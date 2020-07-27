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Фото: Jochen Tack/IMAGOФото: Jochen Tack/IMAGO

Вупперталь

Город в Германии, в земле Северный Рейн - Вестфалия. В Вуппертале проживают около 360 тысяч человек.

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Контекст

Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира в "Формуле-1" / Архивное фото 2014 года

Семью Михаэля Шумахера снова шантажируют?

Семью Михаэля Шумахера снова шантажируют?

В Вуппертале задержаны как минимум два человека, подозреваемых в шантаже знаменитости.
Культура20 июня 2024 г.
Музей фон дер Хайдт в Вуппертале

Цветовой код рассказывает о прошлом экспонатов музея в ФРГ

Цветовой код рассказывает о прошлом экспонатов музея в ФРГ

Музей фон дер Хайдт в Вуппертале рассказывает посетителям историю происхождения своих экспонатов.
Культура21 августа 2023 г.
Вупперталь, 1912 год

"Летающий поезд" - знаменитая подвесная дорога в Вуппертале

"Летающий поезд" - знаменитая подвесная дорога в Вуппертале

Вуппертальская подвесная железная дорога была введена в эксплуатацию более 120 лет назад.
Туризм8 января 2023 г.
Скульптура Туффи из бронзы

В Германии установили памятник слонихе

В Германии установили памятник слонихе

Вуппертальская подвесная дорога известна на весь мир. В историю монорельса вошел и курьез со слонихой Туффи.
Культура9 декабря 2022 г.
Трамвайный музей в Вуппертале

Культура после наводнения

Культура после наводнения

От катастрофического наводнения в Германии пострадали многие учреждения культуры.
Культура4 августа 2021 г.
Театр Пины Бауш

Женщина-танец

Женщина-танец

Пина Бауш была больше, чем хореограф. Она была театр!
Культура27 июля 2020 г.
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