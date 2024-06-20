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Семью Михаэля Шумахера снова шантажируют?

Елена Дожина
20 июня 2024 г.

В немецком Вуппертале задержаны как минимум два человека, подозреваемых в шантаже знаменитости. Немецкие СМИ пишут о семье легенды "Формулы-1".

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Михаэль Шумахер, семикратный чемпион мира в "Формуле-1" / Архивное фото 2014 года
Михаэль Шумахер / Архивное фото 2014 годаФото: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture alliance

В среду, 19 июня, немецкие СМИ сообщили, что полиция немецкого города Вупперталя на западе Германии арестовала двух мужчин, которые, судя по всему, пытались шантажировать семью легендарного гонщика "Формулы-1" Михаэля Шумахера (Michael Schumacher). Первое сообщение появилось в немецком таблоиде. "Мы расследуем дело о шантаже знаменитости", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры Вольф-Тильман Баумерт (Wolf-Tilman Baumert) на запрос редакции Bild. Было выдано несколько ордеров на арест, однако более конкретная информация о том, какие именно были выдвинуты требования к семье и как полиции удалось выйти на след предполагаемых преступников, не разглашается по тактическим соображениям. Официального подтверждения пока нет, но по предварительным данным речь идет о вымогательстве в особо крупном размере.

Этот случай - не первый

Семья 55-летнего Михаэля Шумахера, получившего в результате несчастного случая на лыжах в 2013 году тяжелую черепно-мозговую травму и до сих пор находящегося на реабилитации, уже не первый раз подвергается шантажу. В 2017 году окружной суд немецкого Ройтлингена приговорил 25-летнего мужчину за попытку вымогательства к одному году и девяти месяцам условно. Ему был назначен штраф в размере 4,5 тысячи евро, 50 часов общественных работ и курс лечения. Он требовал от жены экс-гонщика Коринны Шумахер (Corinna Schumacher) 900 тысяч евро. При этом мужчина пригрозил, что в противном случае с их детьми - Джиной и Миком - может что-то случиться. Полиции удалось быстро вычислить шантажиста - он отправил свое сообщение по электронной почте, указав в нем реальный номер своего банковского счета.

Михаэль Шумахер - один из самых успешных автогонщиков "Формулы-1". Уроженец небольшого немецкого города Хюрт в земле Северный Рейн - Вестфалия, который находится всего в 60 километрах от Вупперталя, где произошел арест подозреваемых в шантаже, заработал семь титулов чемпиона мира, в том числе для команды Ferrari. Перейдя затем в команду Mercedes, спортсмен уже не смог достичь таких высот. Одним из хобби Шумахера было коллекционирование часов. В мае этого года часть коллекции, в том числе экземпляры хронографов, которые были сделаны специально для знаменитости, были проданы на аукционе Christie's.

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