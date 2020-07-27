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Фото: Jochen Tack/IMAGO
Фото: Jochen Tack/IMAGO
Вупперталь
Город в Германии, в земле Северный Рейн - Вестфалия. В Вуппертале проживают около 360 тысяч человек.
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Контекст
Семью Михаэля Шумахера снова шантажируют?
Семью Михаэля Шумахера снова шантажируют?
В Вуппертале задержаны как минимум два человека, подозреваемых в шантаже знаменитости.
Культура
20.06.2024
20 июня 2024 г.
Цветовой код рассказывает о прошлом экспонатов музея в ФРГ
Цветовой код рассказывает о прошлом экспонатов музея в ФРГ
Музей фон дер Хайдт в Вуппертале рассказывает посетителям историю происхождения своих экспонатов.
Культура
21.08.2023
21 августа 2023 г.
"Летающий поезд" - знаменитая подвесная дорога в Вуппертале
"Летающий поезд" - знаменитая подвесная дорога в Вуппертале
Вуппертальская подвесная железная дорога была введена в эксплуатацию более 120 лет назад.
Туризм
08.01.2023
8 января 2023 г.
В Германии установили памятник слонихе
В Германии установили памятник слонихе
Вуппертальская подвесная дорога известна на весь мир. В историю монорельса вошел и курьез со слонихой Туффи.
Культура
09.12.2022
9 декабря 2022 г.
Культура после наводнения
Культура после наводнения
От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры.
Культура
04.08.2021
4 августа 2021 г.
Женщина-танец
Женщина-танец
Пина Бауш была больше, чем хореограф. Она была театр!
Культура
27.07.2020
27 июля 2020 г.
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Всего публикаций: 34
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