воды, залившей историческое здание научного издательства, составлял три метра. Мариетта Тьен и Андреас фон Стедман ошеломлены: "Все уничтожено под коричневым озером!"



Книги издательства, пострадавшие от наводнения

Разрушительная сила воды оставила следы и в других местах: особенно сильно пострадала Вуппертальская опера, расположенная в городском районе Бармен. Залило оркестровую яму, техническое крыло под сценой, склад музыкальных инструментов и репетиционный зал. Разрушены и повреждены сцена и светотехника, вентиляция, отопление и система пожарной сигнализации.

"В настоящее время здание оперного театра не может быть использовано по своему прямому назначению. После долгой вынужденной паузы из-за пандемии нас постигла еще одна серьезная беда, как для артистов, так и для публики", - подчеркивает в интервью DW директор театра Даниэль Зигхаус (Daniel Sieghaus).

Оперный театр после наводнения

Здесь, как и во многих других пострадавших от наводнений местах, продолжается инвентаризация, мастера и техники составляют списки уничтоженного имущества. Размер ущерба пока не поддается точной оценке. Между тем, Рольф Рейтер (Rolf Reuter), руководитель отдела сценических технологий, прогнозирует миллионные убытки.

Театру срочно нужны новые инструменты. Затрудняет их покупку то, что бюджетные организации, такие как Вуппертальская опера, должны проводить тендеры по всей Европе - на закупку чего-либо, строительство или ремонт и так далее. На это потребуется много времени. Может быть, законодателям стоит подумать об ускоренных процедурах закупок и заключения контрактов? В настоящее время Вуппертальской опере придется переключиться на альтернативные площадки, например, на театр "Ам Энгельсгартен" (Theater am Engelsgarten) и сценическую площадку в здании исторической ратуши.

Вуппертальский оперный театр до наводнения

Массы воды не остановились и перед Бергским музеем трамваев (Bergische Straßenbahnmuseum) в городском районе Вупперталя - Кольфурт. "Полвека здесь все было спокойно, - говорит Гидо Корфф (Guido Korff), член правления музея, - как вдруг потоки воды устремились сразу с двух сторон - из переполненной реки Вуппер и вниз с горы Кальтенбах".

Всего за несколько минут водой были залиты площадки с вагонами, несколько помещений, включая здание диспетчерской службы. "К большому нашему счастью, не пострадали сами вагоны. Мы оказались в пределах возможного ущерба в 50 000 евро", - подчеркивает Гидо Корфф в интервью DW. Откуда взять эти деньги, если не из частных пожертвований или финансирования со стороны земельного и федерального правительств?

Помещения Музея трамваев, затопленные водой

Чуть западней, в Штольберге неподалеку от Аахена, поражена культурная память целого города - вода залила архив, располагавшийся в исторической ратуше и в подвале соседнего здания. Водой уничтожены книги, документы и другие материалы, самые старые из которых относятся к XVII веку.

Благодаря успешно проведенной операции кое-что все же удалось спасти. "К нам прибыли эксперты из Кельна со специально оборудованными контейнерами для защиты таких культурных ценностей, - рассказывает архивист Кристиан Альтена (Christian Altena). - В этих контейнерах документы промывают и мгновенно замораживают, так что процесс разложения намокшей бумаги не успевает начаться". Спустя три недели после наводнения Кристиан Альтена испытывает некоторое облегчение: "Мы закончили эту работу и сегодня отправили последнюю партию на специальный холодильный склад".

Спасение культурных ценностей

Была затоплена и историческая церковь Св. Корнелиуса в городке Корнелимюнстер близ Ахена. Здесь, как и в других районах в Северном Рейне - Вестфалии, на родине государственного министра по международной культурной политике в МИДе Германии Мишель Мюнтеферинг (Michelle Müntefering) продолжается большая уборка.

На встрече министров культуры стран G20 в Риме государственный министр выступила за принятие экстренных мер при стихийных бедствиях. Речь идет об оперативной отправке в регионы катастроф экспертов с модульным техническим оборудованием - например, аварийными лабораториями для спасения архивных и других важных документов, пострадавших от воды.

Экскаватор загружает книги на грузовики

На стенах здания издательства Velbrück остались коричневые следы от воды и жижи. Электричество, телефон и интернет по-прежнему не работают. Все ждут экскаватора, который должен погрузить горы испорченых книг в грузовики... Как и во многих других местах бедствия, в работе по очистке домов от грязи и спасению сохранившегося имущества помогают соседи, гуманитарные организации и добровольцы.

"Мы потрясены готовностью людей оказать помощь", - в один голос говорят Мариетта Тьен и Андреас фон Стедман. Но очевидно и то, что супружеской паре предстоит пройти долгий и трудный путь, прежде чем они смогут приступить к реализации новых культурных проектов.

Смотрите также: